Pod Sleeping Rooms in Hyderabad : ఇద్దరు స్నేహితులు విశాఖపట్టణం నుంచి హైదరాబాద్కు పర్యాటక ప్రాంతాలను చూడడానికి వెళ్లాలని అనుకున్నారు. అక్కడ రైలు ఎక్కి రాత్రి 11.30 గంటలకు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో దిగారు. అక్కడ వారికి అది కొత్త కావడం, పైగా కొత్త మనుషులు కావడంతో దగ్గరలో ఎక్కడైనా మంచి రూమ్ ఉంటుందేమోనని వెతికారు. వారికి తక్కువ రేటులో ఎలాంటి గది దొరకలేదు. బయటకు వెళితే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలియక, ఆ రాత్రికి రైల్వే స్టేషన్ ఫుట్పాట్పైనే నిద్రించి ఉదయం వారు చూడాలని అనుకున్న పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లారు.
దూరం ప్రయాణానికి వెళ్లాలంటే మనసులో ఒకటే చింత. అక్కడ ఉండడానికి ఏమైనా వసతి గదులు దొరుకుతాయా అని. అది కూడా రాత్రి అయితే ఇంకా ఆ భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. విమానాశ్రయాల్లోనూ, రైల్వే స్టేషన్లలోనూ ఇలాంటి సమస్యలు అధికంగా ఉంటున్నాయి. ఎందుకంటే అవి ఊళ్లకు దూరంగా ఉండటమే కారణం. ఫ్యామిలీ ఆలస్యంగా రైలో, విమానమో దిగితే చాలు ఆ రాత్రికి అక్కడే బస చేయడం మేలని చాలా మంది ఉండిపోతున్నారు. ఇప్పుడు అలాంటి వారి కోసమే పాడ్ స్లీపింగ్ రూమ్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా భాగ్యనగరంలో పర్యాటకుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో ఈ పాడ్ స్లీపింగ్ రూమ్లు విస్తరిస్తున్నాయి. రైల్వేస్టేషన్లకు సమీపంలో, ఇతర ప్రాంతాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇవి ప్రయాణికులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. అలాగే వారికి ప్రయాణ బడలిక నుంచి ఉపశమనం పొందేలా చేస్తున్నాయి. కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకొనేందుకు వీలుగా వీటిని రూపొందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రాజీవ్గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్ల వద్ద ఇప్పటికే వీటిని ఏర్పాటు చేశారు. తాజాగా బేగంపేట తదితర ప్రాంతాల్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
జపాన్లో పుట్టిన పాడ్ స్లీపింగ్ రూమ్ ఆలోచన : ఈ పాడ్ స్లీపింగ్ రూమ్లు ఇప్పటికే పలు ఆసుపత్రులు, యూనివర్సిటీల్లో, ఎయిర్పోర్టులలోనూ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో 20 నిమిషాలు విశ్రాంతి తీసుకుంటే అలసట అనేది తీరిపోతుంది. ఈ స్లీపింగ్ పాడ్లను మొదట జపాన్లో 1979లో రూపొందించారు. క్యాప్సూల్స్ ఇన్ ఒసాకా అనే జపాన్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా కిషో కురొకవా వీటిని తయారు చేశారు.
ఈ పాడ్ స్లీపింగ్ రూమ్లలో ఏయే సౌకర్యాలు ఉంటాయి :
- ఏసీ, రీడింగ్ విద్యుద్దీపాలు, ఛార్జింగ్ పోర్ట్లు
- విశ్రాంతికి అంతరాయం లేకుండా సౌండ్ ఫ్రూఫ్ డిజైన్తో వీటిని తయారు చేశారు.
- మహిళలు, కుటుంబం, వికలాంగులు, ఒంటరిగా వచ్చే వారి కోసం వేర్వేరు గదులను కేటాయిస్తారు.
- ఉచిత వైఫై సౌకర్యం కలదు.
- ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉండే బెడ్, రిక్లైనింగ్ సీట్లు
- షేర్డ్ వాష్ రూమ్లు, శౌచాలయాలు, సామగ్రి నిల్వ కోసం లాకర్లు, బూట్లు, బెడ్ షీట్, దుప్పట్లు ఇస్తారు.
- ఆన్లైన్లో బుకింగ్లు, గంటల వారీగా బుకింగ్ సౌకర్యాలు కలవు.
- గంటకు రూ.500, 3 గంటలకైతే రూ.1400 వరకు ఉంటాయి.
