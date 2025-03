ETV Bharat / state

మల్లవల్లిలో పాత ధరకే ప్లాట్ల కేటాయింపు - పారిశ్రామికవేత్తల హర్షం - MALLAVALLI PLOTS ALLOTMENT

Plots Allotment to Mallavalli Industrialists with old prices at Vijayawada : మల్లవల్లి పారిశ్రామికవాడలో పరిశ్రమల స్థాపన కోసం 2018లో ఏపీఐఐసీ (Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation) కి దరఖాస్తు చేసుకున్న 247 మంది పారిశ్రామికవేత్తలకు అధికారులు లాటరీ ద్వారా ప్లాట్లను కేటాయించారు. గతంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ ప్లాట్లను రద్దు చేయగా కూటమి ప్రభుత్వంలో తిరిగి పారదర్శకంగా కేటాయింపులు చేయడంపై పారిశ్రామికవేత్తలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

విజయవాడలోని ఆటోనగర్ టెక్నిషియన్స్ అసోసియేషన్ హల్‌లో APIIC అధికారులు పారిశ్రామికవేత్తల సమక్షంలో లాటరీ తీశారు. మల్లవల్లిలో పరిశ్రమ స్థాపనకు సిద్ధంగా ఉన్న వారికి భూమి కేటాయించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మల్లవల్లి పారిశ్రామికవాడ అభివృద్దిని గాడిలో పెట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.

పారిశ్రామికవాడలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై దృష్టి సారించింది. మల్లవల్లి నుంచి వెళ్లిపోయిన పరిశ్రమలను తిరిగి స్థాపించేలా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు సంప్రదింపులు చేశారు. దీంతో ఇటీవల ఆశోక్​ లే ల్యాండ్ సంస్థ తమ ప్లాంట్ ను ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు మిగిలిన వారూ తమ ఉత్పత్తులు ప్రారంభించేలా రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు.