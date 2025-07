ETV Bharat / state

రోడ్డుపై యువకుల ఫొటోషూట్​ - పోలీసుల డ్రోన్​ చూసి పరుగు - BOYS ESCAPED BY SEEING POLICE DRONE

Updated : July 5, 2025 at 5:06 PM IST

Published : July 5, 2025 at 4:45 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Boys Gang Escaped By Seeing Police Drone At Tirupati : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డ్రోన్​ సాంకేతికతను విరివిరిగా ఉపయోగిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. దీని సాయంతో శివార్లలో జరిగే అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడేవారి గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తిస్తున్నారు. శాంతి భద్రతల విషయంలో డ్రోన్ల ద్వారా పెట్రోలింగ్​ చేయిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పినట్లే క్షేత్రస్థాయిలో చర్యలు చేపడుతున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ల ద్వారా పెట్రోలింగ్​ చేస్తున్నారు. తాజాగా పోలీస్​ డ్రోన్​ చూసి ఆకతాయిలు పరుగులు తీసిన ఘటన తిరుపతిలో జరిగింది.

డ్రోన్​తో గస్తీ : తిరుపతి రూరల్‌ పోలీసులు ఆకతాయిలను డ్రోన్‌లతో పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. ఎస్పీ హర్షవర్ధన్‌ రాజు ఆదేశాల మేరకు శివార్లలో రోజూ డ్రోన్‌ కెమెరాతో గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తుమ్మలగుంట రోడ్‌ ఓవర్‌ బ్రిడ్జి (ఆర్వోబీ)పై కొందరు యువకులు ఫొటోషూట్ పేరుతో ఇతర వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్న దృశ్యాలు డ్రోన్​ కెమెరాకు చిక్కాయి. అంతలోనే యువకులు డ్రోన్‌ను గమనించి బైకులపై పరారయ్యారు. పోలీసులు వెంబడించి ఎంఆర్‌పల్లి వద్ద అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారంతా విద్యార్థులు కావడంతో కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వదిలేశారు. ఫొటో షూట్లు, రీల్స్‌ పేరుతో వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించి పంపారు.

డ్రోన్​ చూాశారు- పరుగు తీశారు (ETV)

తిరుమలలో యాంటీ డ్రోన్ వ్యవస్థ - కార్లు, బస్సుల కోసం అత్యాధునిక స్కానర్లు