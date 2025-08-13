Plastic Consumption Increased in India : దేశంలో ఎక్కడ చూసినా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలే కనిపిస్తుంటాయి. ఏ గల్లీలోకి వెళ్లినా, ఏ కాల్వ, నదులకు వద్దకు వెళ్లినా అవే దర్శనమిస్తాయి. అంతర్జాతీయంగా పోగవుతున్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల్లో ఐదో వంతు ఇండియావే. ఏటా ఒక్కో భారతీయుడు సగటున 13 నుంచి 16 కిలోల ప్లాస్టిక్ను వినియోగిస్తున్నట్లు అంచనా. అలా దేశంలో సంవత్సర కాలంలో 93 లక్షల టన్నుల వ్యర్థాలు పోగుపడుతున్నాయి, అందులో దాదాపు 35 లక్షల టన్నులు నేరుగా పర్యావరణంలోకే వెళ్తుంది. నిజానికి ప్లాస్టిక్ సంచులు, స్ట్రాలు, ప్యాకేజింగ్ సామగ్రి, జెండాలు, ఇయర్ బడ్స్ వంటి వస్తువుల వాడకం తగ్గించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లోనే చెప్పింది. కానీ, ఇప్పటికీ వాటి వాడకం తగ్గింది లేదు కదా ఏటా అంతకంతకు పెరుగుతూనే ఉంది. ప్రమాదకర ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల వల్ల నేల కాలుష్యంతో పాటు జల, వాయు కాలుష్యమూ పెచ్చుమీరుతోంది.
ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు భూమిలో కలవడానికి కొన్నేళ్లు పడుతుంది. వాటిని పునర్వినియోగించడమే మేలు. కానీ, పునర్వినియోగంలో భారత్ చాలా వెనకబడి ఉంది. జర్మనీలో 65శాతం, దక్షిణకొరియాలో 59శాతం, ఆస్ట్రేలియాలో 58శాతం, స్లొవేనియాలో 56శాతం, బల్గేరియాలో 55శాతం ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను పునర్వినియోగిస్తున్నారు. అదే మన దగ్గర ఉత్పత్తి అవుతున్న మొత్తం ప్లాస్టిక్లో రీసైక్లింగ్కు వెళ్తున్నది కేవలం 8 శాతమే. 2035 నాటికి దీన్ని 11శాతానికి పెంచాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
శ్వాసకోశ, చర్మ వ్యాధులు : ప్రస్తుతం దేశంలో వార్షిక ప్లాస్టిక్ వినియోగం 2.41కోట్ల టన్నులు. 2035 నాటికి ఏకంగా అది 7.15 కోట్ల టన్నులకు ఎగబాకుతుందని అంచనా. అందువల్ల 11శాతం పునర్వినియోగం వల్ల పెద్దగా ఒనగూడేదేమీ ఉండదు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను చాలావరకు డంపింగ్ యార్డులకు తరలించడమో, బహిరంగ స్థలాల్లో కాల్చేయడమో చేస్తున్నారు. దానివల్ల సూక్ష్మ ప్లాస్టిక్ రేణువులు గాలిలో కలుస్తున్నాయి. పర్యవసనంగా పరిసర ప్రాంతాల వారిని శ్వాసకోశ, చర్మ వ్యాధులతో పాటు క్యాన్సర్లూ చుట్టుముడుతున్నాయి. వర్షాలు పడినప్పుడు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు కొట్టుకువచ్చి నేరుగా మట్టిలో, జల వనరుల్లో చేరుతున్నాయి. ఇది మరిన్ని విపరిణామాలకు దారితీస్తోంది.
ఏది కొన్నా, దేన్ని ప్యాకింగ్ చేసినా, డెలీవరి చేయాలన్నా ఇలా దేనికైనా ప్లాస్టిక్ అవసరం. ప్లాస్టిక్ లేనిది రోజులో ఒక్కపని కూడా జరగదు. అలాంటి ప్లాస్టిక్ ప్రాణాంతకం అని తెలిసినా ప్రభుత్వాలు నిషేధం విధించినా వాడుతుండమే ఆందోళనకరం. ముఖ్యంగా సింగల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ పర్యావరణానికి చేసే హానీ అంతా ఇంతా కాదు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు తిన్న మూగజీవాలకు ప్రాణాపాయం తప్పడం లేదు.
మత్స్య సంపదకు ముప్పు : పశువైద్య నిపుణులు శస్త్రచికిత్సలు చేసి ఆవుల కడుపులోంచి కిలోల కొద్దీ ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు తీసిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి. సముద్ర తీరాలకు వెళ్లే పర్యాటకులు తమ వెంట చిరుతిళ్లు, తాగునీరు, ఇతరత్రా సామగ్రి తీసుకెళ్తుంటారు. వాటన్నింటినీ వాడిన తర్వాత సమీపంలోని చెత్తకుండీల్లో వేయడానికి బదులు సముద్రంలోనో, బీచ్ దగ్గరో పారేస్తున్నారు. ఇలా పేరుకుంటున్న చెత్తలో 80 శాతం ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలే ఉంటున్నాయి. వీటివల్ల మత్స్య సంపదకు ముప్పు వాటిల్లుతోంది. అక్కడి పర్యావరణమూ దెబ్బతింటోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇక బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్లాస్టిక్ను కాల్చటంతో విషతుల్యమైన కార్బన్ మోనాక్సైడ్లాంటి వాయువులు గాలిలో కలుస్తున్నాయి. ఇవి గుండె జబ్బులకు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, క్యాన్సర్ లాంటి ప్రాణాంతకాలకు, నరాల సమస్యలకు దారితీస్తున్నాయి. మితిమీరిన ప్లాస్టిక్ వినియోగంతో మనకు తెలియకుండానే సూక్ష్మ ప్లాస్టిక్ రేణువులు అంటే మైక్రోప్లాస్టిక్స్ అన్నివైపులా ఆవహిస్తున్నాయి. పర్వతాలు, అడవులు, రిజర్వాయర్లు, నదులు, సముద్రాల్లో చేరుతున్నాయి.
ప్లాస్టిక్ కాలుష్య భూతం : తినే తిండి నుంచి పీల్చే గాలిలో, తాగే నీటిలోనూ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఉంటున్నాయి. సగటున ప్రతి గంటకు గాలిద్వారా 11.3 ప్లాస్టిక్ సూక్ష్మ రేణువులు పీల్చుకుంటున్నట్లు పర్యావరణవేత్తలు చెబుతున్నారు. అంతేగాక పర్యావరణంలోకి ప్రవేశించే ప్లాస్టిక్ కాలుష్య భూతం అత్యంత ఎత్తైన ఎవరెస్టు నుంచి అత్యంత లోతైన మరియానా ట్రెంచ్ దాకా ప్రతి చోటునూ ఆవహిస్తోందని పర్యావరణవేత్తలు చెబుతున్నారు.
ప్రాణాంతకంగా మారుతున్న ప్లాస్టిక్ నిషేధానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో వాటి అమలే అంతంతమాత్రంగా ఉంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్లాస్టిక్ నిషేధానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తుంది. సింగల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధాన్ని గట్టిగా అమలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. నిర్మాణ వ్యర్థాలు ఎక్కడపడితే అక్కడ డంప్ చేయడానికి వీల్లేదని. ఈ విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించాలని అధికారులకు సూచించారు.
జీహెచ్ఎంసీ చట్టాన్ని సవరిస్తే : ఇక సింగల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధంపై కేంద్ర నిర్ణయాలు అమలు చేసేందుకు గ్రేటక్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందిస్తుంది. ఈ క్రమంలో జీహెచ్ఎంసీ చట్టం 1955ను సవరించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. దీనికి సంబంధించి 15 జులై 2025న ప్రభుత్వానికి జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ లేఖ రాశారు. జీహెచ్ఎంసీ చట్టాన్ని సవరిస్తే సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్పై ఉక్కుపాదం మోపడానికి అవకాశముందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రాగానే జీహెచ్ఎంసీ స్టాండింగ్ కమిటీ, జనరల్ బాడీ సమావేశంలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
అందరి బాధ్యత : ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ప్రభుత్వాలు మాత్రమే అరికట్టలేవు. ఇది అందరి బాధ్యత. చేతులు కట్టుకొని, ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం అంతం కావాలని ప్రసంగాలు ఇచ్చినంత మాత్రాన ఎలాంటి ఫలితాలు ఉండవు. ప్రభుత్వాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, వ్యాపారులు, ప్రజలు కలిసికట్టుగా కృషి చేసినప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుంది. వస్త్ర సంచులు, జనపనార వినియోగం పెరిగిన చోటల్లా ప్లాస్టిక్ వినియోగం గణనీయంగా తగ్గడం విశేషం. ఈ స్ఫూర్తిని అంతటా కనబరచాల్సిన అవసరముంది. షాపింగ్ మాల్స్, సూపర్ మార్కెట్లలో ప్లాస్టిక్ సంచులకు ధర పెంచి అమ్ముతున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల కేవలం వస్త్ర సంచులనే విక్రయిస్తున్నారు. కానీ, చిన్నచిన్న దుకాణాల్లో ఇప్పటికీ ప్లాస్టిక్ కవర్లనే వాడుతున్నారు. వీటన్నింటినీ అరికట్టాలంటే మనకు మనమే జవాబుదారీగా ఉండాలి. అప్పుడే ప్లాస్టిక్ భూతం బారి నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోగలుగుతాం.
అమ్మపాలలోనూ మైక్రో ప్లాస్టిక్ - ఈ కాలుష్య భూతాన్ని తరిమికొట్టేదెలా?
డేంజర్ అని తెలిసినా లాగించేస్తున్నాం - వాటితో ఎప్పుడైనా ముప్పే