2027 నాటికి పోలవరం పూర్తి లక్ష్యం - నిధుల కొరతతో సవాళ్లు
పోలవరం ప్రాజెక్టుకు రూ.1,027 కోట్ల నిధులు తక్షణ అవసరం - ఎడమ కాలువ నిర్మాణ పనులకు నిధులు అవసరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 7:44 AM IST
Polavaram Project Funding Delay Raises Concerns: పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.5,936 కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయించినప్పటికీ, ఆ నిధులను ఇంకా వినియోగించుకోలేదు. ఆర్థిక సంవత్సరం సగం దాటినా ఈ నిధులు సింగిల్ నోడల్ ఖాతాకు చేరకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో మంజూరు చేసిన నిధుల్లో సుమారు రూ.1,830 కోట్లు పోలవరం సింగిల్ నోడల్ ఖాతాకు చేరాల్సి ఉంది. ఆ నిధులను ఖర్చు చేసి, సంబంధిత ధ్రువీకరణ పత్రాలను కేంద్ర జల్శక్తి మంత్రిత్వశాఖకు పంపితేనే తదుపరి విడత నిధులు విడుదల కావచ్చు.
ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పటివరకు రెండు సార్లు కేంద్రం రాష్ట్రానికి అడ్వాన్స్గా నిధులు ఇచ్చింది. మొదటి విడతలో రూ.2,807 కోట్లు, రెండవ విడతలో రూ.2,700 కోట్లు విడుదల అయ్యాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పునరావాసం, నిర్మాణ పనుల బకాయిలను చెల్లిస్తే కేంద్రం నుంచి మరిన్ని నిధులు రాబట్టే అవకాశం ఉందని జలవనరుల శాఖ అధికారులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
తొలిదశ పునరావాసంపై దృష్టి: పోలవరం ప్రాజెక్టును 2027 డిసెంబరులో పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. తొలి దశలో 41.15 మీటర్ల స్థాయికి నీళ్లు నిలబెట్టాలంటే పునరావాస ప్రక్రియ వేగవంతం కావాల్సి ఉంది. ఇందుకోసం మొత్తం 1,00,099.58 ఎకరాల భూమి సేకరించాల్సి ఉండగా, ఇప్పటి వరకు 91,157.05 ఎకరాలు సేకరించారు. మరో 1,989 ఎకరాల భూసేకరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు సేకరించిన భూమిలో 4,166.19 ఎకరాలకు అవార్డులు జారీ చేసినా, రూ.748.97 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంది. పునరావాసానికి సంబంధించిన రూ.1,027.51 కోట్ల బిల్లులు చెల్లింపునకు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, నిధుల లభ్యత లోటుతో ఆ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది.
తొలిదశలో 38,060 నిర్వాసిత కుటుంబాలను తరలించాల్సి ఉండగా, ఇప్పటివరకు 14,371 కుటుంబాలు మాత్రమే తరలించారు. పునరావాస కాలనీలలో 26 పూర్తయ్యాయి, మరో 49 కాలనీల నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. గుత్తేదారులతో ఒప్పందాలు రద్దు చేసి మళ్లీ టెండర్లు పిలిచే ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ పనులకు గుత్తేదారులకు రూ.208.48 కోట్ల బిల్లులు చెల్లించాల్సి ఉంది.
ఎడమ కాలువ నిర్మాణానికి నిధుల అవసరం: పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎడమ కాలువ పనులు ప్రస్తుతం వేగంగా సాగుతున్నాయి. ఈ కాలువ ద్వారా వరద జలాలను అనకాపల్లి వరకు మళ్లించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పని చేస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 2026 జనవరి 1 నాటికి ఈ పనులు పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
గతంలో ఎడమ కాలువ పనులకు రూ.600 కోట్ల బడ్జెట్ విడుదల చేసినా, అందులో రూ.250 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు అయ్యాయి. ప్రస్తుతం మరో రూ.450 కోట్లు అవసరమని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. రూ.800 కోట్ల లెటర్ ఆఫ్ కన్సెంట్ కోసం జలవనరుల శాఖ ఇప్పటికే ఆర్థిక శాఖకు ప్రతిపాదనలు పంపింది.
మరిన్ని నిధులు తప్పనిసరి: పోలవరం ప్రాజెక్టు తొలి దశ పూర్తి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో రూ.35 వేల కోట్లు అవసరమని కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది. కేంద్రం ఇందులో రూ.30,436.95 కోట్లకు ఆమోదం తెలిపింది. అయితే ప్రధాన డ్యాం పనులు, ఎడమ కాలువ నిర్మాణం, పునరావాస ప్రాజెక్టులకు అదనపు నిధులు తప్పనిసరి అవుతున్నాయి.
పోలవరం ప్రధాన డ్యాంలో అదనపు పనులు చేపట్టడం, నిర్మాణ ప్రమాణాల మార్పులు, పునరావాసం ఆలస్యం వంటి అంశాలు ఖర్చు అంచనాలను మరింత పెంచుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు పురోగతికి ఆర్థిక వనరుల సమీకరణ అత్యవసరమైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే రూ.1,027 కోట్ల అవసరాన్ని తీర్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటేనే, కేంద్ర నిధులు కూడా విడుదల కావచ్చని నిపుణుల అభిప్రాయం.
