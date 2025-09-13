ETV Bharat / state

ఖాతా తెరిచి వివరాలిస్తే రూ.5 వేలు ఇస్తాం - అమాయకులకు సైబర్‌ నేరగాళ్లు వల

విజయవాడ నగర వాసులపై సైబర్‌ నేరగాళ్ల వల - నగదు ఇస్తామని ఆశచూపి మ్యూల్ ఖాతాలను తెరుస్తున్న ముఠాను అరెస్ట్ చేసిన విజయవాడ పోలీసులు

Gang_Arrest_for_Open_Mule_Accounts
Gang_Arrest_for_Open_Mule_Accounts (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Police Arrest Gang for Opening Mule Accounts with People: అమాయక ప్రజలను మభ్యపెట్టి, నగదు ఇస్తామని ఆశచూపి వారితో బ్యాంకుల్లో ఖాతాలు తెరిపించి ఆ పాస్‌బుక్, ఏటీఎం కార్డు, ఇంటర్‌నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌ వివరాలను దిల్లీలోని సైబర్‌ నేరగాళ్లకు పంపిస్తుంది ఓ ముఠా. వీరి మాటలు నమ్ముతున్న అమాయకులు వారి వలలో పడి బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిచి వారికి ఇస్తున్నారు. ఆ తరువాత ఆ ఖాతాలను సైబర్ నేరాలకు ఉపయోగిస్తుడటంతో పోలీసు కేసులై అమాయకులు జైలు పాలు అవుతున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి మోసం చేసే ఓ ముఠా విజయవాడ పోలీసులకు దొరికింది. వీరిని విచారిస్తే ఆసక్తికరమైన విషయాలు బయటకు వచ్చాయి.

నగరానికి చెందిన తాడి పరుశురాం గతంలో ఒడిశాలో ఉన్నారు. అక్కడ పరిచయమైన ఓ ఇద్దరు విజయవాడ వచ్చారు. బ్యాంకు ఖాతా తెరిచి ఆ వివరాలు ఇస్తే రూ.5000 ఇస్తారని, తమకు కమీషన్‌ కింద రూ.2000 ఇస్తారనడంతో పరుశురాం వారి మాటలు నమ్మాడు. సదరు ఖాతా కిట్‌ మొత్తాన్ని కొరియర్‌లో దిల్లీలోని రోహిత్‌ అనే వ్యక్తికి పంపుతారు. దాన్ని వారు నెల రోజులపాటు వాడుకున్నాక కిట్‌ను తిరిగి పంపించేస్తామనడంతో వారి మాటలు నమ్మాడు.

దీంతో పరుశురాం ఖాతా తెరిచి కిట్‌ను వారికి ఇచ్చాడు. ఆ తరువాత భయమేసి టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ ముఠా గుట్టు రట్టయ్యింది. టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు శుక్రవారం భవానీపురంలోని ఒక బ్యాంకు వద్ద మెరుపుదాడులు చేసి ఇద్దరు ఒడిశా వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరి వద్ద ఉన్న బ్యాంకు ఖాతా పుస్తకాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌కు అంటూ నమ్మించి: పోలీసుల విచారణలో ఒడిశా వాసులు ఈ ఖాతాలను క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌కు వాడతామని నమ్మిస్తున్నట్లు తేలింది. నిజానికి ఈ ఖాతాలను సైబర్‌ నేరాల్లో ఉపయోగిస్తారు. అమాయకులను మోసగించి, ఉద్యోగాలు, డిజిటల్‌ అరెస్టు పేరుతో బెదిరించి నగదును ఈ ఖాతాలకు మళ్లిస్తారు. తరువాత విత్‌డ్రా చేసుకుంటారు.

ఖాతా వివరాలిస్తే మీపై కేసే: ఇలాంటి కేసుల్లో పోలీసులు కేసులు నమోదు చేస్తే నగదు ఏ బ్యాంకు ఖాతాకు వెళ్లిందో గుర్తిస్తారు. సదరు బ్యాంకు ఖాతాదారునిపై కేసు పెడతారు. గతంలో విజయవాడ వాసులు పలువురిపై ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో కేసులు నమోదయ్యాయి. వారు ఆ కేసుల్లో ఇరుక్కుని తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. నేరం రుజువైతే శిక్ష పడే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువే. అందుకే ఎవరైనా ఇలా వచ్చి బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిస్తే డబ్బులు ఇస్తామంటే నమ్మి కేసుల్లో ఇరుక్కోవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

మీ మీద ముంబైలో కేసు నమోదైంది - డిజిటల్‌ అరెస్టు పేరుతో వృద్ధుడికి బెదిరింపులు

పండుగ సీజన్‌లో ఈ మెసేజ్‌లతో జాగ్రత్త- క్లిక్ చేస్తే ఖాతా ఖాళీ

For All Latest Updates

TAGGED:

MULE ACCOUNTSPOLICE ARREST MULE ACCOUNTS GANGVIJAYAWADA POLICE CYBER GANGమ్యూల్ బ్యాంకు ఖాతాలుGANG ARREST FOR OPEN MULE ACCOUNTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

భారత్‌తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్

వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?

విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.