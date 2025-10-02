వేగం పుంజుకున్న పోలవరం పనులు - వరదల నడుమా జోరుగా నిర్మాణం
కాఫర్ డ్యాంల మధ్య సీపేజీ నియంత్రణతో పనులు వేగవంతం - వరదనీటిని పంపులతో ఎత్తిపోస్తూ నిరంతర నిర్మాణం
Published : October 2, 2025 at 9:57 AM IST
Polavaram Project Works Gain Momentum: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కీలక ప్రాజెక్టు పోలవరం పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. గోదావరి నది మీద జరుగుతున్న ఈ జాతీయ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నా, ఇప్పుడు ఎన్డీయే ప్రభుత్వ హయాంలో మళ్లీ ఉత్సాహంగా సాగుతోంది.
రెండు ఫొటోలు - రెండు దృశ్యాలు: 2024 వరద సీజన్లో తీసిన డ్రోన్ చిత్రం, 2025లో తీసిన మరో ఫొటో రెండూ పోలిస్తే తేడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
- మొదటి చిత్రంలో (2024 వరద సీజన్): ఎగువ, దిగువ కాఫర్ డ్యాంల నిర్మాణం పూర్తయినా, మధ్యలో నీరు నిండిపోవడంతో పనులు ఆగిపోయిన దృశ్యం. అప్పట్లో డయాఫ్రం వాల్ ధ్వంసం కావడం, సీపేజీ పెరగడం వంటి సమస్యలు చోటుచేసుకున్నాయి.
- రెండవ చిత్రంలో (2025 వరద సీజన్): గోదావరిలో ఎగువ, దిగువ కాఫర్ డ్యాంల వద్ద వరదనీరు ఉన్నప్పటికీ, మధ్యలోని సీపేజీని నియంత్రించి, పంపులతో నీటిని బయటకు తీస్తూ పనులు కొనసాగుతున్న దృశ్యం.
గతంలో తలెత్తిన సమస్యలు: జగన్ హయాంలో కాఫర్ డ్యాంల నిర్మాణం ఆలస్యమవడంతో అనేక ఇబ్బందులు వచ్చాయి. కేంద్ర జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ పలు సార్లు హెచ్చరించినా, తగిన చర్యలు తీసుకోలేదని విమర్శలు వచ్చాయి. ఎగువ కాఫర్ డ్యాం కొంతభాగం చంద్రబాబు హయాంలో, కొంత జగన్ హయాంలో పూర్తయింది. దిగువ కాఫర్ డ్యాం ప్రధానంగా వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో నిర్మించారు. అయితే, డయాఫ్రం వాల్ ధ్వంసమైపోవడంతో, రెండు కాఫర్ డ్యాంల మధ్య నీరు నిలిచి పనులు పూర్తిగా ఆగిపోయాయి.
వరదల మధ్య పనుల కొనసాగింపు: ప్రస్తుతం గోదావరిలో భారీ వరద వస్తోంది. అయినప్పటికీ, సాంకేతిక బృందాలు ఆధునిక పద్ధతులతో పనులను కొనసాగిస్తున్నాయి. బుధవారం పోలవరం వద్ద స్పిల్వే ద్వారా 11,22,886 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు వదిలారు. స్పిల్వే వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం +33.22 మీటర్లు, ఎగువ కాఫర్ డ్యాం వద్ద నీటిమట్టం +34.050 మీటర్లు, దిగువ కాఫర్ డ్యాం వద్ద నీటిమట్టం +24.150 మీటర్లు ఉంది. ఒకవైపు సీపేజీని నియంత్రిస్తూ, మరోవైపు పంపులతో నీటిని బయటకు పంపించడం వల్ల పనులు ఆగకుండా సాగుతున్నాయి.
ఎన్డీయే ప్రభుత్వ దృష్టి: ఎన్డీయే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ప్రాజెక్టు పనులు మళ్లీ ఊపందుకున్నాయి. సీపేజీ సమస్యను అధిగమించేందుకు ప్రత్యేక సాంకేతిక చర్యలు చేపట్టారు. కేంద్రం, రాష్ట్రం కలిసి సమన్వయంతో పని చేయడం వల్ల పనుల వేగం పెరిగింది. వరద కాలంలో కూడా ఇంత సాఫీగా పనులు సాగడం ప్రాజెక్టుపై ప్రజల్లో కొత్త ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది.
పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రాధాన్యం: గోదావరి జలాలను రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాలకు పంపించేందుకు పోలవరం కీలక ప్రాజెక్టు. సాగు నీరు, తాగునీరు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి, వరద నియంత్రణ అన్ని రంగాల్లో ఇది రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది. ప్రాజెక్టు పూర్తయితే కోట్లాది ఎకరాలకు నీరు అందుతుంది.
గతంలో ఆలస్యం కారణంగా పనులు నిలిచిపోయిన పోలవరం, ఇప్పుడు వేగం అందుకుంది. వరదల నడుమ కూడా సాంకేతిక బృందాలు పనులు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఎన్డీయే ప్రభుత్వ కృషితో, సీపేజీ నియంత్రణ చర్యలతో ప్రాజెక్టు పునరుజ్జీవన దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కలల ప్రాజెక్టు పోలవరం త్వరలో సాకారం అవుతుందన్న నమ్మకం పెరుగుతోంది.
