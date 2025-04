ETV Bharat / state

Updated : April 8, 2025 at 6:03 PM IST

Published : April 8, 2025 at 5:14 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

PM Modi Phone to Dy CM Pawan Kalyan About his Son: ఆంధ్రప్రదేశ్​ డిప్యూటీ సీఎం పవన్​కల్యాణ్​కు ప్రధాని మోదీ ఫోన్​ చేశారు. పవన్​ కుమారుడు మార్క్‌శంకర్‌ ఆరోగ్యంపై ఆరా తీశారు. మార్క్​ శంకర్​ త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రధాని ఆకాంక్షించారు. సింగపూర్​లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో పవన్​ కుమారుడు గాయపడ్డారు. ఈ వార్తను అల్లూరి జిల్లా పర్యటనలో ఉన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌కు అధికారులు తెలియజేశారు. తన పర్యటన నిలిపివేసి వెంటనే సింగపూర్‌ వెళ్లాలని నేతలు, అధికారులు సూచించారు.

అయితే ఇచ్చిన మాట ప్రకారం గిరిజనులను కలిసిన తర్వాతే సింగపూర్‌ వెళ్తానని పవన్‌ స్పష్టం చేశారు. గిరిజనులకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఇవాళ అరకులోని కురిడిని సందర్శించి అక్కడి గ్రామస్థుల సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు. మన్యం పర్యటన ముగిసిన తర్వాత పవన్‌కల్యాణ్‌ విశాఖ చేరుకున్నారు. అక్కడినుంచి హైదరాబాద్​ చేరుకుని అటునుంచి సింగపూర్​ వెళ్లనున్నారు.

కాళ్లు, చేతులకు గాయాలు : సింగపూర్‌లోని స్కూల్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ చిన్న కుమారుడు మార్క్‌ శంకర్‌ గాయపడ్డాడు. మంటలు చెలరేగడంతో మార్క్‌ శంకర్‌ చేతులు, కాళ్లకు గాయాలయ్యాయి. ఊపిరితిత్తుల్లోకి పొగ వెళ్లడంతో అస్వస్థతకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది.

చంద్రబాబు ఆరా: పవన్​ కుమారుడి ఆరోగ్య పరిస్థితి సీఎం చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. ప్రమాద విషయం తనను బాధించిందని తెలిపారు. మార్క్​ శంకర్​ త్వరగా కోలుకోవాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.