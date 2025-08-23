ETV Bharat / state

రౌడీషీటర్ల ఏరివేతకు చర్యలు - డీజీపీ ఆదేశాలతో రంగంలోకి పోలీసులు - POLICE FOCUS ON ROWDY SHEETERS

రౌడీషీటర్ల పాత కేసులు, ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు, ఫిర్యాదులు బయటకు తీస్తున్న పోలీసులు - స్టేషన్ల వారీగా రౌడీషీటర్లపై గురి - అరుణ ప్రియుడు, రౌడీషీటరు శ్రీకాంత్‌కు జైలు మార్పు

Police Focus on Rowdy Sheeters in AP
Police Focus on Rowdy Sheeters in AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read

Police Focus on Rowdy Sheeters in AP : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన లేడీ డాన్‌ అరుణ వ్యవహారంతో పోలీసుశాఖ ఉలిక్కిపడింది. ఒక్కొక్కటిగా వెలుగు చూస్తున్న ఆమె అరాచకాలు పోలీసు శాఖ ఉన్నతాధికారులనే విస్తుగొలుపుతున్నాయి. అదే సమయంలో గత ప్రభుత్వ అండదండలతో సాగించిన దురాఘతాలపైనా దృష్టి సారించింది. అరుణ ప్రియుడు, రౌడీషీటరు అవిలేలి శ్రీకాంత్, అతడి అనుచరుల బెదిరింపులు, దౌర్జన్యాలపై నిఘా పెట్టింది. ఇంత వరకు చూసీచూడనట్లు వదిలేసిన రౌడీషీటర్ల ఆట కట్టించేందుకు నడుం కట్టింది.

డీజీపీ ఆదేశాలు ఏం చేయలేం : గత ప్రభుత్వం పుణ్యమా అని నెల్లూరు జిల్లాలో శాంతిభద్రతలు గాడితప్పాయి. రాజకీయ జోక్యం హెచ్చుమీరడంతో పోలీసులు నిస్సహాయులుగా మారారు. ఈ సారి మాత్రం వారికి అవకాశం ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళుతున్నారు. రౌడీషీటర్ల ఏరివేతలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరికి పోలీసుల నుంచి పిలుపు వెళుతోంది. అదే సమయంలో పలువురు ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు ఫోన్లు వెళుతున్నాయి. ‘మా వాడే వదిలేయండి’ అనగానే సారీ సార్‌ డీజీపీ ఆదేశాలు ఏం చేయలేమనే సమాధానం వస్తుండటంతో నాయకులు సైతం మిన్నకుండిపోతున్నారు.

రౌడీషీటర్లపై ఉక్కుపాదం : గతంలో ప్రతి వారం స్టేషన్ల వారీగా కౌన్సెలింగ్‌ జరిగేది. రౌడీషీటర్లు దానికి అరకొరగానే వచ్చేవారు. మిగిలిన వారు రాజకీయ నాయకుల నుంచి ఫోన్లు చేయించేవారు. ప్రస్తుతం ఎవరు ఫోన్‌ చేసినా డీజీపీ ఆదేశాలంటూ పోలీసులు తమ పని కానిచ్చేస్తున్నారు. స్టేషన్ల వారీగా టాప్‌-10లో ఉన్న షీటర్లను గుర్తిస్తున్నారు. పాత కేసుల్లో పాత్ర ఉన్నవారిని, వారం వారం కౌన్సెలింగ్‌కు గైర్హాజరైన వారిని ఎంపిక చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు పాత కేసులు, ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు, ఫిర్యాదులు బయటకు తీస్తున్నారు. గతంలో ఫిర్యాదులు తీసుకోని బాధితులను సైతం స్టేషన్లకు పిలిపిస్తున్నారు. వారి నుంచి మళ్లీ ఫిర్యాదులు తీసుకుని రౌడీషీటర్లపై ఉక్కుపాదం మోపాలని నిర్ణయించారు. మొత్తంగా నేర చరిత్ర ఉన్నవారందరినీ జైలుకు పంపేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

శ్రీకాంత్‌కు జైలు మార్పు : నెల్లూరు నగరం, నెల్లూరు గ్రామీణం, కోవూరు, కావలి, ఆత్మకూరు సబ్‌ డివిజన్లు ఉండగా అధికశాతం నేరాలు నెల్లూరు నగరం, గ్రామీణం సబ్‌ డివిజన్లలోనే ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ రెండింటిలోనే 516 మందిపై రౌడీషీట్లు ఉన్నాయి. నేరాల్లో పాలుపంచుకుంటున్న వారిని జైలుకు తరలించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. అంతా ఒక్కచోట చేరితే శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగే ప్రమాదం ఉండటంతో ఇప్పటికే జిల్లా కారాగారంలో ఉన్న శ్రీకాంత్‌ను శుక్రవారం కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ విశాఖపట్టణం జైలుకు తరలించారు.

రౌడీషీటర్లకు ప్రత్యేక కౌన్సెలింగ్‌ : శ్రీకాంత్‌ అనుచరగణంతో పాటు స్టేషన్ల వారీగా ఉన్న షీటర్లను గుర్తిస్తున్నారు. ఎవరెవరు ఎలా ఉన్నారు? క్రియాశీలకంగా ఉన్నది ఎవరు? వారు ఆర్థిక వనరులు ఎలా సమకూర్చుకున్నారు? ఎవరెవరితో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు? ఇలా ప్రతీ దానిపై పకడ్బందీగా ఆరా తీస్తున్నారు. రాష్ట్ర డీజీపీ ఆదేశాలతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసు అధికారులు తమ మౌనాన్ని పక్కనపెట్టి రౌడీషీటర్ల ఏరివేతకు శ్రీకారం చుట్టారు. శుక్రవారం నుంచే చర్యలు ప్రారంభించారు. ఇప్పటికే ఇద్దరు పేరుగాంచిన షీటర్లను అదుపులోకి తీసుకుని వారికి ప్రత్యేక కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తున్నట్లు తెలిసింది.

కలుగులో దాక్కున్నా పట్టేస్తుంది - రౌడీషీటర్ల ఆట కట్టిస్తుంది!

ప్లాట్‌ యజమానిని బెదిరించిన కేసు - లేడీ డాన్‌ అరుణకి 14 రోజుల రిమాండ్‌

Police Focus on Rowdy Sheeters in AP : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన లేడీ డాన్‌ అరుణ వ్యవహారంతో పోలీసుశాఖ ఉలిక్కిపడింది. ఒక్కొక్కటిగా వెలుగు చూస్తున్న ఆమె అరాచకాలు పోలీసు శాఖ ఉన్నతాధికారులనే విస్తుగొలుపుతున్నాయి. అదే సమయంలో గత ప్రభుత్వ అండదండలతో సాగించిన దురాఘతాలపైనా దృష్టి సారించింది. అరుణ ప్రియుడు, రౌడీషీటరు అవిలేలి శ్రీకాంత్, అతడి అనుచరుల బెదిరింపులు, దౌర్జన్యాలపై నిఘా పెట్టింది. ఇంత వరకు చూసీచూడనట్లు వదిలేసిన రౌడీషీటర్ల ఆట కట్టించేందుకు నడుం కట్టింది.

డీజీపీ ఆదేశాలు ఏం చేయలేం : గత ప్రభుత్వం పుణ్యమా అని నెల్లూరు జిల్లాలో శాంతిభద్రతలు గాడితప్పాయి. రాజకీయ జోక్యం హెచ్చుమీరడంతో పోలీసులు నిస్సహాయులుగా మారారు. ఈ సారి మాత్రం వారికి అవకాశం ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళుతున్నారు. రౌడీషీటర్ల ఏరివేతలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరికి పోలీసుల నుంచి పిలుపు వెళుతోంది. అదే సమయంలో పలువురు ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు ఫోన్లు వెళుతున్నాయి. ‘మా వాడే వదిలేయండి’ అనగానే సారీ సార్‌ డీజీపీ ఆదేశాలు ఏం చేయలేమనే సమాధానం వస్తుండటంతో నాయకులు సైతం మిన్నకుండిపోతున్నారు.

రౌడీషీటర్లపై ఉక్కుపాదం : గతంలో ప్రతి వారం స్టేషన్ల వారీగా కౌన్సెలింగ్‌ జరిగేది. రౌడీషీటర్లు దానికి అరకొరగానే వచ్చేవారు. మిగిలిన వారు రాజకీయ నాయకుల నుంచి ఫోన్లు చేయించేవారు. ప్రస్తుతం ఎవరు ఫోన్‌ చేసినా డీజీపీ ఆదేశాలంటూ పోలీసులు తమ పని కానిచ్చేస్తున్నారు. స్టేషన్ల వారీగా టాప్‌-10లో ఉన్న షీటర్లను గుర్తిస్తున్నారు. పాత కేసుల్లో పాత్ర ఉన్నవారిని, వారం వారం కౌన్సెలింగ్‌కు గైర్హాజరైన వారిని ఎంపిక చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు పాత కేసులు, ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు, ఫిర్యాదులు బయటకు తీస్తున్నారు. గతంలో ఫిర్యాదులు తీసుకోని బాధితులను సైతం స్టేషన్లకు పిలిపిస్తున్నారు. వారి నుంచి మళ్లీ ఫిర్యాదులు తీసుకుని రౌడీషీటర్లపై ఉక్కుపాదం మోపాలని నిర్ణయించారు. మొత్తంగా నేర చరిత్ర ఉన్నవారందరినీ జైలుకు పంపేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

శ్రీకాంత్‌కు జైలు మార్పు : నెల్లూరు నగరం, నెల్లూరు గ్రామీణం, కోవూరు, కావలి, ఆత్మకూరు సబ్‌ డివిజన్లు ఉండగా అధికశాతం నేరాలు నెల్లూరు నగరం, గ్రామీణం సబ్‌ డివిజన్లలోనే ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ రెండింటిలోనే 516 మందిపై రౌడీషీట్లు ఉన్నాయి. నేరాల్లో పాలుపంచుకుంటున్న వారిని జైలుకు తరలించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. అంతా ఒక్కచోట చేరితే శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగే ప్రమాదం ఉండటంతో ఇప్పటికే జిల్లా కారాగారంలో ఉన్న శ్రీకాంత్‌ను శుక్రవారం కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ విశాఖపట్టణం జైలుకు తరలించారు.

రౌడీషీటర్లకు ప్రత్యేక కౌన్సెలింగ్‌ : శ్రీకాంత్‌ అనుచరగణంతో పాటు స్టేషన్ల వారీగా ఉన్న షీటర్లను గుర్తిస్తున్నారు. ఎవరెవరు ఎలా ఉన్నారు? క్రియాశీలకంగా ఉన్నది ఎవరు? వారు ఆర్థిక వనరులు ఎలా సమకూర్చుకున్నారు? ఎవరెవరితో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు? ఇలా ప్రతీ దానిపై పకడ్బందీగా ఆరా తీస్తున్నారు. రాష్ట్ర డీజీపీ ఆదేశాలతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసు అధికారులు తమ మౌనాన్ని పక్కనపెట్టి రౌడీషీటర్ల ఏరివేతకు శ్రీకారం చుట్టారు. శుక్రవారం నుంచే చర్యలు ప్రారంభించారు. ఇప్పటికే ఇద్దరు పేరుగాంచిన షీటర్లను అదుపులోకి తీసుకుని వారికి ప్రత్యేక కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తున్నట్లు తెలిసింది.

కలుగులో దాక్కున్నా పట్టేస్తుంది - రౌడీషీటర్ల ఆట కట్టిస్తుంది!

ప్లాట్‌ యజమానిని బెదిరించిన కేసు - లేడీ డాన్‌ అరుణకి 14 రోజుల రిమాండ్‌

For All Latest Updates

TAGGED:

ROWDY SHEETERS IN NELLORE DISTRICTNELLORE POLICE ON ROWDY SHEETERSSRIKANTH ROWDY SHEETERS GANGLADY DON ARUNA CASE UPDATESPOLICE FOCUS ON ROWDY SHEETERS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

కొత్త కెప్టెన్ ప్రచారంపై BCCI క్లారిటీ- రేస్​లోకి మరో యంగ్ ప్లేయర్​!

ట్రక్ డ్రైవర్లకు లేబర్ వీసాలు నిలిపేసిన అమెరికా- మరో 5.5 కోట్ల మంది పత్రాల పరిశీలన

రష్యాకు భారత్ 'లాండ్రీమాట్'గా మారింది: వైట్‌హౌస్ వాణిజ్య సలహాదారు ఆరోపణలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.