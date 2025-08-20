ETV Bharat / state

గణేశ్ మండపం పెట్టేవారికి ముఖ్య గమనిక - క్యూఆర్ కోడ్ లేకుంటే సమస్యలు తప్పవు! - QR CODES FOR GANESH MANDALS

గణేశ్ మండపాలకు క్యూఆర్​ కోడ్​ - దరఖాస్తులు పరిశీలించి జారీ చేయనున్న పోలీసులు - ఆన్​లైన్​లోనే అనుమతి చేసుకోవాలని సూచన

Police are issuing QR codes For Ganesh Mandals
Police are issuing QR codes For Ganesh Mandals (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2025 at 7:44 PM IST

Police are Issuing QR Codes For Ganesh Mandals : గణేశ్​ మండపాల కోసం వచ్చే దరఖాస్తులను పరిశీలించి, అన్నింటినీ నిర్ధారించుకొని ప్రత్యేకంగా వాటికి క్యూఆర్​ కోడ్​ను జారీ చేయనున్నారు. పోలీసులు ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. అయితే దీనికోసం మండప నిర్వాహకులు విధిగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. పెట్టే విగ్రహం ఎత్తు, మండప ప్రదేశం, నిమజ్జనం తేదీ, ప్రదేశం తదితర వివరాలతో దరఖాస్తులు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అన్నీ సక్రమంగా ఉంటే అనుమతితో పాటు క్యూఆర్​ కోడ్​ను జారీ చేస్తారు.

అంతా ఆన్‌లైన్‌లోనే

మండప ఏర్పాటుకు పోలీసుశాఖ అనుమతి పొందడానికి పోలీస్‌స్టేషన్‌ చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు. https://policeportal.tspolice.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో అనుమతి కోసం వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. ఇది ఓ రకంగా దరఖాస్తు ప్రక్రియే. వీటి ఆధారంగా అనుమతులు జారీ చేస్తారు. తర్వాత ఆయా మండపాల్లో పోలీసుల అనుమతి పత్రం, క్యూఆర్‌ కోడ్, పోలీసు సూచనలను విధిగా ప్రదర్శించాలి.

నిబంధనలివీ :

  • విద్యుత్తు శాఖ అనుమతితో ఆయా మండపాలకు విద్యుత్తు కనెక్షన్‌ పొందాలి.
  • నాణ్యతగల వైర్లు వినియోగించాలి. విద్యుదాఘాతానికి అవకాశం లేకుండా చూడాలి.
  • అగ్నిప్రమాదాల నివారణకు నీటి బకెట్లు, ఇసుక బస్తాలు సిద్ధంగా ఉంచాలి.
  • మండపం వద్ద ఏర్పాటు చేసే ఫ్లెక్సీల్లో కమిటీ సభ్యుల పేర్లు, బాధ్యత వహించే వ్యక్తుల ఫోన్‌ నంబర్లు ఉంచాలి. 24 గంటల పాటు కనీసం ఒక వాలంటీర్‌ అయినా మండపంలో అందుబాటులో ఉండాలి.
  • నిమజ్జన సమయంలో ప్రతి విగ్రహానికి ఐదుగురు బాధ్యులుగా ఉండాలి.
  • రెండు స్పీకర్లు మాత్రమే వినియోగించాలి. మండపం వద్ద పోలీసు తనిఖీ కోసం పాయింట్‌ పుస్తకం ఉంచాలి.
  • మండపాల్లో మద్యం తాగడం, అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడటం, అసభ్య నృత్యాలు, ఇతరులను కించపరిచే పాటలు- ప్రసంగాలు చేయకూడదు.
  • అనుమానాస్పద వ్యక్తులు, వస్తువులు కనిపిస్తే డయల్‌ 100కు సమాచారం అందించాలి.
  • ప్రశాంతతకు సహకరించాలి.

"జిల్లాలో గణేశ్‌ నవరాత్రులు ప్రశాంత వాతావరణంలో పూర్తయ్యేందుకు అందరూ సహకరించాలి. పోలీసుశాఖ తరపున అన్నిరకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. మండప నిర్వాహకులు విధిగా అనుమతులు పొందాలి. నిబంధనలను పాటించాలి. పుకార్లను వ్యాప్తిచేయకుండా, మత సామరస్యానికి పాటుపడాలి. అత్యవసర వేళల్లో పోలీసులకు సమాచారం అందిస్తే తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు." - జానకిషర్మిల, ఎస్పీ, నిర్మల్‌

అధికారులకు ముందస్తూ సమాచారం అందించాలి : మరోవైపు గణేశ్​ విగ్రహాల తరలింపులో ప్రక్రియలో ప్రమాదాలు జరుగుతున్న కారణంగా విద్యుత్ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. తరలింపు చేసేటప్పుడు సిబ్బంది సహాయం చేస్తున్నారు. అలాగే విగ్రహాల తరలింపులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండకుండా విద్యుత్​ తీగలు, చెట్ల కొమ్మలు అడ్డు రాకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. విగ్రహాలు తీసుకెళ్లే ప్రక్రియలో ఇబ్బందులు తలెత్తినట్లు అయితే వారికి సమాచారం అందించాలని తెలిపారు. సహాయం కోసం వారిని ముందుగా సంప్రదించాలని సూచించారు. గణేశ్​ మండపాలు వేస్తున్నప్పుడు జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

పర్యావరణంపై అవగాహన : అలాగే ప్లాస్టర్​ ఆఫ్​ ప్యారిస్​ విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించడం వల్ల పర్యవరణానికి జరిగే అనర్ధాల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. మట్టి విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

గణేశ్ నవరాత్రులకు హైదరాబాద్​ సిద్ధం​ - 303 కి.మీ పొడవునా బొజ్జగణపయ్య​ శోభాయాత్ర

వేరుశనగ పొట్టుతో వినాయక విగ్రహాలు - చూస్తే వావ్​ అనకుండా ఉండలేరు!

