Nellore Lady Don Aruna Arrest : నెల్లూరులో తీవ్ర అలజడి రేపిన రౌడీషీటర్ శ్రీకాంత్ ప్రియురాలు నిడిగుంట అరుణను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగుళూరు సమీపంలోని టోల్ ప్లాజా వద్ద ఆమెను అదుపులోకి తీసుకొని కోవూరు పోలీసుస్టేషన్కు తరలించారు. కోవూరులో ఓ ప్లాట్ యజమానిని బెదిరించిన సివిల్ తగాదా కేసులో ఆమెను అరెస్ట్ చేశారు. అరుణను కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు.
సీఐకి ఫోన్ చేసి బెదిరింపులు : అలాగే నాలుగు రోజులు కిందట ఓ సీఐకి ఫోన్ చేసి హోంశాఖ కార్యాలయం నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామంటూ బెదిరింపులు చేశారని మరికొన్ని కేసుల కింద పోలీసులు ఆమెను అరెస్ట్ చేశారు. జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలో రౌడీషీటర్ శ్రీకాంత్ సహకారంతో పలు నేరాలు, సెటిల్మెంట్లు చేసినట్లు అరుణపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అప్పట్లో పలువురు పోలీసులు, జైళ్లశాఖల అధికారుల సహకారం కూడా ఆమెకు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో హోం శాఖ ఆదేశాల మేరకు ఆమెపై విచారణ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా అరుణ పూర్తి వ్యవహారాలపై పోలీసులు, నిఘా వర్గాలు విస్తృతంగా ఆరా తీస్తున్నాయి.
కారు డిక్కీలో దాక్కుని సెల్ఫీ వీడియో : రెండు రోజులుగా అరుణ బహిరంగంగా ప్రకటనలు చేయడం, ప్రజా ప్రతినిధులతో దిగిన ఫొటోలు బహిర్గతం చేయడం, కొందరు నాయకుల పేర్లు చెబుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం కలిగించారు. ఆమె చేస్తున్న ప్రకటనల వెనక వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల హస్తం ఉన్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మచ్చ తీసుకు వచ్చే విధంగా ఆమె తీరు కనిపిస్తుందని కొందరు ఉన్నతాధికారులు విచారణ చేస్తున్నారు. కరుడుకట్టిన నేరస్థుడు శ్రీకాంత్తో అరుణకు పలు నేరాలతో సంబంధం ఉన్నట్లు పోలీసులు ఇప్పటికే నివేదికను తయారు చేశారు. అరెస్టుకు ముందు కారు డిక్కీలో దాక్కుని అరుణ సెల్ఫీ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఇదికూడా ప్రచారంలో భాగంగానే పోలీసులు బావిస్తున్నారు.
హాస్పిటల్లో రాసలీలలు : రౌడీషీటర్ శ్రీకాంత్కు పెరోల్ మంజూరు చేసిన కూటమి ప్రభుత్వంలో నాయకులు, పోలీసులు వివరాలను ఉన్నతాధికారులు సేకరించారు. శ్రీకాంత్, అరుణ హాస్పిటల్ రాసలీలల వ్యవహారం కావాలనే వీడియో తీసినట్లు, అలాగే తీసిన వ్యక్తి వివరాలు సేకరించారు. శ్రీకాంత్ పెరోల్ రద్దు చేయడానికి ఈ వీడియో కారణమైంది. పెరోల్ మంజూరులో కొందరు ప్రజా ప్రతినిధుల హస్తం ఉన్నట్లు పోలీసులు నివేదికను తయారు చేసి ప్రభుత్వానికి పంపినట్లు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా ప్రస్తుతం అరుణ వివాదం నెల్లూరు రాజకీయాలలో తీవ్ర అలజడి రేపింది.
