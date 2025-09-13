రోల్డ్ గోల్డ్ చూసి అసలు బంగారం అనుకున్నారు - రేణు అగర్వాల్ హత్య కేసులో నిందితుల అరెస్ట్
కూకట్పల్లిలో జరిగిన రేణు అగర్వాల్ హత్య కేసును ఛేదించిన పోలీసులు - ఝార్ఖండ్లో నిందితుల అరెస్టు, హైదరాబాద్కు తరలింపు - కేసు వివరాలను వెల్లడించిన సైబరాబాద్ సీపీ అవినాశ్ మహంతి
Published : September 13, 2025 at 8:42 PM IST
CP Avinash Mohanty on Kukatpally Murder Case : హైదరాబాద్ నగరంలో సంచలనం సృష్టించిన కూకట్పల్లిలో రేణు అగర్వాల్ హత్య కేసుకు సంబంధించి ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. నిందితులను రాంచీలో పట్టుకున్నట్లుగా తెలిపారు. ఈ మేరకు హత్యకేసుకు సంబంధించిన వివరాలను సైబరాబాద్ సీపీ అవినాశ్ మహంతి మీడియాకు వెల్లడించారు. హత్య అనంతరం నిందితులు క్యాబ్లో రాంచీకి పరారైనట్లుగా చెప్పారు. హఫీజ్పేట నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్లి అక్కడి నుంచి రైలులో రాంచీకి వెళ్దామనుకున్నారనీ అయితే అక్కడ పోలీసుల కదిలికలు చూసి క్యాబ్ తీసుకుని పరారయ్యారని వివరించారు.
పోలీసులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం : కోల్కతాకు చెందిన రాకేశ్ అగర్వాల్- రేణు అగర్వాల్ దంపతులు 10 ఏళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చి స్థిరపడ్డారు. కూకట్పల్లిలోని స్వాన్లేక్ అపార్ట్మెంట్ 13వ అంతస్థులో నివాసం ఉంటున్నారు. ఫతేనగర్లో ఐరన్, స్టీలు వ్యాపారం చేస్తున్నారు. వీరికి కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. కుమార్తె ఇతర రాష్ట్రంలో చదువుకుంటుండగా 22 ఏళ్ల కుమారుడు వీరితోనే ఉంటూ తండ్రితో కలిసి వ్యాపారాన్ని చూసుకుంటున్నాడు. ఆ అపార్ట్మెంట్లోనే 14వ ఫ్లోర్లో ఉండే రేణు అగర్వాల్ బంధువు ఇంట్లో 9 ఏళ్లుగా రోషన్ సింగ్ అనే ఝార్ఖండ్కు చెందిన వ్యక్తి పనిచేస్తున్నాడు. ఇతను కోల్కతాలోని ఓ ఏజెంట్ సహాయంతో అప్పట్లో పనిలో చేరాడు. ఇన్నేళ్ల పరిచయంలో అతడ్ని నమ్మిన రేణు దంపతులు తమ ఇంట్లో కూడా పనిచేసేందుకు తెలిసినవారు ఉంటే చూడాలని రోషన్ను కోరారు. దీంతో అతని సొంతూరు ఝార్ఖండ్లోని రాంచీకి చెందిన హర్ష అనే యువకుడిని పనిలో చేర్పించాడు. వంటపనితో పాటు డ్రైవింగ్, ఇతర పనులను హర్ష చేసేవాడు.
అదను చూసి బంగారం, నగదు కొట్టేసేందుకు యత్నం : యజమాని ఇంట్లోనే ఓ గదిలో హర్ష ఉండేవాడు. పని చేస్తున్న క్రమంలో ఇంట్లో భారీగా నగదు, నగలు ఉన్నట్లుగా గుర్తించాడు. ఈ క్రమంలోనే ఓరోజు కప్ బోర్డులు శుభ్రం చేస్తున్న క్రమంలో అందులోని రోల్డ్ గోల్డ్పై అతడి కళ్లు పడ్డాయి. అది బంగారమే అనుకుని కాజేయాలనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడి ప్లాన్ను రోషన్తో వివరించాడు. అందుకు అతడు అంగీకరించడంతో ఇద్దరూ కలిసి నగదు, నగదు చోరీ చేసేందుకు ప్రణాళిక రచించారు. ఈ నెల 8,9 తేదీల్లో పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు ప్రయత్నించి విఫలయత్నం చెందారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ నెల పదో తేదీన రేణు అగర్వాల్ భర్త, కుమారుడు ఫతేనగర్లోని స్టీల్ దుకాణానికి వ్యాపార నిమిత్తం వెళ్లిపోయారు. సాయంత్రం ఇంట్లో పనిచేసే మరో పనిమనిషి కూడా ఆమె ఇంటికి వెళ్లిపోయింది.
వ్యాపారి భార్యను దారుణంగా చంపి : అదే అదనుగా భావించిన హర్ష, రోషన్లు రేణు అగర్వాల్ కాళ్లు, చేతులను కట్టేసి బంగారం, నగదు ఎక్కడున్నాయో చెప్పాలంటూ దాడి చేశారు. ప్రెషర్ కుక్కర్తో ఆమెను దారుణంగా కొట్టారు. చివరకు లాకర్ తెరవడం అసాధ్యమని భావించి ఆమెపై కుక్కర్తో పాటు కత్తితో దాడి చేసి చంపేశారు. మృతురాలి ఒంటిపై ఉన్న 7 తులాల బంగారు ఆభరణాల్ని తీసుకున్నారు. కబోర్డులో ఉన్న రోల్డ్ గోల్డ్ను బంగారం అనుకుని బ్యాగులో సర్దుకున్నారు. ఇతర వస్తువులు, అందుబాటులో ఉన్న కొంత డబ్బును తీసుకున్నారు. మనిషిని చంపామనే భయం ఏ మాత్రం లేకుండా తాపీగా అదే ఇంట్లో స్నానం చేశారు. అక్కడి నుంచి చెక్కేశారు.
"బాధితురాలి ఇంట్లో పనిచేసే హర్ష, రోషన్లు ఆమెను చంపేసి వెళ్లిపోయారు. హర్ష అనే వ్యక్తికి ఇంటి పనికోసమని చేర్పించారు. అతడు ఝార్ఖండ్లోని రాంచీకి చెందినవాడు. రోషన్ కూడా అదే అపార్ట్మెంట్లో మరో ఫ్లోర్లో పనిచేసేవాడు. వారికి(బాధితులకు) చాలా డబ్బులు, బంగారం ఉందనే ఆశతో ఎవరూ లేని సమయంలో నిందితులు ప్రెషర్ కుక్కర్తో దాడి చేసి ఆమెను కట్టేసి గొంతు కోశారు. ఇంట్లో ఉన్న విలువైన వస్తువులను పట్టుకుపోయారు. నిన్న అర్థరాత్రి సమయంలో ఇద్దరు నిందితులను పట్టుకున్నాం. మీ ఇంట్లో ఎవరైనా కొత్తగా దిగేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండండి."- అవినాశ్ మహంతి, సైబరాబాద్ సీపీ
నిందితుల అరెస్టు : హత్య ఘటన అనంతరం నిందితులు రాంచీకి పరారైనట్లుగా పోలీసులు గుర్తించి సాంకేతిక ఆధారాలతో అరెస్టు చేసినట్లు అవినాశ్ మహంతి తెలిపారు. ఘటన జరిగిన 24 గంటల్లోనే హర్ష, రోషన్తో పాటు వారికి సహకరించిన రాజువర్మలను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వారిని అక్కడి కోర్టులో హజరుపర్చి ట్రాన్సిట్ వారంట్పై హైదరాబాద్కు తరలించారు. నిందితుడు హర్షకు డ్రగ్స్ సేవించే అలవాటు ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితుల నుంచి కొన్ని నగలు, నకిలీ ఆభరణాలు, 16 వాచ్లు, 2 ఫోన్లు, రేణు అగర్వాల్ ఇంటి తాళాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
