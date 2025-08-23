ETV Bharat / state

ఈ కానిస్టేబుల్ నిత్యపెళ్లికొడుకు, మైనర్ బాలికతోనూ వివాహం - పోక్సో కేసు నమోదు

4 పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న కానిస్టేబుల్ - మైనర్​తోను పెళ్లి - సూర్యాపేట జిల్లా నడిగూడెం పీఎస్​ కానిస్టేబుల్​ కృష్ణంరాజుపై పోక్సో కేసు నమోదు - సస్పెండ్ చేసిన ఎస్పీ

Pocso Case Registered Against Constable
Pocso Case Registered Against Constable (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 7:20 PM IST

Pocso Case Registered Against Constable : పెళ్లి పేరుతో యువతలను మోసం చేస్తున్న నిత్య పెళ్లికొడుకు కానిస్టేబుల్​ కృష్ణంరాజుపై సూర్యాపేట గ్రామీణ పోలీసులు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. నడిగూడెం పీఎస్​లో కానిస్టేబుల్​గా పనిచేస్తున్న అతడు వరుసగా నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నాడని తెలిసింది. అందులో మూడో వివాహం ఏడాది క్రితం సూర్యాపేట మండలానికి చెందిన పదోతరగతి బాలికతో జరిగినట్లు ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ విషయంపై జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ స్పందించి వారం రోజుల క్రితం కానిస్టేబుల్​ను సస్పెండ్​ చేశారు. ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్​ కృష్ణంరాజు పరారీలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

అలాగే మైనర్​ను వివాహం చేసుకున్న ఘటనపై శాఖాపరమైన విచారణకు ఆయన ఆదేశించారు. కానిస్టేబుల్​ వివాహం చేసుకున్న బాలిక వయసు 13 ఏళ్లు కావడంతో ఆమె తల్లి నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకున్నారు. అనంతరం పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు గ్రామీణ ఎస్సై బాలునాయక్​ తెలిపారు. చివ్వెంల మండలానికి చెందిన కృష్ణంరాజు గతంలో తిరుమలగిరి పోలీస్​ స్టేషన్​లో పని చేసిన సమయంలో ఇసుక వ్యాపారుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో అతడిని సస్పెండ్​ చేశారు. ఆ తర్వాత నడిగూడెం పోలీస్​ స్టేషన్​లో నియమించగా ప్రస్తుతం సూర్యాపేట కలెక్టరేట్​లో డిప్యుటేషన్​పై విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.

అలాగే మైనర్​ను వివాహం చేసుకున్న ఘటనపై శాఖాపరమైన విచారణకు ఆయన ఆదేశించారు. కానిస్టేబుల్​ వివాహం చేసుకున్న బాలిక వయసు 13 ఏళ్లు కావడంతో ఆమె తల్లి నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకున్నారు. అనంతరం పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు గ్రామీణ ఎస్సై బాలునాయక్​ తెలిపారు. చివ్వెంల మండలానికి చెందిన కృష్ణంరాజు గతంలో తిరుమలగిరి పోలీస్​ స్టేషన్​లో పని చేసిన సమయంలో ఇసుక వ్యాపారుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో అతడిని సస్పెండ్​ చేశారు. ఆ తర్వాత నడిగూడెం పోలీస్​ స్టేషన్​లో నియమించగా ప్రస్తుతం సూర్యాపేట కలెక్టరేట్​లో డిప్యుటేషన్​పై విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.

