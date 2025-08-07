Essay Contest 2025

హైదరాబాద్​లో పాడ్​ స్లీపింగ్​ రూమ్​లు - రూ.500 నుంచి స్టార్ట్​ - POD STAY IN HYDERABAD

హైదరాబాద్​లో విస్తరిస్తున్న పాడ్​ స్లీపింగ్​ రూమ్​ కల్చర్​ - విమానాశ్రయాలు, రైల్వే స్టేషన్ల వద్ద ఏర్పాటు - గంటకు రూ.500లనే తీసుకుంటున్న నిర్వాహకులు

Pod Sleeping Rooms in Hyderabad
Pod Sleeping Rooms in Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 11:51 AM IST

Pod Sleeping Rooms in Hyderabad : ఇద్దరు స్నేహితులు విశాఖపట్టణం నుంచి హైదరాబాద్​కు పర్యాటక ప్రాంతాలను చూడడానికి వెళ్లాలని అనుకున్నారు. అక్కడ రైలు ఎక్కి రాత్రి 11.30 గంటలకు సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​లో దిగారు. అక్కడ వారికి అది కొత్త కావడం, పైగా కొత్త మనుషులు కావడంతో దగ్గరలో ఎక్కడైనా మంచి రూమ్ ఉంటుందేమోనని వెతికారు. వారికి తక్కువ రేటులో ఎలాంటి గది దొరకలేదు. బయటకు వెళితే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలియక, ఆ రాత్రికి రైల్వే స్టేషన్​ ఫుట్​పాట్​పైనే నిద్రించి ఉదయం వారు చూడాలని అనుకున్న పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లారు.

దూరం ప్రయాణానికి వెళ్లాలంటే మనసులో ఒకటే చింత. అక్కడ ఉండడానికి ఏమైనా వసతి గదులు దొరుకుతాయా అని. అది కూడా రాత్రి అయితే ఇంకా ఆ భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. విమానాశ్రయాల్లోనూ, రైల్వే స్టేషన్లలోనూ ఇలాంటి సమస్యలు అధికంగా ఉంటున్నాయి. ఎందుకంటే అవి ఊళ్లకు దూరంగా ఉండటమే కారణం. ఫ్యామిలీ ఆలస్యంగా రైలో, విమానమో దిగితే చాలు ఆ రాత్రికి అక్కడే బస చేయడం మేలని చాలా మంది ఉండిపోతున్నారు. ఇప్పుడు అలాంటి వారి కోసమే పాడ్​ స్లీపింగ్​ రూమ్​లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.

ముఖ్యంగా భాగ్యనగరంలో పర్యాటకుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో ఈ పాడ్​ స్లీపింగ్​ రూమ్​లు విస్తరిస్తున్నాయి. రైల్వేస్టేషన్లకు సమీపంలో, ఇతర ప్రాంతాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇవి ప్రయాణికులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. అలాగే వారికి ప్రయాణ బడలిక నుంచి ఉపశమనం పొందేలా చేస్తున్నాయి. కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకొనేందుకు వీలుగా వీటిని రూపొందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రాజీవ్​గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్ల వద్ద ఇప్పటికే వీటిని ఏర్పాటు చేశారు. తాజాగా బేగంపేట తదితర ప్రాంతాల్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

జపాన్​లో పుట్టిన పాడ్​ స్లీపింగ్​ రూమ్ ఆలోచన : ఈ పాడ్​ స్లీపింగ్​ రూమ్​లు ఇప్పటికే పలు ఆసుపత్రులు, యూనివర్సిటీల్లో, ఎయిర్​పోర్టులలోనూ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో 20 నిమిషాలు విశ్రాంతి తీసుకుంటే అలసట అనేది తీరిపోతుంది. ఈ స్లీపింగ్​ పాడ్​లను మొదట జపాన్​లో 1979లో రూపొందించారు. క్యాప్సూల్స్​ ఇన్​ ఒసాకా అనే జపాన్​ ప్రాజెక్టులో భాగంగా కిషో కురొకవా వీటిని తయారు చేశారు.

ఈ పాడ్​ స్లీపింగ్​ రూమ్​లలో ఏయే సౌకర్యాలు ఉంటాయి :

  • ఏసీ, రీడింగ్​ విద్యుద్దీపాలు, ఛార్జింగ్​ పోర్ట్​లు
  • విశ్రాంతికి అంతరాయం లేకుండా సౌండ్​ ఫ్రూఫ్​ డిజైన్​తో వీటిని తయారు చేశారు.
  • మహిళలు, కుటుంబం, వికలాంగులు, ఒంటరిగా వచ్చే వారి కోసం వేర్వేరు గదులను కేటాయిస్తారు.
  • ఉచిత వైఫై సౌకర్యం కలదు.
  • ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉండే బెడ్​, రిక్లైనింగ్​ సీట్లు
  • షేర్డ్​ వాష్​ రూమ్​లు, శౌచాలయాలు, సామగ్రి నిల్వ కోసం లాకర్లు, బూట్లు, బెడ్ ​షీట్​, దుప్పట్లు ఇస్తారు.
  • ఆన్​లైన్​లో బుకింగ్​లు, గంటల వారీగా బుకింగ్​ సౌకర్యాలు కలవు.
  • గంటకు రూ.500, 3 గంటలకైతే రూ.1400 వరకు ఉంటాయి.

