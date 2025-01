ETV Bharat / state

ఒకే పాఠశాలలోని నలుగురు ఉపాధ్యాయులపై పోక్సో కేసు - POCSO CASE FILED AGAINST 4 TEACHERS

POCSO Case Filed Against 4 Teachers in Navodaya School in Kamareddy District of Telangana : విద్యార్థులకు జీవత పాఠాలు చెప్పి, మంచి- చెడుల పట్ల అవగాహన కల్పించాల్సి ఉపాద్యులో వక్రబుద్ధితో వారితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. వారి చేష్టలు భరించలని బాధిత విద్యార్థులు వారి బాగోతం బయటపెట్టారు. ఇప్పుడా కీచక టీచర్లు ఊచలు లెక్కబెడుతున్నారు. ఈ ఘటన తెలంగాణలోని కామారెడ్డి జిల్లాలో జరిగింది.

కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్​లోని జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న నలుగురు ఉపాధ్యాయులు కొంత కాలంగా తమతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఇటీవల కొందరు విద్యార్థినులు పూర్వ విద్యార్థుల వద్ద మొరపెట్టుకున్నారు.

వారు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లడంతో మొదట పోలీసు కేసు నమోదు చేయడంతోపాటు ఒక ఉపాధ్యాయుడిని కర్ణాటకకు బదిలీ చేశారు. తరువాత విచారణలో మిగతా ముగ్గురు ఉపాధ్యాయుల వేధింపులు కూడా వెలుగులోకి రావడంతో వారం క్రితం నలుగురు ఉపాధ్యాయులపైనా పోక్సో కేసు నమోదు చేసి రిమాండుకు తరలించినట్లు ఎస్సై శివకుమార్ ఆదివారం తెలిపారు.

"గుడ్​ టచ్, బ్యాడ్ టచ్" - బయటపడిన ఉపాధ్యాయుల బాగోతం