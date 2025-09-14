తామరగింజలతో లాభదాయకంగా సాగు - పూల్ మఖానాలో మెండుగా పోషక విలువలు
మఖానాతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - ఇందులో ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఖనిజాలు పుష్కలం
Phool Makhana Cultivation in Prakasam Disrict: సూపర్ మార్కెట్లు, పెద్ద కిరాణా దుకాణాల్లో గుండ్రంగా, బటన్ పుట్టగొడుగుల్లా, తెల్లగా, తేలికగా కనిపించే వాటి పేరే మఖానా. వీటిని పూల్ మఖానా లేదా ఫాక్స్నట్ అని కూడా పిలుస్తారు. తామర గింజలతోనే వీటిని తయారు చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం కూడా మఖానా తయారు చేయవచ్చని చెబుతున్నారు దర్శి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు.
లాభదాయకంగా తామర గింజలతో సాగు: మఖానా సాగుకు 2.5 నుంచి 3 అడగులు మేర నీరు అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే తామర మొక్క మూడు అడుగులు పెరుగుతుంది. ఎకరానికి 10 కిలోల విత్తనాలు కావాలి. నారుమడిలో పెంచిన మొక్కలను 3 నెలల తరువాత మూడు ఆకుల స్థితిలో ఎకరానికి 4 వేల చొప్పున మీటరు పొడవు, వెడల్పు ఉండేలా నాటు కోవాలి. నారుమడితో కలుపుకుని 8 నెలల కాల వ్యవధిలో పంట చేతికి వస్తుంది. ఒక తామర కాయలో 80 నుంచి 100 గింజలు వరకూ ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఇలా మొత్తంగా 30 నుంచి 32 క్వింటాల దిగుబడి చేతికొస్తుంది.
మఖానా కిలో రూ.300-400 వరకు ధర ఉంటుంది. డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఒక్కోసారి రూ.800ల వరకూ కూడా పలుకుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎకరాకు పెట్టుబడి ఖర్చులు పోను దాదాపు రూ.2.5 లక్షల వరకూ ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. పూర్తిగా నీటిలో మాత్రమే పెరిగే తామర సాగు కష్టంగా ఉన్నా రైతులకు లాభదాయకం. భవిష్యత్తులో ఎవరైనా అన్నదాతలు ముందుకు వస్తే మఖానా సాగుపై అవగాహన పెంచుతామని దర్శి కేవీకే కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ రమేష్, గృహ విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త మానస తెలిపారు.
ప్రయోగాత్మకంగా సాగు: తామర గింజలను పండించి ఎండబెట్టి, వేయించి మఖానాగా తయారు చేస్తారు. దేశంలో బిహార్, పశ్చిమబెంగాల్, అస్సాం, మణిపూర్, త్రిపుర, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్ తదితర రాష్ట్రాల్లో రైతులు దీనిని ప్రత్యేకంగా సాగు చేస్తున్నారు. ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ ప్రధానంగా నల్గొండలో రైతులు ప్రయోగాత్మకంగా తామరగింజల సాగును చేపట్టారు.
మఖానాలో ప్రోటీన్, ఫైబర్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, జింక్ వంటి ఖనిజ లవణాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. కొవ్వు పదార్థాలు తక్కువగా ఉండడం వల్ల హృదయ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. 100 గ్రాముల మఖానాలో 76.9 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్స్ అదే విధంగా 14.5 గ్రాముల ఫైబర్తో పాటు ఇతర పోషక పదార్థాలు ఉంటాయి. గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించటంలో ఎంతో సహాయపడుతుంది.
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది : ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఫాక్స్నట్స్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల పేగు కదలికలను ప్రోత్సహించడంతో పాటు మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుందని, జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుందని అంటున్నారు.
