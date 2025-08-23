Pocso Case Registered Against Constable : పెళ్లి పేరుతో యువతలను మోసం చేస్తున్న నిత్య పెళ్లికొడుకు కానిస్టేబుల్ కృష్ణంరాజుపై సూర్యాపేట గ్రామీణ పోలీసులు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. నడిగూడెం పీఎస్లో కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్న అతడు వరుసగా నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నాడని తెలిసింది. అందులో మూడో వివాహం ఏడాది క్రితం సూర్యాపేట మండలానికి చెందిన పదోతరగతి బాలికతో జరిగినట్లు ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ విషయంపై జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ స్పందించి వారం రోజుల క్రితం కానిస్టేబుల్ను సస్పెండ్ చేశారు. ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ కృష్ణంరాజు పరారీలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే మైనర్ను వివాహం చేసుకున్న ఘటనపై శాఖాపరమైన విచారణకు ఆయన ఆదేశించారు. కానిస్టేబుల్ వివాహం చేసుకున్న బాలిక వయసు 13 ఏళ్లు కావడంతో ఆమె తల్లి నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకున్నారు. అనంతరం పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు గ్రామీణ ఎస్సై బాలునాయక్ తెలిపారు. చివ్వెంల మండలానికి చెందిన కృష్ణంరాజు గతంలో తిరుమలగిరి పోలీస్ స్టేషన్లో పని చేసిన సమయంలో ఇసుక వ్యాపారుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో అతడిని సస్పెండ్ చేశారు. ఆ తర్వాత నడిగూడెం పోలీస్ స్టేషన్లో నియమించగా ప్రస్తుతం సూర్యాపేట కలెక్టరేట్లో డిప్యుటేషన్పై విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
'ఏకాంతంగా కలుద్దాం - రూమ్ బుక్ చెయ్' : 'వలపు వల'లో చిక్కుకుంటున్న పెళ్లి కాని ప్రసాదులు
అలా ఎలా చేసుకున్నావ్ బ్రో - పెళ్లయిన 18 రోజులకే వరుడి రెండో పెళ్లి