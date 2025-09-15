పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి సాయం పొందేదెలా? - నిబంధనలు మార్చాలంటున్న రైతులు
సాగు పెట్టుబడి సాయం కోసం ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం - కేంద్రం తరపున ఏటా రైతుల ఖాతాలో రూ.6 వేలు జమ - రైతులందరికీ వర్తించడం లేదని వాపోతున్న అన్నదాతలు
Published : September 15, 2025 at 8:12 PM IST
PM Kisan Samman Nidhi In Telangana : పంటల సాగు కోసం రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకాన్ని ప్రారంభించింది. అయితే, వివిధ కారణాలతో రైతులందరికీ ఈ పథకం వర్తించడం లేదు. దీంతో నిజామాబాద్ జిల్లాలోని చాలా మంది రైతులు నిరాశకు లోనవుతున్నారు.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద కేంద్రం రూ.2 వేల చొప్పున విడతల వారిగా ఏడాదికి మూడు సార్లు రూ.6 వేలను రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తుంది. రైతులకు ఈ పథకాన్ని వర్తింపజేయడానికి 2019 జనవరి 31ను కట్ ఆఫ్ డేట్గా నిర్ణయించారు. ఆ తర్వాత నుంచి కొత్తగా భూమి కొనుగోలు చేసిన, వారసత్వంగా భూమి బదలాయింపు చేయించుకున్న రైతులకు ఈ పథకం వర్తించదు.
క్రమంగా తగ్గుతున్న లబ్ధిదారులు : 2019 జనవరి 31 తరువాత కొత్తగా పాసు పుస్తకాలు పొందిన, పట్టా మార్పిడి చేసుకున్న జిల్లాలోని 33 మండలాలకు చెందిన రైతులు "పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి" పథకానికి నోచుకోవడం లేదు. కేంద్రం ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి, సెప్టెంబరు నెలల్లో రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రెండు విడతల సాయాన్ని జమ చేసింది. ఇంకా మూడో విడత ఈ ఏడాది చివర్లో విడుదల చేయనుంది. అయితే, ఈ పథకం లబ్ధిదారుల సంఖ్య ప్రతి ఏటా తగ్గుతూ వస్తోంది. రాబోయే సంవత్సరంలో అయినా కొత్తవారికి సాయం అందించాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
ఈ పథకానికి వీరు అనర్హులు : ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం కింద పెట్టుబడి సాయం పంపిణీకి నిబంధనలు కఠినతరం చేశారు. ఒక్క సమాచారం కూడా ఇవ్వకుండా రైతులకు అందిచాల్సిన సాయాన్ని నిలిపివేశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రూ.10 వేలకు పైన పింఛన్ పొందేవారు ఈ పథకానికి అనర్హులు. కుటుంబంలో దంపతులకు వేర్వేరు గ్రామాల్లో భూమి ఉన్నా ఒకరికే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. ఆదాయపన్ను చెల్లింపుదారులు, విదేశాల్లో నివాసం ఉన్న వారికి ఈ పథకం తరపున సాయం అందదు.
అయినా అసంతృప్తే : కేంద్ర పథకాలను వర్తింపజేసేందుకు రైతులకు విశిష్ట గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చే విధానాన్ని చేపట్టారు. రైతులకు కేంద్రం 11 నంబర్లు కలిగిన విశిష్ట సంఖ్యను కేటాయిస్తుంది. రైతులు ఏఈవోల వద్ద వారి వివరాలు నమోదు చేసుకున్నారు. అయినా వారికి పీఎం కిసాన్ నిధి సాయం అందక నిరాశే ఎదురైందని రైతులు వాపోతున్నారు.
ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను అనుసరించి : కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం కింద అర్హుల ఖాతాల్లో పెట్టుబడి సహాయం జమ అవుతాయని నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి మేకల గోవింద్ తెలిపారు. 2019 జనవరి 31 తర్వాత నుంచి కొత్త పాసుపుస్తకాలు పొందిన వారికి ఈ పథకం వర్తించదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం కింద అర్హుల ఖాతాల్లో పెట్టుబడి సహాయం జమ అవుతుంది. 2019 జనవరి 31 తర్వాత నుంచి కొత్త పాసుపుస్తకాలు పొందిన వారికి ఈ పథకం వర్తించదు." - మేకల గోవింద్, నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి
