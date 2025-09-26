ETV Bharat / state

వేలివెన్ను మరో ముందడుగు - ఆ గ్రామంలో ప్లాస్టిక్​ నిషేధం

20 ఏళ్లుగా స్వచ్ఛ గ్రామం - ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్​ నిషేధాన్ని పాటిస్తూ స్ఫూర్తి

Plastic Bags Banned And Disturbing Eco Friendly Covers in Velivennu Village : తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం మండలంలోని వేలివెన్ను గ్రామానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. స్వచ్ఛత విషయంలో ఇప్పటికే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి వేలివెన్నుకు పురస్కారాలు, ప్రశంసలు దక్కాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న ప్రతినిధుల బృందం ఇక్కడ పారిశుద్ధ్యం, భూగర్భ మురుగు కాలువల నిర్వహణ తీరుపై అధ్యయనం చేస్తున్నారు.

ఇదంతా ఒక్కసారిగా జరిగింది కాదని 20 ఏళ్ల నుంచి ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరించడం వల్లే సాధ్యమైందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. సర్పంచ్‌గా బూరుగుపల్లి శేషారావు చేసిన కృషిని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. గ్రామంలో సీసీ రహదారుల నిర్మాణం, భూగర్భ మురుగు కాలువలు, సేకరించిన చెత్తను రీసైకిలింగ్ చేసి ఎరువుగా తయారు చేయడం వంటి కారణాలు గ్రామానికి జాతీయ స్థాయి పురస్కారాన్ని తీసుకురావడమే కాక ప్రత్యేకతను ఆపాదించిపెట్టాయి.

మరో ముందడుగుతో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న స్వఛ్చ గ్రామం వేలివెన్ను (ETV Bharat)

ఇంతటి ప్రత్యేకత సాధించుకున్న వేలివెన్ను గ్రామం స్వచ్ఛత విషయంలో మరో ముందడుగు వేసింది. గ్రామాల్లో ఇప్పటికే ప్లాస్టిక్ నిషేధం అమల్లో ఉంది. ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు ప్లేట్లు కప్పులు అమ్మకాలు, వాడకం నిషేధం. ప్రభుత్వం అక్టోబర్ 2 నుంచి ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని నిషేధించాలన్న పిలుపును స్ఫూర్తిగా చేసుకుని క్యారీ బ్యాగులు ఇతర ప్లాస్టిక్ చేతి సంచులు వాడటం మానేశారు ఈ గ్రామస్థులు.

గుడ్డ, జూట్​ తయారు చేసిన చేతి సంచులను ప్రతి కుటుంబానికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. ప్రతి ఇంటికి రెండు గుడ్డ చేతి సంచులను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ బూరుగుపల్లి శేషారావు చేతుల మీదుగా అందించారు. గ్రామ ఉపసర్పంచ్ బూరుగుపల్లి శ్రీనివాసరావు పుట్టినరోజు సందర్భంగా సుమారు 5 వేలకు పైగా చేతి సంచులను తయారు చేయించి ఇంటింటికి పంపిణీ చెయ్యడం విశేషం. సాధారణంగా ప్రజాప్రతినిధులు పుట్టినరోజులు అంటే విందు భోజనాలతో హంగు ఆర్భాటాలతో జరుపుకోవడం తెలిసిందే. అందుకు భిన్నంగా శ్రీనివాసరావు చేతి సంచులను తన సొంత ఖర్చుతో తయారు చేయించి ఇంటింటికి పంపిణీ చేయడంపై పలువులు ప్రశంసలు కరిపిస్తున్నారు.

ప్రభుత్వం ప్లాస్టిక్ నిషేధం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నానికి స్పందించి శ్రీనివాసరావు సంచులను పంపిణీ చేయడం పట్ల సర్వత్రా అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ బూరుగుపల్లి శేషారావు మాట్లాడుతూ వేలివెన్ను గ్రామానికి ఇప్పటికే జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు ఉందని చెప్పారు. ప్లాస్టిక్ నిషేధం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయడానికి ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా రెండు సంచులను ఇవ్వటం ద్వారా మరింత అభివృద్ధి స్వచ్ఛత సాధ్యమవుతుందని చెప్పారు. ఆరోగ్యానికి కాపాడుకోవడమే కాక పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించేందుకు దోహదమవుతుందన్నారు.

'రాబోయే రోజుల్లో ప్లాస్టిక్​ని పూర్తిగా నియంత్రించాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్ఫూర్తితో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా అమలు చెయ్యడానికి ప్రజలంతా సహకరించాలి. ఇంటా, బయట ప్లాస్టిక్​ సంచుల వినియోగాన్ని నిషేధించాలి. అందుకోసం గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటికి రెండు చొప్పున ఎకో ఫ్రెండ్లీ సంచులు పంపిణీ చేశాం. మనమందరం కలిసి కట్టుగా రాష్ట్రంలోని గ్రామాలన్నింటికీ ఆదర్శంగా నిలిచేలా చేద్దాం.' -బూరుగుపల్లి శేషారావు, రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్​

ప్లాస్టిక్‌ నియంత్రణ అందరి బాధ్యత: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​

రహదారుల నిర్మాణంలో ప్లాస్టిక్​ - ఎలాగంటే?

