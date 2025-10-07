ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో ఫార్మా దిగ్గజ సంస్థ భారీ పెట్టుబడులు - రూ.9 వేల కోట్లతో మాన్యుఫాక్చరింగ్​ హబ్​

హైదరాబాద్​లో ఔషధ ఉత్పత్తి కేంద్రం నెలకొల్పనున్న ఫార్మా దిగ్గజ కంపెనీ ఎలీ లిల్లీ - దేశంలోనే తొలిసారిగా తెలంగాణలో స్థాపన - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డితో కంపెనీ ప్రతినిధుల కీలక చర్చలు

Eli Lilly Investments in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 7:29 AM IST

Eli Lilly Investments in Hyderabad : తెలంగాణకు పెట్టుబడుల ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. తాజాగా ప్రపంచంలోనే పేరొందిన ఫార్మా దిగ్గజ కంపెనీ ఎలీ లిల్లీ సుమారు రూ.9 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలో దేశంలోనే మొదటిసారిగా తమ మాన్యుఫాక్చరింగ్​ హబ్​ను హైదరాబాద్​లో నెలకొల్పనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఆ కంపెనీ నిర్ణయంతో ప్రపంచ స్థాయి ఔషదాల తయారీ, సేవల విస్తరణను ఇక్కడి నుంచే నిర్వహించనుంది. హైదరాబాద్​లోని ఇంటిగ్రేటెడ్​ కమాండ్​ కంట్రోల్​ సెంటర్​లో ఎలీ లిల్లీ అండ్​ కంపెనీ ప్రతినిధులు సోమవారం సీఎం రేవంత్​రెడ్డిని కలిశారు.

ఈ సందర్భంగా కంపెనీ ప్రతినిధులతో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ప్రపంచంలోనే పెట్టుబడులకు చిరునామాగా తెలంగాణ మారిందని తెలిపారు. ఎలీ లిల్లీ అండ్​ కంపెనీ విస్తరణలో భాగంగా భారీ పెట్టుబడులకు ముందుకు రావడం ఆనందకరమని చెప్పారు. రాష్ట్రంపై నమ్మకం ఉంచినందుకు ఆ కంపెనీ ప్రతినిధులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పెట్టుబడులతో వచ్చే కంపెనీలు, పరిశ్రమలకు తమ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఎప్పుడూ మద్దతు ఇస్తుందని స్పష్టం చేశారు. 1961లో ఐడీపీఎల్​ స్థాపించినప్పటి నుంచే హైదరాబాద్​ దిగ్గజ ఫార్మా కంపెనీలకు కేంద్రంగా మారిందన్నారు. ప్రస్తుతం 40 శాతం బల్క్​ డ్రగ్స్​ ఇక్కడే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. కొవిడ్​ వ్యాక్సిన్లనూ ఇక్కడే తయారు చేశామని, ఫార్మా కంపెనీలను ప్రోత్సహించేలా ఫార్మా పాలసీని ప్రభుత్వం అనుసరిస్తోందని సీఎం తెలిపారు. జీనోమ్​ వ్యాలీలో ఏటీసీ సెంటర్​ ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. అక్కడ కావాల్సిన సాంకేతిక సహకారం అందిస్తామని సీఎం వివరించారు.

అలాగే మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు మాట్లాడుతూ, లిల్లీ విస్తరణ తెలంగాణ పరిశ్రమల శక్తిమంతమైన ప్రగతికి సంకేతమని చెప్పారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతిభావంతులకు ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగవుతాయని స్పష్టం చేశారు. ఈజ్​ ఆఫ్​ డూయింగ్​ బిజినెస్​లో తెలంగాణ సాధించిన పురోగతి కారణంగానే ప్రపంచస్థాయి సంస్థలు పెట్టుబడులకు ఇక్కడికి వస్తున్నాయని వివరించారు.

తెలంగాణలో అధునాతన తయారీ యూనిట్​ : దేశంలోనే అధునాతన తయారీ యూనిట్​ను తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఎలీ లిల్లీ సంస్థ ప్రకటించింది. సంస్థ ఇంటర్నేషనల్​ ప్రెసిడెంట్​ ప్యాట్రిక్​ జాన్సన్​ మాట్లాడుతూ, ఔషధ తయారీ, సరఫరా సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మేము భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నామన్నారు. భారతదేశంలో నమ్మకమైన భాగస్వాములతో కలిసి పని చేయడం ద్వారా రోగుల్లో మెరుగైన జీవన మార్పును తీసుకువచ్చే ఔషధాలను అందించగలుతామని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్​లో ఏర్పాటు చేసే మాన్యూఫ్యాక్చరింగ్​ క్వాలిటీ హబ్​ మాకు అత్యంత కీలకమైనదన్నారు.

ఇక్కడి నుంచే దేశంలోని ఎలీ లిల్లీ కాంట్రాక్ట్​ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ నెట్​వర్క్​ సాంకేతిక పర్యవేక్షణ, నాణ్యత నియంత్రణ, అధునాతన సాంకేతిక సామర్థ్యాలను అందిస్తుందని చెప్పారు. కొత్త హబ్​ ఏర్పాటుతో తెలంగాణతో పాటు దేశంలోని ఫార్మారంగంలో ప్రతిభావంతులకు ఉద్యోగఅవకాశాలు లభిస్తాయని, త్వరలో కెమిస్టులు, ఎనలిటికల్​ సైంటిస్టులు, క్వాలిటీ కంట్రోల్​, మేనేజ్​మెంట్​ నిపుణులు, ఇంజినీర్ల నియామకాలు చేపట్టనున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఇండియాలో ఇప్పటికే రెండు, మూడోది హైదరాబాద్​ : ఇప్పటికే ఇండియాలో గురుగ్రామ్​, బెంగళూరులో ఎలీ లిల్లీ అండ్​ కంపెనీ కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తోంది. హైదరాబాద్​లో ఈ ఏడాది ఆగస్టులోనే గ్లోబల్​ కేపబిలిటీ సెంటర్​ను సైతం ప్రారంభించింది. ఆ సందర్భంగా తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు వారిని ఆహ్వానించారు. ఈ చర్చలు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సమక్షంలో జరగ్గా, వాటి ఫలితంగానే తాజాగా కంపెనీ ముందుకొచ్చిందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఈ సమావేశంలో ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్‌బాబు, ఆ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్‌కుమార్, సీఎం ప్రత్యేక కార్యదర్శి అజిత్‌రెడ్డి, ఎలీ లిల్లీ అండ్‌ కంపెనీ ఇంటర్నేషనల్‌ అధ్యక్షుడు, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ ప్యాట్రిక్‌ జాన్సన్, లిల్లీ ఇండియా ప్రెసిడెంట్‌ విన్సెలో టకర్, సంస్థ కార్పొరేట్‌ ఎఫైర్స్‌ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ శిల్పాగుప్తా తదితరులు పాల్గొన్నారు.

తెలంగాణలో హ్యుందాయ్​ భారీ పెట్టుబడులు - ఏకంగా వన్ బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి

హైదరాబాద్‌కు మరో భారీ పెట్టుబడి - 10,500కోట్లతో ఏఐ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేయనున్న జపాన్ కంపెనీలు

