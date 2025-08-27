ETV Bharat / state

ఫొటో ప్రింటెడ్‌ చాక్లెట్స్ గురించి మీరెప్పుడైనా విన్నారా? - PHOTO PRINTED CHOCOLATES

ఏ సందర్భమైనా మన సన్నిహితులకు చిన్న బహుమతులు ఇవ్వడం సహజం - గతంలో చాక్లెట్లు, స్వీట్లు ఇచ్చేవారు - ప్రజలను ఆకట్టుకుంటున్న ఫొటో ప్రింటెడ్‌ చాక్లెట్ల ట్రెండ్‌

Photo Printed Chocolates
Photo Printed Chocolates (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2025 at 6:53 PM IST

Photo Printed Chocolates Making In Hyderabad : ఈ రోజుల్లో వేడుకలు అంటే కేవలం అలంకరణ, సంగీతం, తినే ఫుడ్ మాత్రమే కాదు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ వేడుకను ప్రత్యకంగా చేసుకోవాలని, జీవితంలో గుర్తుంచుకోవాలని కోరుకుంటారు. పుట్టినరోజు వేడుకలు, ఫంక్షన్లు, కొత్త షాపు ఓపెనింగులు, పెళ్లి రోజు, బేబీ సెర్మనీలు ఇలా పోతే ఏ సందర్భమైనా అతిథులకు చిన్న బహుమతులు ఇవ్వడం సర్వ సాధారణమే. గతంలో చాక్లెట్లు, స్వీట్లు, లడ్డూలు పంచేవారు. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్‌ మెల్లగా మారింది. ఇప్పుడంతా ఫొటో ప్రింటెడ్‌ చాక్లెట్లు అనే ట్రెండ్‌ హైదరాబాద్​ నగరంలో కొత్తగా చేరి ప్రజలను ఆకట్టుకుంటుంది.

గుర్తుంచుకునేలా : చాక్లెట్‌ అంటే కేవలం రుచికరమైన తీపి మాత్రమే అని అనుకునే రోజులు పోయాయి. ఇప్పుడు అది ఒక మధుర జ్ఞాపకంగా మారి సెలబ్రేషన్స్​ చేసుకుంటున్నారు. వేడుక చేసుకునే వ్యక్తి ఫొటోతో ఉన్న చాక్లెట్లు ఇచ్చినప్పుడు బంధువులు లేదా స్నేహితులు కొత్తగా అనుభూతి చెంది మిమ్మల్నీ సులభంగా గుర్తుంచుకుంటారు. పెళ్లిలో వరుడు - వధువు ఫొటోతో ముద్రించిన చాక్లెట్లు బహుమతిగా ఇస్తే అది సాధారణ బహుమతి కంటే కొత్తగా ప్రత్యేకంగా వారికి మంచి జ్ఞాపకంగా ఉంటుంది. బేబీ సెర్మనీల్లో పసిపాప ఫొటోతో చాక్లెట్లు ఇవ్వడం తల్లిదండ్రుల ప్రేమను, పాప ప్రత్యేక సందర్భాన్ని జీవితం మొత్తం గుర్తు చేస్తుంది.

Photo Printed Chocolates
Photo Printed Chocolates (Eenadu)

ధరలు, ఆర్డర్లూ : ఫొటో ప్రింటెడ్‌ చాక్లెట్ల ధర ఒక్కొక్కటి ప్రారంభ ధర రూ.15 నుంచి మొదలవుతుంది. కనీసం 30 చాక్లెట్ల ఆర్డర్లు ఇస్తే చాలు వేగంగా తయారు చేస్తున్నారు. ఆర్డర్‌ చేసేటప్పుడు వినియోగదారులు ఫొటో, డిజైన్‌ లాంటివి చూసి నిర్వాహకులకు చెప్తే సరిపోతుంది. వాటిని చాక్లెట్‌ కవర్‌పై ప్రింట్‌ చేసి నేరుగా ఇంటికి పంపించడం కాని, వినియోగదారులు వెళ్లి తీసుకొచ్చుకునేలా ప్రత్యేక సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఈ కొత్త ట్రెండ్‌కి నగర పరిధిలో కొంత డెలివరీ ఛార్జీలు వర్తిస్తాయని మాత్రం గుర్తుంచుకోండి.

"పిల్లలు, పెద్దలే కాకుండా కార్పొరేట్‌ సంస్థలు సైతం తమ తమ కంపెనీల లోగోలను ఆకర్షణీయంగా ముద్రించి సిబ్బందికి కానుకగా అందిస్తున్నాయి. చాక్లెట్‌పై వారి పిక్చర్స్​ ఉండడంతో కొత్తగా ఉన్నాయని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. కొత్తగా కొన్ని పాఠశాలల్లో పిల్లలు పుట్టిన రోజులప్పుడు చిక్కీలతో చేసిన ఫొటో ప్రింటెడ్‌ పల్లీపట్టీలను ఎక్కువగా తీసుకెళ్తున్నారు" -వి.స్వప్న, విశ్వ, చాక్లెట్స్‌ షాపు నిర్వాహకులు

"కొత్త ఆరంభానికి ఇలాంటి వెరైటీ బహుమతి బాగుంటుంది. ఫోటో టీషర్టులు, బాక్సులు, కప్స్​ పాతవైపోయాయి. ఇప్పుడీ చాక్లెట్ ట్రెండ్ బాగా అనిపించింది. మనకు నచ్చిన చాక్లెట్​ను మనకు నచ్చిన ఫోటోతో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి ట్రెండీగా ఉన్నాయి, పైగా ధర కూడా తక్కువే" - స్వప్న, కస్టమర్

సిటీలో ఈ ఫోటో చాక్లెట్ కల్చర్​కు ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో ప్రచారం జరగలేదు. ఇప్పుడిప్పుడే పలు చాక్లెట్స్ షాపులు ఈ సర్వీస్ ప్రారంభించాయి. వీటికి ప్రచారం పెరిగితే డిమాండ్ భారీ ఎత్తున ఉంటుందని అంచనా. ఏదేమైనా మన వేడుకకు ఓ కొత్త అందం తెస్తున్న ఈ కొత్త ట్రెండ్ అందరినీ ఆకట్టుకోవడం ఖాయం.

