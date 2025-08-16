Police Arrest Man For Pawning Rental Cars : అతడో కారు డ్రైవర్. జీవితం సాఫీగా సాగిపోతుంది. క్రమంగా జల్సాలు, చెడు అలవాట్లకు బానిసగా మారాడు. డబ్బులకు కష్టమైపోయి ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు. పక్కవారిని నమ్మించి సులభంగా డబ్బులు సంపాదించడానికి పథకం వేశాడు. కార్లు రెంట్కు ఇస్తే నమ్మలేనంత డబ్బు కళ్లజూడొచ్చని నమ్మించాడు. అంతా నిజమేననుకున్నారు. తీరా కార్లు అతడి చేతికిస్తే అవి తనాఖా పెట్టి మోసం చేశాడని తెలిసి బావురుమన్నారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే చివరికి అయ్యగారి బండారమంతా బయటపడింది.
మారుతున్న జీవన శైలిలో ఓ రెండు రోజులు సెలవులు వస్తే కారు రెంట్కు తీసుకుని అలా రైడ్కు వెళ్తుంటారు జనం. దీంతో ఒక్కసారిగా అద్దెకార్లకు డిమాండ్ పెరిగిపోయింది. కొన్నేళ్లుగా ఇలా కార్లు కొని అద్దెకు ఇవ్వటం పెరుగుతూ వస్తోంది. అలా కొద్ది రోజులు బాగానే ఉన్నా కిరాయిలు దొరక్క వాహన యజమానులు ఈఎంఐలు కట్టలేని పరిస్థితి వస్తుంది. సరిగ్గా ఇదే అదనుగా భావించి కొందరు దుండగులు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.
గత ప్రభుత్వంలో దళితబంధు ద్వారా చాలా మంది ఎక్కువగా కార్లు కొనుగోలు చేసేందుకు మొగ్గు చూపారు. ఆ కార్లలో చాలా వరకు అద్దె వాహనాలుగా మారాయి. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనికి చెందిన ప్రణయ్ భాస్కర్ కారు డ్రైవర్గా పని చేస్తుండేవాడు. జల్సాలకు, చెడు అలవాట్లకు బానిసగా మారాడు. ఈ పరిస్థితుల్లో డబ్బులు సరిపోక స్నేహితుల వద్ద చేబదులు తీసుకోని తిరిగి ఇచ్చేవాడు.
కొన్నిరోజులకు కార్లను కిరాయికి ఇస్తే నెల నెల డబ్బులు ఇస్తానంటూ కొంతమందిని నమ్మించాడు. సింగరేణి సంస్థతో పాటు హైదరాబాద్లో పలు సాప్ట్వేర్ కంపెనీల్లో కార్లను అద్దెకు పెట్టినట్లు చెప్పాడు. వారు ఇతడ్ని నమ్మి కార్లు ఇచ్చేశాక కొన్నిరోజులు నమ్మకంగా కిరాయి ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత నుంచి కొత్త తరహా మోసం మొదలుపెట్టాడు.
కిరాయికి తెచ్చిన కార్లను ప్రణయ్ తనఖా పెట్టి లక్ష నుంచి మూడు లక్షల వరకు తెచ్చి జల్సాలు చేసేవాడు. కారు యజమానులకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఫోన్లో స్పందించకుండా హైదరాబాద్లో తప్పించుకు తిరగడం మొదలుపెట్టాడు. ఇలా సుమారు పది లక్షల వరకు మోసానికి పాల్పడ్డాడు. బాధితులు చివరికి పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ నెల 9 న నిందితుడిని రామగుండం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి వద్ద నుంచి 4 కార్లు, మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితునికి జూపాక పుష్పలత, వనం శ్రీనివాస్లు సహకరిస్తున్నట్లు విచారణలో తేలిందని పోలీసులు చెప్పారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న వారిద్దర్నీ త్వరలో అదుపులోకి తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.
"డబ్బులకు ఆశపడి కార్లను అద్దెకు ఇచ్చారు. ప్రణయ్ భాస్కర్ జల్సాలకు అలవాటు పడ్డాడు. తనను నమ్మిన వాళ్లను మోసం చేశాడు. అద్దెకు ఇచ్చిన కార్లను వేరే చోట తాకట్టు పెట్టి ఆ డబ్బులను జల్సాలకు ఉపయోగించుకున్నాడు. ప్రణయ్ భాస్కర్ను అరెస్ట్ చేసి నాలుగు కార్లను స్వాధీనం చేసుకున్నాం." - మడత రమేష్, గోదావరిఖని ఏసీపీ
ఎవరైనా వాహనాలను కిరాయికి ఇచ్చేముందు వారి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అమాయక ప్రజలను మోసగించే వారిపట్ల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని పేర్కొన్నారు.
