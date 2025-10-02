ETV Bharat / state

భద్రాచలంలో రాములోరు ఒక్కరే కాదు - ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక దర్శనీయ ప్రదేశాలు

భద్రాచలం దక్షిణ అయోధ్యగా పేరు - ఆధ్యాత్మిక దర్శనీయ ప్రదేశంగా గుర్తింపు - రాములోరికి అనుబంధంగా ఎన్నో దర్శనీయ ప్రదేశాలు

Famous Places in Bhadrachalam : శ్రీరాముడు నడయాడిన నేల. దక్షిణ అయోధ్యగా పేరొందిన మహాపుణ్యక్షేత్రం. గోదావరి ఒడ్డున వెలసిన దివ్యసన్నిధానం. త్రేతాయుగంలో రాముడు వనవాస సమయంలో నడయాడిన పుణ్య నేల. ఇక్కడి ప్రతి పక్షి, శిల, చెట్టూపుట్టా అన్నీ రామతత్వంతో నిండిపోయి రామ నామం జపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఊరిలో అడుగుకో గుడి రా రమ్మని ఆహ్వానిస్తుంటాయి. ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు అన్నీ రాములోరి జాడలు కనువిందు చేస్తాయి. ఆ గోదావరి పరవళ్లు కూడా రామ నామమే స్మరణ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అదే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని భద్రాచలం.

దర్శనీయ ప్రాంతంగా గుర్తింపు : శ్రీరామ చంద్రమూర్తి ప్రధానంగా మూడు ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తారు. ముందుగా రాముడి జన్మభూమి అయోధ్య ఉత్తరప్రదేశ్​లో ఉంది. నేపాల్​లోని మిథిలా నగరం సీతమ్మ తల్లి స్వస్థలం. రావణుడు పాలించిన లంకా నగరం శ్రీలంకలో ఉంది. రామాయణంలో ఈ మూడు ప్రాంతాలకు ఉండే విశిష్టత అంతాఇంతా కాదు. ఈ మహాకావ్యంలో పూజ్యనీయులుగా సీతారాములు ఉండగా, ఇలాంటి అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు వనవాస సమయంలో సీతాదేవితో భద్రాచలంలో సేదతీరాడు. అప్పుడే లంకాధిపతి సీతమ్మ తల్లిని ఎత్తుకెళ్లిపోతాడు. ఆ తర్వాత లంకేశ్వరుడిని హతమార్చి సీతాదేవిని మళ్లీ అయోధ్యకు తీసుకురావడం వంటి కథనాన్ని రామాయణంలో పూర్తిగా విన్నారు.

త్రేతాయుగంలో ఇక్కడ సంచరించినందుకు భద్రుడికి శ్రీరామ చంద్రుడు ఒక వరం ఇచ్చాడు. ఈ వరం కారణంగానే భద్రాచలంలో సీతారామలక్ష్మణులు కొలువయ్యారు. కలియుగంలో భద్రాచలం మహా పుణ్యక్షేత్రంగా భక్తుల పూజలను అందుకుంటోంది. ఆధ్యాత్మికంగా దర్శనీయ ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందింది. రాముడికి అనుబంధంగా ఎన్నో దర్శనీయ ఆలయాలు చుట్టుపక్కల వెలిశాయి.

చూసొద్దాం రండి : రామాలయానికి గల అనుబంధ ఆలయాలు ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందాయి. స్థానిక రంగనాయకుల గుట్ట పవిత్రమైన ప్రాంతం. రామాలయానికి అతి సమీపంలో ఇది ఉంటుంది. అక్కడ రాములవారి ఆరాధ్య దైవం రంగనాథస్వామి కొలువై ఉంటారు. ఇక్కడి ధ్యానమందిరం ప్రాంతంలో పూర్వం భక్తరామదాసు నివాసం ఉన్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. పాల్వంచ తహసీల్దారుగా విధులు నిర్వర్తించిన సమయంలో భార్య, కుమారుడితో ఇక్కడే కొన్నేళ్లపాటు ఉన్నట్లు సమాచారం. రంగనాయకుల గుట్ట నుంచి రాత్రిపూట రామాలయం అందాలు మరింత సుందరంగా కనిపిస్తాయి. గోదావరిపై ఉన్న రెండు వంతెనలు చూడచక్కగా కనులకు విందును కలిగిస్తాయి.

గోదావరి కరకట్ట అందాలు ముచ్చట గొలుపుతాయి. రాత్రిపూట విద్యుద్దీపాల కాంతిలో కరకట్ట పై నుంచి గోదావరి ప్రవాహానని చూస్తే ఎంతటి వారైనా ఆనందంతో ఎగిరి గంతేయ్యాల్సిందే.

రాములవారు ముఖ్య ఉత్సవాలకు రాజవీధి గుండా తిరువీధి సేవలో పాల్గొంటారు. ఈ క్రమంలో తాతగుడిలో పూజలు అందుకోవటం సంప్రదాయంగా వస్తూ ఉంది. తాతగుడి సెంటర్​లో గోవిందరాజ స్వామివారు కొలువై ఉన్నారు.

పర్ణశాల ఆలయం భద్రాచలం రామాలయానికి అనుబంధంగా కొనసాగుతోంది. ఇది భద్రాచలం నుంచి 35 కి.మీ. దూరంలో ఉంటుంది. వనవాసం సమయంలో సీతారాములవారు నివాసం ఉన్న ప్రాంతం కూడా ఇది. సీతమ్మవారు నారచీరలు ఆరేసిన ఆనవాళ్లు ఇప్పటికీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సీతాదేవిని అపహరించిన చోట విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారు.

హరనాథ్​ బాబా ఆలయ దర్శనం : దేవాదాయశాఖకు చెందిన శ్రీ అభయాంజనేయస్వామి కోవెల గోదావరి వంతెన సమీపంలో భక్తులను తన్మయత్వంతో ముంచెత్తుతోంది. ఆర్టీసీ బస్టాండ్​ ముందు రోడ్డులో కనకదుర్గ అమ్మవారి ఆలయాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. హరనాథ్​బాబా ఆలయ దర్శనీయ ప్రాంతాల్లో ముందువరుసలో ఉంటుంది. ఐటీడీఏ ప్రాంగణంలోని గిరిజన మ్యూజియాన్ని కూడా సందర్శించవచ్చు.

