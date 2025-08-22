ETV Bharat / state

అక్కడ దసరా, సంక్రాంతి కన్నా 'పొలాల పండగే' ఫేమస్​ - ఆరోజే ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? - POLALA FESTIVAL 2025

ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సంప్రదాయరీతిలో పొలాల పండుగ - ఇంటిల్లిపాది నైవైద్యం సమర్పించి భక్తిని చాటుకోవటమే పండుగ ప్రత్యేకత - వ్యవసాయానికి అండగా నిలిచే బసవన్ననకు ప్రత్యేకంగా అలంకరణ

Polala Amavasya Festival Celebrations
Polala Amavasya Festival Celebrations (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 9:00 AM IST

2 Min Read

Polala Amavasya Festival Celebrations : ఎద్దులను శివపార్వతుల తనయులైన నందీశ్వరులుగా భావిస్తూ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో నిర్వహించే పొలాల పండుగకు ఊరువాడ ఆతృతతో ఎదురుచూస్తోంది. శ్రావణ అమావాస్య రోజున ముహూర్తంగా ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా సంప్రదాయరీతిలో నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రముఖ చారిత్రక పరిశోధకుడు ఆచార్య జయధీర్‌ తిరుమలరావు నేతృత్వంలో ఆది ధ్వని ఫౌండేషన్‌ చొరవతో జిల్లా అధికార యంత్రాంగం (శనివారం)రేపు అధికారికంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించే ప్రాధాన్యతతో నిర్వహిస్తున్న వేడుకలపై "ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్​'' ప్రత్యేక కథనం.

అక్కడ దసరా, సంక్రాంతి కన్నా 'పొలాల పండగే' ఫేమస్​ - ఆరోజే ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? (ETV)

బసవన్ననకు ప్రత్యేకంగా అలంకరణ : మహారాష్ట్ర సరిహద్దులను ఆనుకొని ఉన్న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో శ్రావణ అమావాస్య రోజున పొలాల పండగ పేరిట ఘనంగా నిర్వహించే సంప్రదాయం అనాదిగా వస్తోంది. వ్యవసాయానికి చేదోడు, వాదోడుగా ఉండే బసవన్నలకు ప్రత్యేకంగా అలంకరించి, వాటికి నైవేద్యం సమర్పించి భక్తిని చాటుకోవటమే పండుగ ప్రత్యేకత. శివపార్వతుల తనయులుగా భావించే ఎద్దులను అమావాస్యకు ఒక్క రోజు ముందు నుంచి ఎలాంటి పనిచేయించరు. కడుపునిండా మేత వేస్తారు. మరుసటి రోజు శుభ్రంగా స్నానం చేయించి అందంగా ఆలంకరిస్తారు.

కుటుంబ పెద్ద వెంటరాగా వాటిని గ్రామదేవతలు, హనుమాన్‌ ఆలయం చుట్టుతిప్పుతారు. ఆ తరువాత ఊళ్లోని ఓ చోట చేర్చి భాజాభజంత్రీలు, డప్పు వాయిద్యాల మధ్య గ్రామ పెద్ద చేత ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. పూజల అనంతరం వారి వారి ఇంటికి ఎద్దులను తెచ్చి పుట్టింటి ఆడబిడ్డల చేతుల మీదుగా మంగళహారతులు ఇచ్చి నైవేద్య వితరణ చేస్తారు. తాంబూలాలు తినిపించాక కుటుంబమంతా కలిసి ఎద్దుల కాళ్లు మొక్కి దీవెనలు పొందుతారు.

పురాణ కథ ప్రకారం : దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి పండుగలకన్నా ఎక్కువ భక్తి శ్రద్ధలతో ఎద్దులే కేంద్ర బిందువుగా పొలాల వేడుక సాగుతుంది. ప్రాచుర్యంలో ఉన్న కథ ప్రకారం నందీశ్వరులైన తన బిడ్డలను చూపించాలని పార్వతీదేవి శివుడిని కోరుతుంది. ఏడాదంతా ఒళ్లు వంచి కష్టం చేసే ఎద్దులను చూపిస్తే పార్వతీ దేవి బాధపడుతుందని భావించే శివుడు పొలాల పండుగ రోజు అందంగా అలంకరించిన ఎద్దులను చూపిస్తాడు. కుటుంబసభ్యులతో పూజలందుకున్న ఎద్దులను చూసిన పార్వతీదేవీ అవి ప్రతి రోజు అలాగే ఉంటాయని మురిసిపోయి వరాలు కురిపిస్తుందనేది భక్తుల విశ్వాసం.

దేశంలోనే మరెక్కడ జరగని ఈ వేడుక శనివారం(రేపు) ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లావ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. పండుగ ప్రాశస్థ్యాన్ని బాహ్యప్రపంచానికి చూపించాలనే సంకల్పంతో ఆచార్య జయదీర్‌ తిరుమల్‌రావు చొరవతో అధికారికంగా తాంసి(బి) నిర్వహించేందుకు జిల్లా అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఊరువాడ ఈ పండుగ చేసుకునే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. ఎద్దుల నైవేద్యం అనంతరం కుటుంబమంతా సహపంక్తి భోజనాలు చేస్తారు.

''పశువుల పండుగ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. తమిళనాడు, రాయలసీమ ఇలా చాలా చోట్ల ఈ పండుగ ఉంది. కానీ అక్కడ వైలెన్స్​ ఉంది. ఇక్కడ ఉదయమే లేచి వాటిని శుభ్రం చేసి, అలాగే వాటికి అలంకారం చేస్తారు. ఇంట్లో కుమార్తె, కుమారుడు పెళ్లి జరిగినంతగా అంత ఆనందంగా, ఆలింగనం చేసుకుని వాటిమీద ప్రేమ జల్లులు కురిపించి, అవి కూడా మనిషి పట్ల యజమాని పట్ల ఆత్మీయతానురాగాలు వాటి కళ్లలో ఒలికిస్తాయి. ఇక్కడ మనిషిని ప్రేమించేవారు, పశువును ప్రేమించేవారు, ప్రకృతిని ప్రేమించేవారు ఇక్కడికి రావాలి.'' - ఆచార్య జయధీర్‌ తిరుమలరావు, చారిత్రక పరిశోధకుడు

నిధులొచ్చేశాయ్​.. ఈసారి మేడారం జాతర నిరుటిలెక్కుండదు!

భాద్రపద మాసంలో వినాయక చవితి ఒకటే కాదు- ఎన్నో పండుగలున్నాయ్​! అవేంటంటే?

Polala Amavasya Festival Celebrations : ఎద్దులను శివపార్వతుల తనయులైన నందీశ్వరులుగా భావిస్తూ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో నిర్వహించే పొలాల పండుగకు ఊరువాడ ఆతృతతో ఎదురుచూస్తోంది. శ్రావణ అమావాస్య రోజున ముహూర్తంగా ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా సంప్రదాయరీతిలో నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రముఖ చారిత్రక పరిశోధకుడు ఆచార్య జయధీర్‌ తిరుమలరావు నేతృత్వంలో ఆది ధ్వని ఫౌండేషన్‌ చొరవతో జిల్లా అధికార యంత్రాంగం (శనివారం)రేపు అధికారికంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించే ప్రాధాన్యతతో నిర్వహిస్తున్న వేడుకలపై "ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్​'' ప్రత్యేక కథనం.

అక్కడ దసరా, సంక్రాంతి కన్నా 'పొలాల పండగే' ఫేమస్​ - ఆరోజే ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? (ETV)

బసవన్ననకు ప్రత్యేకంగా అలంకరణ : మహారాష్ట్ర సరిహద్దులను ఆనుకొని ఉన్న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో శ్రావణ అమావాస్య రోజున పొలాల పండగ పేరిట ఘనంగా నిర్వహించే సంప్రదాయం అనాదిగా వస్తోంది. వ్యవసాయానికి చేదోడు, వాదోడుగా ఉండే బసవన్నలకు ప్రత్యేకంగా అలంకరించి, వాటికి నైవేద్యం సమర్పించి భక్తిని చాటుకోవటమే పండుగ ప్రత్యేకత. శివపార్వతుల తనయులుగా భావించే ఎద్దులను అమావాస్యకు ఒక్క రోజు ముందు నుంచి ఎలాంటి పనిచేయించరు. కడుపునిండా మేత వేస్తారు. మరుసటి రోజు శుభ్రంగా స్నానం చేయించి అందంగా ఆలంకరిస్తారు.

కుటుంబ పెద్ద వెంటరాగా వాటిని గ్రామదేవతలు, హనుమాన్‌ ఆలయం చుట్టుతిప్పుతారు. ఆ తరువాత ఊళ్లోని ఓ చోట చేర్చి భాజాభజంత్రీలు, డప్పు వాయిద్యాల మధ్య గ్రామ పెద్ద చేత ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. పూజల అనంతరం వారి వారి ఇంటికి ఎద్దులను తెచ్చి పుట్టింటి ఆడబిడ్డల చేతుల మీదుగా మంగళహారతులు ఇచ్చి నైవేద్య వితరణ చేస్తారు. తాంబూలాలు తినిపించాక కుటుంబమంతా కలిసి ఎద్దుల కాళ్లు మొక్కి దీవెనలు పొందుతారు.

పురాణ కథ ప్రకారం : దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి పండుగలకన్నా ఎక్కువ భక్తి శ్రద్ధలతో ఎద్దులే కేంద్ర బిందువుగా పొలాల వేడుక సాగుతుంది. ప్రాచుర్యంలో ఉన్న కథ ప్రకారం నందీశ్వరులైన తన బిడ్డలను చూపించాలని పార్వతీదేవి శివుడిని కోరుతుంది. ఏడాదంతా ఒళ్లు వంచి కష్టం చేసే ఎద్దులను చూపిస్తే పార్వతీ దేవి బాధపడుతుందని భావించే శివుడు పొలాల పండుగ రోజు అందంగా అలంకరించిన ఎద్దులను చూపిస్తాడు. కుటుంబసభ్యులతో పూజలందుకున్న ఎద్దులను చూసిన పార్వతీదేవీ అవి ప్రతి రోజు అలాగే ఉంటాయని మురిసిపోయి వరాలు కురిపిస్తుందనేది భక్తుల విశ్వాసం.

దేశంలోనే మరెక్కడ జరగని ఈ వేడుక శనివారం(రేపు) ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లావ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. పండుగ ప్రాశస్థ్యాన్ని బాహ్యప్రపంచానికి చూపించాలనే సంకల్పంతో ఆచార్య జయదీర్‌ తిరుమల్‌రావు చొరవతో అధికారికంగా తాంసి(బి) నిర్వహించేందుకు జిల్లా అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఊరువాడ ఈ పండుగ చేసుకునే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. ఎద్దుల నైవేద్యం అనంతరం కుటుంబమంతా సహపంక్తి భోజనాలు చేస్తారు.

''పశువుల పండుగ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. తమిళనాడు, రాయలసీమ ఇలా చాలా చోట్ల ఈ పండుగ ఉంది. కానీ అక్కడ వైలెన్స్​ ఉంది. ఇక్కడ ఉదయమే లేచి వాటిని శుభ్రం చేసి, అలాగే వాటికి అలంకారం చేస్తారు. ఇంట్లో కుమార్తె, కుమారుడు పెళ్లి జరిగినంతగా అంత ఆనందంగా, ఆలింగనం చేసుకుని వాటిమీద ప్రేమ జల్లులు కురిపించి, అవి కూడా మనిషి పట్ల యజమాని పట్ల ఆత్మీయతానురాగాలు వాటి కళ్లలో ఒలికిస్తాయి. ఇక్కడ మనిషిని ప్రేమించేవారు, పశువును ప్రేమించేవారు, ప్రకృతిని ప్రేమించేవారు ఇక్కడికి రావాలి.'' - ఆచార్య జయధీర్‌ తిరుమలరావు, చారిత్రక పరిశోధకుడు

నిధులొచ్చేశాయ్​.. ఈసారి మేడారం జాతర నిరుటిలెక్కుండదు!

భాద్రపద మాసంలో వినాయక చవితి ఒకటే కాదు- ఎన్నో పండుగలున్నాయ్​! అవేంటంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

POLALA FESTIVALPOLALA AMAVASYA 2025POLALA AMAVASYA FESTIVALపోలాల అమావాస్య పండుగPOLALA FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.