లండన్లో పీహెచ్డీ - కలెక్టర్ కావాలని కల - కానీ కటకటాల పాలయ్యాడు
లండన్లో పీహెచ్డీ చేసిన ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు చెందిన కిలారు సీతయ్య - కలెక్టర్ కావాలన్న లక్ష్యంతో తొలి ప్రయత్నంలోనే ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లిన యువకుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 10:21 AM IST
PHD HOLDER ARRESTED IN JOB FRAUD: లండన్లో పీహెచ్డీ పూర్తి చేసిన ఓ ప్రతిభావంతుడు, తన జీవితాన్ని క్రమంగా నేరాల దిశగా మలుచుకున్నాడు. కలెక్టర్ కావాలన్న గొప్ప లక్ష్యంతో సివిల్స్ పరీక్ష రాసి తొలి ప్రయత్నంలోనే ముఖాముఖి దశకు చేరుకున్న ఈ యువకుడు, తుది ఫలితాల్లో విజయాన్ని సాధించలేకపోయాడు. ఈ ఒక్క విఫలమే అతని జీవితాన్ని మారుస్తుందని ఎవరు ఊహించగలరు? కానీ అదే జరిగింది. మానసిక ఒత్తిడి, నిరాశతో అతను ఆన్లైన్ క్రీడలు, బెట్టింగ్ యాప్ల బానిసయ్యాడు. చివరికి నకిలీ ఉద్యోగ ఆఫర్లు ఇస్తూ, కోట్ల రూపాయల మోసాలకు పాల్పడి పోలీసులకు చిక్కి కటకటాల పాలయ్యాడు.
లండన్ పీహెచ్డీ నుంచి ఆచార్యుడి వృత్తి వరకు: ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ మండలం కమ్మవారిపాలెం గ్రామానికి చెందిన కిలారు సీతయ్య విద్యలో సత్తా చాటాడు. ఉన్నత విద్య కోసం లండన్ వెళ్లి పీహెచ్డీ పూర్తి చేశాడు. భారత్ తిరిగి వచ్చాక హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రముఖ కళాశాలలో ఆచార్యుడిగా (ప్రొఫెసర్) ఉద్యోగం చేపట్టాడు. ఈ సమయంలో అతనిలో కలెక్టర్ కావాలన్న తపన కలిగింది. సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షకు సిద్ధమై తొలి ప్రయత్నంలోనే ఇంటర్వ్యూకు చేరుకున్నప్పటికీ, తుది ఫలితాల్లో విజయాన్ని అందుకోలేకపోయాడు. ఆ తర్వాత మరోసారి ప్రయత్నం చేయకుండానే నిరాశలో మునిగిపోయాడు.
ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లోకి అడుగు: ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పటికీ సీతయ్య మనసు ఆగలేదు. ఆన్లైన్ క్రీడలు, బెట్టింగ్ యాప్లు అతన్ని ఆకర్షించాయి. మొదట సరదాగా మొదలైన ఆ ఆటలు క్రమంగా అలవాటుగా మారాయి. ఆ వ్యసనాన్ని ఆపలేకపోయాడు. తన తెలివితేటలను ఉపయోగించి ఆన్లైన్ మోసాలకు పాల్పడ్డాడు. ఉద్యోగాల కోసం వెతుకుతున్న అభ్యర్థుల వివరాలను జాబ్ పోర్టల్స్ ద్వారా సేకరించి, వారికి నకిలీ ఆఫర్ లెటర్లు పంపుతూ భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేయడం ప్రారంభించాడు.
మొదటి అరెస్టు, కానీ పశ్చాత్తాపం లేదు: ఈ మోసాలకు సంబంధించి బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో 2023లోనే సీతయ్యను అరెస్టు చేశారు. కొంతకాలం జైలులో గడిపిన తర్వాత బయటకొచ్చినా, అతని ప్రవర్తనలో ఏ మాత్రం మార్పు రాలేదు. అదే పాత పద్ధతిని కొనసాగించాడు.
పుణెలో పెద్ద మోసం: తాజాగా మహారాష్ట్రలోని పుణెలో మరింత పెద్ద మోసానికి పాల్పడ్డాడు. అక్కడి ఒక ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాలు చేస్తున్న కొంతమంది అధికారులకు తాను ఐఐటీ బాంబే ప్రొఫెసర్ని అని నమ్మించాడు. వారికి రూ.28 కోట్ల ఫండ్ ఇస్తానని చెప్పి నమ్మబలికాడు. నిజమేనని విశ్వసించిన వారు సీతయ్య బ్యాంక్ ఖాతాలో మొత్తం రూ.2.46 కోట్లు జమ చేశారు. ఆ తరువాత సీతయ్య అదృశ్యమయ్యాడు.
మోసపోయిన బాధితులు పుణె సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ప్రత్యేక బృందం సీతయ్య కోసం గాలింపు ప్రారంభించి చివరకు హైదరాబాద్లో అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుంది. అనంతరం అతడిని స్వగ్రామం కమ్మవారిపాలెం తీసుకెళ్లి ప్రాథమిక విచారణ జరిపారు. అతని బ్యాంక్ ఖాతాలను సవివరంగా పరిశీలించిన పోలీసులు, సీతయ్య తండ్రిని కూడా విచారణ కోసం పుణెకు తరలించారు.
ఒకప్పుడు ప్రతిభావంతుడిగా, పీహెచ్డీతో మెరిసిన సీతయ్య ఇప్పుడు నేరస్తుడిగా గుర్తింపు పొందాడు. కలెక్టర్ కావాలన్న లక్ష్యం సాధించలేకపోవడం అతని జీవితాన్ని పూర్తిగా తారుమారు చేసింది. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్కి అలవాటు పడి చివరికి అతనిని కటకటాలపాలయ్యాడు. ఈ ఘటన ప్రతీ యువకుడికి ఓ హెచ్చరికగా నిలవాలి, ఒక విఫలం జీవితాన్ని చెడగొట్టకూడదు. ఆన్లైన్ మోసాలకు పాల్పడితే చేరేది జైలుకే అని గుర్తుంచుకోవాలి.
