ఒత్తిడిని దూరం చేసే 'పోయెట్రీ హౌజ్ పార్టీ' - భాగ్యనగరంలో నయా ట్రెండ్
హైదరాబాద్లో 'పోయెట్రీ హౌజ్ పార్టీ' - ఏ భాషలోనైనా మన భావాలను ప్రకటించుకునే వీలు - బిడియాన్ని తొలగించే ఆటలు, ఓపెన్ మైక్ సెషన్లు - అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటున్న ఐటీ ఉద్యోగులు
Published : October 8, 2025 at 2:42 PM IST
Poetry House Party Trend In Hyderabad : సంగీతం, కవిత్వం వంటివి నేటి తరానికి పెద్దగా పరిచయం ఉండదు. అయితే చాలామంది వారి కవిత్వాన్ని, పాటల నైపుణ్యాన్ని సిగ్గు బిడియం కారణంగా బయటపెట్టడానికి ఇష్టపడరు. ఇలాంటి వారికోసం, సాహితీ ప్రియుల కోసం ఓ వినూతన కార్యక్రమం వెలుగులోకి వచ్చింది. భాగ్యనగరంలో యువకులు 'పోయెట్రీ హౌస్ పార్టీ' అనే కొత్త ట్రెండ్తో ముందుకు సాగుతున్నారు. ఈ పార్టీ సాంప్రదాయ సాహిత్య సభలకు భిన్నంగా ఉంటూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
కొత్త స్నేహాలకు స్వాగతం పలుకుతూ : శారీరక మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేస్తూ కొత్త స్నేహాలకు స్వాగతం పలుకుతూ ఆట పాటలతో ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తూ సృజనాత్మకతను వ్యక్తీకరించే వేదికగా 'పొయెట్రీ హౌజ్ పార్టీ' నిలుస్తోంది. దేశంలోని పలు నగరాల్లో కొనసాగుతున్న ఈ ట్రెండ్ ప్రస్తుతం భాగ్యనగరంలోని ప్రవేశించింది. కవితలు, ప్రదర్శనలు, ఓపెన్ మైక్ సెషన్లు, బిడియాన్ని తొలగించే ఆటలు, సంగీతం, పాట్లక్ భోజనాలతో మనసుకు సాంత్వన కలిగిస్తుంది. దీనిలో ఎక్కువగా ఐటీ ఉద్యోగులు ఇలాంటి పార్టీల్లో ఎక్కువగా పాల్గొనడానికి ఇష్టపడుతున్నారు.
నాగపూర్లో మొదలై : 'పొయెట్రీ హౌజ్ పార్టీ' 2018లో నాగ్పూర్లో 'డార్క్ రూమ్ పొయెట్స్' గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం దిల్లీ, బెంగళూరు, పుణె, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్, భోపాల్తో పాటు మరో 10 నగరాలకు విస్తరించింది. ఇప్పటి వరకు 500కి పైగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించగా 9వేల మందికిపైగా ఇందులో భాగస్వాములయ్యారు.
అనుభవాలను పంచుకునే అవకాశం : ఈ ట్రెండ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోకి ప్రవేశించింది. ఇటీవల నగరంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాలకు విశేష స్పందన లభించింది. దీనిలో కేవలం ప్రదర్శనలకే పరిమితం చేయకుండా జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాలు పంచుకోవడానికి ఇక్కడ అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఇలా మనకు నచ్చిన భాషలో కవితలు, గజల్స్, షాయరీలతో ఆకట్టుకోవచ్చు.
సాధారణ సమావేశాలకు భిన్నంగా : ఇటీవల అక్టోబర్ 5న హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్టలో పొయెట్రీ హౌజ్ పార్టీ నిర్వహించారు. సుమారుగా 50 నుంచి 100 మంది సామర్థ్యంతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఇది సాధారణ కవితా సభలకు భిన్నంగా ఓ హౌజ్ పార్టీ వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంది. ఇప్పుడిప్పుడే నగరంలో ఈ ట్రెండ్ మొదలవుతోంది. బిజీ లైఫ్లో మన కళానైపుణ్యాన్ని ఉత్సాహపరిచే వ్యక్తుల మధ్య పంచుకోవడం అంటే ఎంతో బాగుంటుంది. అందుకే ఈ ట్రెండ్ ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ అవుతోంది.
కార్యక్రమాలు ఇలా కొనసాగుతాయి :
- ది ఆర్ట్ సర్కిల్ ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు ఇలా ఏ భాషలోనైనా మన భావాలను ప్రకటించవచ్చు. కథలు, కవితలు, ఓపెన్ మైక్ ద్వారా ప్రదర్శించవచ్చు.
- మ్యూజిక్ థెరపీ - నచ్చిన పాటలను ఉత్సాహంగా పాడొచ్చు. లైవ్ మ్యూజిక్ సెషన్లు నిర్వహిస్తారు.
- స్టేజ్ ఫియర్ ఆట, పాటల్లో ఆరితేరిన కొత్త స్నేహితులను కలుసుకోవచ్చు. తమ ప్రతిభను అందరి ముందు ప్రదర్శించి సలహాలు, సూచనలు తీసుకోవచ్చు.
- ది డబ్బా పార్టీ - పాట్లక్ పార్టీ శైలిలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టమైన భోజనాన్ని తీసుకురావచ్చు. ఇతర శీతల పానీయాలు, చిరుతిళ్లు ఉంటాయి.
- కథకులు - కథలు రాసుకొని డైరీలో దాచుకునేవారు సైతం ఇక్కడ ప్రదర్శించి ప్రతిస్పందన ద్వారా మరింత ముందుకు వెళ్లవచ్చు.
వారంతా స్నేహితులే - ఏనాడు కలవరు - వారి సంకల్పం మాత్రం సాయం చేయడమే!!
ట్రెండు మారినా - ఫ్రెండు మారునా : దోస్తులతో కలిసి ఎంచక్కా 'రిక్రియేషన్' చేసేయండి