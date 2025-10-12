ETV Bharat / state

పీపీపీ విధానంపై హైకోర్టులో పిల్‌ దాఖలు

వైద్యకళాశాలలు పీపీపీ విధానంపై హైకోర్టులో పిల్ వేసిన బహుజన్‌ సమాజ్‌ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బి.గౌతంకుమార్‌ - జీవో 590 ఆధారంగా చర్యలను నిలువరిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులివ్వాలని వినతి

PIL filed in High Court on PPP policy
PIL filed in High Court on PPP policy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PIL Filed In HC Against on Medical Colleges Under PPP Model: ఏపీలో పది వైద్య కళాశాలలను పబ్లిక్‌ ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్యం(పీపీపీ) విధానంలో నిర్మించి నిర్వహించేందుకు ఉద్దేశించి ప్రభుత్వంసెప్టెంబర్‌ 9వ తేదీన జారీచేసిన జీవో 590 ని సవాలు చేస్తూ బహుజన్‌ సమాజ్‌ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బి.గౌతంకుమార్‌ హైకోర్టులో పిల్‌ దాఖలు చేశారు. ప్రజా సంప్రదింపులు జరిపి సమగ్ర సమీక్ష నిర్వహించేంత వరకు టెండర్‌ ప్రక్రియ, బిడ్డింగ్‌ కార్యకలాపాలను నిలువరించాలని ఆయన కోరారు. మొత్తం ప్రభుత్వ నిధులతో వైద్య కళాశాలలను అభివృద్ధి చేసేలా ఆదేశాలివ్వాల్సిందని ఈ సందర్భంగా కోరారు.

జీవో 590 ఆధారంగా మధ్యంతర ఉత్తర్వులివ్వాలని వినతి: టెండర్‌ ప్రక్రియపై, మార్కెట్‌ విలువకు విరుద్ధంగా వైద్య కళాశాలలకు భూముల బదిలీ వ్యవహారంపై జ్యుడీషియల్‌ విచారణ లేదా హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేసి ఆరు నెలల్లో రిపోర్టు ఇచ్చేలా ఆదేశించాలన్నారు. "విద్యార్థి సంఘాలు, వైద్య వృత్తి నిపుణులు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ సామాజిక వర్గాల ప్రతినిధులు, భాగస్వాములు, పౌర సంఘాలతో సంప్రదింపుల జరిపేలా ప్రభుత్వాన్ని, ఏపీ వైద్య సేవలు, మౌలికాభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఎంఎస్‌ఐడీసీ)ను ఆదేశించండి. జీవో 590 ఆధారంగా తదుపరి చర్యలన్నింటిని నిలువరిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులివ్వండి" అని కోరారు.

రిజర్వేషన్ల సీట్లు తగ్గిపోతాయని వెల్లడి: ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, ఏపీఎంఎస్‌ఐడీసీ ఛైర్మన్, వైస్‌ ఛైర్మన్, ఎండీ, ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ కమిషనర్, కేంద్ర ఆరోగ్య, కుంటుంబ మంత్రిత్వశాఖను వ్యాజ్యంలో ప్రతివాదులుగా పేర్కొన్నారు. పీపీపీ విధానంలో వైద్య కళాశాలలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల పేద విద్యార్థులపై తీవ్ర ఆర్థిక భారం పడుతుందని పిటిషన్​లో పేర్కొన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాలకు వైద్య విద్యను దూరం అవుతుందన్నారు. పీపీపీ విధానం వల్ల కళాశాలలో 50 శాతం సీట్లను మేనేజ్‌మెంట్‌ కోటా కింద భర్తీ చేస్తారని, ఆ సీట్లకు భారీగా ఫీజులుంటాయని అన్నారు.

కన్వీనర్‌ కోటాలో భర్తీ చేసే సీట్లకు సైతం రూ.3 నుంచి 5 లక్షలు రుసుముంటుందని అన్నారు. వైద్య కళాశాలలోని సీట్ల మొత్తం సంఖ్యకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రిజర్వేషన్లు వర్తింపచేసి గతంలో సీట్లను భర్తీ చేసేవారని, పీపీపీ విధానంలో రిజర్వేషన్లను కేవలం 50 శాతం (కన్వీనర్‌ కోటా సీట్లు) సీట్లకే వర్తింపజేస్తారన్నారు. గతంతో పోలిస్తే సగానికి సంగం రిజర్వేషన్ల సీట్లు తగ్గిపోతాయని తెలిపారు.

కొన్ని రోజుల క్రితం: ఇదే విషయమై గతంలో ఓ పిల్‌ దాఖలైన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రంలో ఆదోని, మదనపల్లె, మార్కాపురం, పులివెందుల, పెనుకొండ, పాలకొల్లు, అమలాపురం, నర్సీపట్నం, బాపట్ల, పార్వతీపురం వైద్య కళాశాలను పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు సెప్టెంబరు 9న ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవోను సవాలు చేస్తూ గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లికి చెందిన వసుంధర దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. ప్రజాప్రయోజనాలను పణంగా పెట్టివైద్య కళాశాలలను ప్రైవేటీకరిస్తున్నారని వసుంధర తరఫు న్యాయవాది శ్రీరామ్‌ వాదించారు. బిడ్‌లో విజేతగా నిలిచిన సంస్థ 33 ఏళ్ల వరకూ ఆ కళాశాలను నిర్వహిస్తుందని అన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో 12 వైద్య కళాశాలలకు రూ.5,800 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో పాలనాపరమైన అనుమతులు ఇచ్చారని వివరించారు. అయితే దీనిపై మధ్యంతర ఉత్తర్వులిచ్చేందుకు హైకోర్టు నిరాకరించింది.

'పీపీపీ'విధానంలో తప్పేముంది? - హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు

మెడికల్ కళాశాలల ప్రైవేటీకరణ అడ్డుకుంటాం - జగన్ హెచ్చరిక

For All Latest Updates

TAGGED:

MEDICAL COLLEGES DEVELOPMENT IN APMEDICAL COLLEGES UNDER PPP MODELPIL FILED IN AP HIGH COURT ON PPPపీపీపీ విధానంపై హైకోర్టులో పిల్‌PIL FILED IN HC ON PPP POLICY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.