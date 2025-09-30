కరవు ప్రాంతాలకు గోదావరి జలాలు - 58 వేల కోట్లతో పోలవరం-సోమశిల అనుసంధానం
పోలవరం - సోమశిల అనుసంధానానికి కొత్త ప్రతిపాదన - రూ.58 వేల కోట్లతో ప్రాజెక్టు పూర్తవుతుందని అంచనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 7:21 AM IST
POLAVARAM SOMASILA LINK PROJECT: రాయలసీమని సస్యశ్యామంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం తీవ్ర కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో పోలవరం - సోమశిల అనుసంధానం చేసే ప్రతిపాదనను తెరపైకి తెచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం దాదాపు 58 వేల కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ద్వారా మూసీ, మున్నేరు నదుల మధ్య ఆయకట్టుకూ నీళ్లు అందే అవకాశం ఉంటుంది.
గోదావరి వరద జలాలను కరవు ప్రాంతాలకు, రాయలసీమకు మళ్లించే క్రమంలో అనేక ప్రత్యామ్నాయాలపై ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. పోలవరం - బనకచర్ల అనుసంధానంపై అనేక సమావేశాలు, చర్చోపచర్చలు జరిపిన అనంతరం జలవనరులశాఖ తాజాగా ఈ ప్రతిపాదనకు కొత్త రూపు తీసుకువచ్చింది. అంచనా వ్యయం తగ్గించి, టన్నెళ్లు మినహాయించి నల్లమల సాగర్ జలాశయం ఆయకట్టు స్థిరీకరణకు నీళ్లు ఇవ్వడంతోపాటు సోమశిల జలాశయానికి ఈ నీళ్లు చేర్చేలా కొత్త ప్రతిపాదన రూపొందించింది. మూడు సెగ్మెంట్లలో ఈ పనులు చేపట్టేందుకు దాదాపు 58 వేల కోట్ల అంచనా వ్యయంగా లెక్కిస్తున్నారు.
ఇందులో +15.50 మీటర్ల నుంచి +250 మీటర్ల వరకూ నీటిని ఎత్తిపోస్తే సరిపోతుంది. అంచనా వ్యయమూ తగ్గుతుంది. ఈ ప్రతిపాదన వల్ల 7 లక్షల ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టు, 6 లక్షల ఎకరాల స్థిరీకరణ సాధ్యమవుతుంది. రాయలసీమతో పాటు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల పరిధిలోని కరవు ప్రాంతాల్లో ఆయకట్టుకూ నీళ్లు అందించే ఆస్కారం ఉంది. ప్రస్తుతం కొత్త ప్రతిపాదనపై కసరత్తు సాగుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపుల తర్వాత గోదావరి వరద జలాల మళ్లింపు పథకం తుది రూపు దిద్దుకోనుంది.
పోలవరం నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీకి: సెగ్మెంట్ 1లో పోలవరం నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీకి నీళ్లు మళ్లించనున్నారు. జులై 1 నుంచి అక్టోబరు 15 లోపు రోజుకు 2 టీఎంసీల చొప్పున నీటిని మళ్లించే అవకాశం ఉంటుంది. 83 రోజులు సముద్రంలో లక్ష క్యూసెక్కులపైన నీళ్లు కలిసిపోతున్నాయి. రోజుకు 2 టీఎంసీలు చొప్పున 100 రోజులపాటు మళ్లించేందుకు సమస్య ఉండదు. ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులతో పాటు, కొత్తగా ప్రతిపాదిస్తున్న ప్రాజెక్టుల అవసరాలు తీరిన తర్వాతే ఈ వరద జలాలు మళ్లిస్తారు. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా పోలవరం నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజి వరకు వరద కాలువను నిర్మిస్తారు. తాడిపూడి కాలువను దీనికి ఉపయోగించుకుంటారు. సెగ్మెంట్ 1కు దాదాపు 13 వేల కోట్లు ఖర్చవుతుందని ప్రాథమిక అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్కు: సెగ్మెంట్ 2 లో ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్కు నీటిని మళ్లిస్తారు. ప్రకాశం బ్యారేజీలో వైకుంఠపురం వద్ద నుంచి రోజుకు 23 వేల క్యూసెక్కులు ఎత్తిపోస్తారు. ఆరు చోట్ల పంపుహౌస్లు నిర్మిస్తారు. నీటిని +15.50 మీటర్ల నుంచి +229 మీటర్లకు ఎత్తిపోయాలి. బొల్లాపల్లి వద్ద రిజర్వాయర్ నిర్మించాలి. దాదాపు 173 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ ఉంచేలా ఈ జలాశయ నిర్మాణం ఉంటుంది. భూసేకరణ, పునరావాసం, ఇతరత్రా అన్ని కలిపి దాదాపు 36 వేల కోట్లు వరకు ఈ విభాగంలో వ్యయమయ్యే ఆస్కారం ఉంది.
బొల్లాపల్లి జలాశయం నుంచి నీటి మళ్లింపు: సెగ్మెంట్ 3లో బొల్లాపల్లి జలాశయం నుంచి రోజుకు 2 టీఎంసీల చొప్పున నీటిని మళ్లిస్తారు. కేవలం రెండు దశల్లో నీటిని ఎత్తిపోస్తే సరిపోతుంది. ఈ నీటిలో రోజుకు 1.40 టీఎంసీల నీటిని మూసీ, మున్నేరు ఉపనదుల మధ్య ఎప్పటి నుంచో సాగులోకి రాని భూమిని కొత్తగా సాగులోకి తీసుకువచ్చేందుకు వినియోగిస్తారు. బొల్లాపల్లి నుంచి చిన్ననీటి చెరువులకూ నీళ్లు ఇస్తారు. తాగు, పారిశ్రామిక అవసరాలకూ కేటాయిస్తారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టులో 4.47 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు స్థిరీకరణకు ఈ నీరు ఉపకరిస్తుంది.
దీని కోసం బొల్లాపల్లి నుంచి నీటిని నల్లమలసాగర్ జలాశయానికి మళ్లిస్తారు. లేకుంటే వెలిగొండ తూర్పు ప్రధాన కాలువకు మళ్లించి 3 లక్షల ఎకరాల స్థిరీకరణకు ఈ నీటిని వాడతారు. నీటిని సోమశిల ప్రాజెక్టుకు తరలించి సోమశిల, తెలుగుగంగ ప్రాజెక్టు ఆయకట్టు స్థిరీకరణకు ఉపయోగిస్తారు. నల్లమల సాగర్ వరకు మళ్లించేందుకు సుమారు 9 వేల కోట్లు ఖర్చవుతుంది.
పోలవరం ప్రాజెక్టుపై "ఆఫ్రి" సంస్థ ప్రజెంటేషన్ - పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన విదేశీ నిపుణులు
ప్రాజెక్టును ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ ఉండండి - డాక్యుమెంటేషన్ మెరుగుపడాలి: విదేశీ నిపుణుల బృందం