PM KUSUM Scheme In AP: పీఎం కుసుమ్ పథకం రెండో దశను 4 లక్షల వ్యవసాయ కనెక్షన్లకు అమలు చేయాలని ఇంధన శాఖ నిర్ణయించింది. దీని ప్రతిపాదనను అధికారులు కేంద్రానికి పంపారు. రెండో దశ ప్రాజెక్టును 2026 నుంచి కేంద్రం అమలు చేయనుంది. వీటి ద్వారా 2027-28 నుంచి విద్యుత్ అందుబాటులోకి రానుందని వెల్లడించారు. పథకం అమలు కోసం ఫీడర్ స్థాయిలో మినీ సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టులను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది. వాటి ద్వారా దాదాపుగా 2,000 మెగా వాట్ల విద్యుత్ వస్తుందని అంచనా వేస్తోంది. 19 శాతం కెపాసిటీ యుటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ (CUF)గా అధికారులు పరిగణించారు. ఈ లెక్కన సుమారు 3,200 మిలియన్ యూనిట్ల (MU) విద్యుత్ ఉత్పత్తి వస్తుందని అంచనా. అప్పటికి యూనిట్ విద్యుత్ ఖర్చు ఆధారంగా లెక్కిస్తే, ప్రతీ సంవత్సరం సుమారు రూ.254.04 కోట్లు విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయంలో ఆదా అవుతుందని అధికారుల అంచనా వేస్తున్నారు. విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందం (PPA) అమలులో ఉండే 25 సంవత్సరాల్లో సుమారు రూ.6,351 కోట్లు ఆదా అవుతుందని అధికారులు లెక్కలు తేల్చారు. ఈ ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనను అధికారులు కేంద్రానికి పంపించారు. ఫీడర్ స్థాయిలో మినీ సౌర ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటు వల్ల విద్యుత్ పంపిణీ, సరఫరా, టెక్నాలజీ నష్టాలు భారీగా తగ్గుతాయని వారు తెలుపుతున్నారు.
మూడోవంతు కనెక్షన్లకు సౌర విద్యుత్:
- రాష్ట్రంలో 21 లక్షల వ్యవసాయ విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. వాటిలో పీఎం కుసుమ్ కింద మొదటి దశలో 3 లక్షల కనెక్షన్లకు సౌర విద్యుత్ అందించేందుకు కేంద్రం అనుమతించింది. రెండో దశలో ప్రతిపాదించిన 4 లక్షలతో కలిపి మొత్తంగా 7 లక్షల కనెక్షన్లకు సౌర విద్యుత్ అందించేలా ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు రూపొందించింది.
- ప్రతీ సంవత్సరం వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్ కోసం ప్రభుత్వం రాయితీ కింద దాదాపుగా రూ.8వేల కోట్లు డిస్కంలకు చెల్లిస్తోంది. మొత్తం వ్యవసాయ కనెక్షన్లలో 3వ వంతు వాటికి సౌర విద్యుత్ అందించడం వల్ల ఆ మేరకు ప్రభుత్వం ప్రతీ సంవత్సరం చెల్లించే రాయితీ మొత్తంలో మిగులుతుంది.
- ఫీడర్ స్థాయిలో సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు మహారాష్ట్రలో అమలవుతున్న విధానాన్ని అధికారులు ఇప్పటికే పరిశీలించారు. అందుకు మెరుగైన విధానాన్ని రాష్ట్రంలో అమలు చేసే విధంగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు.
మొదటి దశలో రూ.2,035 కోట్లు ఆదా:
పీఎం కుసుమ్ మొదటి దశలో 3 లక్షల వ్యవసాయ కనెక్షన్లకు ఫీడర్ స్థాయిలో మినీ సౌర ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ఇప్పటికే అధికారులు టెండరు ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. గుత్తేదారుల నుంచి 50 బిడ్లు దాఖలు అయ్యాయి. సంప్రదింపుల తర్వాత యూనిట్ తక్కువ ధరకు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించిన గుత్తేదారులకు అధికారులు ఎల్వోఏ ఇచ్చారు.
- మూడు డిస్కంల పరిధిలో కలిపి ఒక యూనిట్కు సగటున రూ.3.17 చొప్పున గుత్తేదారులు కోట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ కనెక్షన్లకు ఉచిత విద్యుత్ పథకం కింద ప్రభుత్వం రాయితీగా చెల్లించే మొత్తంతో పోలిస్తే మినీ సౌర ప్రాజెక్టుల ద్వారా వచ్చే విద్యుత్ తీసుకోవడం వల్ల ప్రతీ సంవత్సరం రూ.81 కోట్లు ఆదా అవుతుందని అధికారులు లెక్కించారు.
- పీపీఏ వ్యవధిలో 25 సంవత్సరాల్లో రూ.2,035 కోట్లు ఆదా అవుతుందని అంచనా. మూడు డిస్కంలలోనూ కలిపి 1,162.80 మెగా వాట్ల విద్యుత్ అందుబాటులోకి రానుంది.
