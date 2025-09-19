'మా వాళ్లనే స్టేషన్కు తీసుకెళ్తారా? - వెంటనే వదిలేయండి' : ఆకతాయిలకు ప్రజాప్రతినిధుల అండ!
పెద్ద సవాలుగా మారిన అల్లరిమూకల ఆగడాలు - ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి దొరుకుతున్న మద్దతు - ఈ కారణంగా పోలీసులూ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేని పరిస్థితి
Published : September 19, 2025 at 10:30 AM IST
Police Difficulties in Stopping the Rioters : సాయంత్రం దాటితే చాలు వీధులు, రోడ్ల వెంట పోకిరీలు, ఆకతాయిల బెడద పెరగడం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఈ అల్లరి మూకల ఆగడాలను అడ్డుకోవడంలో పోలీసులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం రాజకీయ నాయకుల నుంచి వచ్చే మద్దతు.
రాజకీయ మద్దతు - పోలీసులకు తలనొప్పి : పోలీస్స్టేషన్కు తీసుకొచ్చి కౌన్సిలింగ్ ఇద్దామనుకుంటే, వారికి స్థానిక నాయకుల నుంచి ఫోన్లు వస్తున్నాయి. ''మా వాళ్లను ఎందుకు పట్టుకున్నారు?'' అని ప్రశ్నిస్తూ వారిని వెంటనే వదిలిపెట్టాంటూ ప్రజాప్రతినిధులు హుకూం జారీ చేస్తున్నారు. నాయకులు ఇలా ఫోన్లు చేసినప్పుడు పరిస్థితిని వివరించినా వినకపోవడంతో పోలీసులూ గట్టి చర్యలు తీసుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. దీంతో అల్లరిమూకలకు ధైర్యం పెరిగి, మరింత అడ్డగోలు నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు.
సామాజిక భద్రతకు ముప్పు : ఈ అల్లరిమూకలు తరచూ గుంపులుగా చేరి మూక దాడులకు పాల్పడుతున్నాయి. యువతులు, ఒంటరిగా వెళ్లే వ్యక్తులను వేధించడం, వారిని భయభ్రాంతులకు గురిచేయడం వంటి సంఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి దాడులకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. యువత ఈ అల్లరి మూకల ప్రభావంలోకి రావడం వల్ల నేరాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది.
ఈ ప్రాంతాల్లో సమస్యాత్మకం : కూకట్పల్లి, ఎల్బీనగర్, చైతన్యపురి, కొత్తపేట, అమీర్పేట, దిల్సుఖ్నగర్, కేపీహెచ్బీ తదితర ప్రాంతాల్లో రాత్రిపూట ఈ ఆకతాయిల ఆగడాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యభిచారం, బైకులపై యువకుల స్టంట్లు నిత్యకృత్యాలుగా మారాయి.
ఇటీవల కూకట్పల్లిలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న కారుపైకి ఓ యువకుడు ఎక్కి అద్దం పగులకొట్టేందుకు ప్రయత్నించిన వీడియో బాగా వైరల్ అయ్యింది. నగరంలోని పాతబస్తీలో వాహనాలకు నంబరు ప్లేట్లు లేకుండా విపరీతంగా శబ్దాలొచ్చే సైలెన్సర్లతో వీరంగం సృష్టిస్తున్న యువకులను పోలీసులు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చేందుకు ఠాణాకు తీసుకొచ్చారు. అక్కడికి వెళ్లిన కొద్ది నిమిషాల్లో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధి నుంచి కాల్ రావడంతో వదిలేశారు.
హద్దులేని ఆగడాలు : నగరంలో కొంతకాలంగా పోకిరీలు, ఆకతాయిల ఆగడాలు పెరిగిపోయాయి. ద్విచక్ర వాహనాల మీద గుంపులుగా తిరగడం, అలాగే ఛాయ్, పాన్షాపుల దగ్గర ఉండి దారిన వెళ్లేవారితో గొడవకు దిగడం, అమ్మాయిలను వేధించడం వంటి ఘటనలు ఇటీవల నిత్యకృత్యమయ్యాయి. మరికొందరు రోడ్ల వెంట మూసేసిన దుకాణాల ముందు మద్యం, గంజాయి మత్తులో వాహనదారులపైన దాడికి వెళ్తున్నారు. పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది ఒకచోట గొడవ జరుగుతోందని వెళ్లేలోపు, మరోచోట ఇంకో వాగ్వాదం జరుగుతోందని సమాచారం అందుతోంది.
మనవాళ్లు అంటూ ఫోన్ కాల్స్ : కొంతమంది దీనిని చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తున్నారు. ఇంకొందరు అధికారులు ప్రాంతాల వారీగా ఆకతాయిలను పిలిచి కౌన్సింలిగ్ ఇస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా ఇదే సమస్య ఎదురవుతోంది. స్టేషన్కు పిలిపించగానే గల్లీ లీడర్లు, ప్రజాప్రతినిధుల మనుషులమంటూ ఫోన్లు వస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులు సామాజిక బాధ్యతగా తమ పిల్లలకు సరైన విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాలి. పోలీసులు చిన్న నేరాల విషయంలోనూ కఠినంగా వ్యవహరిస్తే, ఆకతాయిలు పెద్ద నేరాలకు పాల్పడకుండా ఉంటారు. స్థానిక సంఘాలు, యువజన సంఘాలు పోలీసులతో కలిసి పోకిరీల బెడదపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించవచ్చు.
