ఇలాగైతే ‘మల్లవల్లి’ ఎలా? - సీఎం ఆదేశించినా పూర్తికాని ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ
మల్లవల్లి పారిశ్రామిక పార్కులో ఆగస్టు 15లోపే ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తిచేయాలని ఆదేశించిన సీఎం చంద్రబాబు - ఏపీఐఐసీ అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ఇంకా పూర్తికాని ప్రక్రియ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 2:43 PM IST
Plots Registration Issue in Mallavalli in Krishna District : దేవుడు వరమిచ్చినా పూజారి కనికరించలేదన్నట్లు తయారైంది మల్లవల్లి పారిశ్రామిక పార్కులో స్థలాలు పొందిన పారిశ్రామికవేత్తల పరిస్థితి. జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న వారికి కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక సీఎం చంద్రబాబు జోక్యం చేసుకొని గత నెల 15లోపే ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. కానీ, ఏపీఐఐసీ అధికారుల ఉదాసీనత వల్ల ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదు. 377 మందికి గాను 205 మందికే ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయింది.
లేఅవుట్కు అనుమతులు లేవు : అధికారులు కనీసం సీఆర్డీఏలో లేఅవుట్కు అనుమతులూ తీసుకోలేదు. దీంతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న వారూ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు అనుమతులు పొందలేని పరిస్థితి. భవనాల నిర్మాణానికి ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (ఐలా) నుంచి అనుమతులు రావడం లేదు. కోర్టులో కేసులు, ప్రత్యామ్నాయ ప్లాట్ల కేటాయింపుపై నిర్ణయం తీసుకోవడంలో జాప్యం కారణంగా యూనిట్ల ఏర్పాటులో మరింత జాప్యం చోటు చేసుకోనుంది.
1,400 ఎకరాల్లో భారీ పారిశ్రామిక పార్కు : కృష్ణా జిల్లా మల్లవల్లిలో 1,400 ఎకరాల్లో భారీ పారిశ్రామిక పార్కు అభివృద్ధికి 2017లో గత టీడీపీ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఎకరా రూ.16.5 లక్షల చొప్పున ధర నిర్దేశించింది. ఆ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్ సర్కార్ వివిధ కారణాలు చూపుతూ రద్దు నోటీసులు ఇచ్చింది. రెండు విడతలుగా భూముల ధర భారీగా పెంచింది.
పాత ధర ప్రకారమే రిజిస్ట్రేషన్ : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక పాత ధర ప్రకారమే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ చేపట్టింది. ఎకరా భూమిని రూ.80 లక్షల నుంచి మళ్లీ రూ.16,50,000లకు తగ్గించి పారిశ్రామలకు కేటాయించింది. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తేదీ నుంచి 24 నెలల్లో యూనిట్ను ఉత్పత్తిలోకి తేవాలని ప్రభుత్వం నిబంధన విధించింది. కొందరికి 2 నెలల కిందటే ప్లాట్లు రిజిస్టర్ అయ్యాయి. కానీ, భవనాల నిర్మాణానికి అనుమతుల రాక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
అలాగే మల్లవల్లిలో నిర్మాణం పూర్తయి ఉత్పత్తి ప్రారంభించకుండా ఉన్న పరిశ్రమలు ఉత్పత్తులు ప్రారంభించేలా పారిశ్రామికవేత్తలతో పలు దఫాలు సమావేశాలు నిర్వహించింది. ప్రభుత్వ చర్యలు, చొరవతో ఆశోక్ లే లాండ్ సంస్థ ఇటీవల బాడీ బిల్డింగ్ యూనిట్ను ప్రారంభించింది. 2018కి ముందు మల్లవల్లి మోడల్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కులో భూములు కేటాయించిన 347 మంది పారిశ్రామికవేత్తలను వెనక్కి పిలిపించింది.
172 మందికి నిలిచిన రిజిస్ట్రేషన్ : రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఎన్వోసీ ఇస్తేనే బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పొందే అవకాశం ఉంది. రెండేళ్లలో ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసేలా విక్రయ ఒప్పందాన్ని చేస్తున్నారు. దీని ఆధారంగా బ్యాంకులు రుణాలు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించడం లేదు. గత ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన అధిక ధర చెల్లించేందుకు అంగీకరించని వారిలో 56 మందికి నోటీసులు ఇచ్చింది. అందులో 40 మంది కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ కేసులు విరమించిన తర్వాతే వారికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
సుమారు 36 మందికి కేటాయించిన ప్లాట్లలో భారీ గుంతలు ఉన్నాయి. వాటిని పూడ్చాలంటే భారీగా ఖర్చవుతుంది. అందుకే ప్రత్యామ్నాయ ప్లాట్లు కేటాయించేందుకు ఉన్నతాధికారులు ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. వారికి ఏ ప్లాట్లు కేటాయించాలనే ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. మిగిలిన వారికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసేందుకు ఇబ్బందుల్లేకున్నా అధికారులు ఆలస్యం చేస్తున్నారు.
