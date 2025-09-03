ETV Bharat / state

చిన్న మొత్తమే రూ.కోట్ల నిధిగా మారుతుంది : పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ ఈడీ - PFRDA ED MAMTA ROHITH INTERVIEW

ఎన్​పీఎస్​ నిధి నిర్వహణలో నూరుశాతం పారదర్శకత పాటిస్తున్నామన్న పీఎఫ్​ఆర్​డీఏ ఈడీ - 2047 నాటికి అసంఘటిత రంగ కార్మికులందరినీ ఎన్​పీఎస్​ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వెల్లడి

Interview With PFRDA Executive Director
Interview With PFRDA Executive Director (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 10:57 PM IST

Interview With PFRDA Executive Director : దేశంలో 2047 నాటికి కార్మిక బలగం, అసంఘటిత రంగానికి సంబంధించిన కార్మికులందరినీ జాతీయ పింఛను పథకం (ఎన్‌పీఎస్‌) పరిధిలోకి తీసుకువచ్చేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ మమత రోహిత్‌ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం అటల్‌ పింఛను యోజన(ఏపీవై), ఎన్‌పీఎస్‌(జాతీయ పింఛను పథకం) కింద 8 కోట్ల మంది ఖాతాదారులు ఉన్నారని, రూ.15.56లక్షల కోట్ల ఆస్తులున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. మన దేశంలో 46 కోట్ల మంది కార్మిక బలగం ఉంటే అందులో 17 కోట్ల మందికి మాత్రమే పింఛను ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని మమత రోహిత్​ వెల్లడించారు.

మహిళల కోసం మరిన్ని పథకాలు : వ్యవసాయ కార్మికులు, సూక్ష్మ చిన్నతరహా పరిశ్రమలు, మహిళలను, పిల్లలను ఈ స్కీమ్​ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చి భవిష్యత్తుకు మార్గం వేయనున్నట్లు మమత రోహిత్​ వెల్లడించారు. గ్రామీణ అన్నదాతలు, కార్మికులకు మరింత అవగాహన కల్పించి, ఈ పథకంలో చేర్చేందుకు ప్రైవేటు సంస్థలు, సొసైటీలు, సంఘాల భాగస్వామ్యాన్ని తీసుకోనున్నట్లుగా వెల్లడించారు. వ్యవసాయదారులు, మహిళల కోసం మరిన్ని పథకాలు తీసుకువచ్చే ఆలోచనలో ఉన్నామన్నామని మమత రోహిత్​ వెల్లడించారు. పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఎన్‌పీఎస్‌ జరూరీహై (విత్తన పొదుపు పింఛను పంట), ఎన్‌పీఎస్‌ వాత్సల్య (పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం) పథకాలకు సంబంధించి మమత రోహిత్‌ పలు వివరాలను వెల్లడించారు.

విత్​డ్రా పరిమితులు పెంచాలన్న డిమాండ్లు లేవు : జాతీయ పింఛన్ పథకంలో ఇప్పటికే పాక్షిక ఉపసంహరణలకు అవకాశముందని తెలిపారు. లాకిన్‌ పీరియడ్‌ తరువాత అత్యవసరాలైన వైద్యసేవలు(మెడికల్ సర్వీసెస్​), ఎడ్యుకేషన్​, పిల్లల వివాహాలు, గృహాలు కొనుగోలు చేసేందుకు మూడుసార్లు కలిపి 25శాతం వరకు జమను ఉపసంహరించుకోవచ్చని ఆమె వెల్లడించారు. అవసరాల ఆధారంగా నిబంధనలను మార్చే అవకాశం ఉందన్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఉపసంహరణ పరిమితి పెంచాలన్న డిమాండ్లు లేవని మమత రోహిత్ వివరించారు.

పదవీ విరమణ(రిటైర్​మెంట్) వయసు 60 ఏళ్లు అనుకుంటాం. కానీ చాలా మంది 60 ఏళ్లు దాటిన తరువాత కూడా పనిచేస్తున్నారు. అందుకే ఈ పథకంలో చేరే వయసును 70 సంవత్సరాల వరకు పెంచాం. గతంలో 60 ఏళ్లు పూర్తవగానే ఎన్‌పీఎస్‌ కార్పస్‌ నుంచి 60 శాతం ఏకమొత్తంగా ఉపసంహరించుకోవాలని, 40శాతం కార్పస్‌ను యాన్యుటీలో పెట్టాలన్న రూల్​ ఉండేది. ఇప్పుడు 75 ఏళ్ల వరకు ఏకమొత్తం, యాన్యుటీ అవకాశాన్ని పొడిగించుకునేందుకు అవకాశమిచ్చాం. ఫలితంగా 75 ఏళ్ల తరువాత ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంటోంది. అంటే అప్పటి వరకు పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ వద్ద కార్పస్‌ నిల్వలు ఉండటం వల్ల దానిపై వచ్చే రిటర్ను లబ్ధికూడా పెరుగుతోంది. ఆ తరువాత నెలవారీ పింఛనుకు అవసరమైనటువంటి ప్రణాళిక చేయవచ్చు. సిస్టమెటిక్‌ విత్‌డ్రాయల్‌ ఆప్షన్‌ (ఎస్‌డబ్ల్యూపీ) కూడా పొందుపరిచామని చెప్పారు.

వందశాతం పారదర్శకత : జాతీయ పింఛను పథకం నిధి నిర్వహణలో నూరుశాతం పారదర్శకత(ట్రాన్స్​ఫరెన్సీ) పాటిస్తున్నాం. 16 రెగ్యులేషన్స్‌ ఉన్నాయి. చాలా క్లోజ్డ్​గా ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నాం. అసంఘటిత రంగంలో ఉన్న కార్మికులను ఎన్‌పీఎస్‌ పరిధిలోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరముంది. ఇప్పటికే పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ విస్తృత ప్రచారం నిర్వహిస్తోంది. ఆ రంగాన్ని మరింత చేరువ చేసుకోవాల్సిన అవసరముంది.

కొత్తగా ప్రకటించినటువంటి ఎన్‌పీఎస్‌ వాత్సల్య పథకంలో పుట్టిన వెంటనే అకౌంట్​ తెరిచే సౌలభ్యముంది. పీఎఫ్‌(భవిష్యనిధి) లెక్కింపు క్యాలిక్యులేటర్, రిటర్నులు పరిశీలిస్తే పుట్టినప్పటి నుంచి ఖాతాలో వేసేటువంటి చిన్నపాటి మొత్తం 75 ఏళ్ల నాటికి కోట్లాది రూపాయల కార్పస్‌ అవుతుంది.

యువత పింఛను స్కీమ్​లను సరిగా అర్థం చేసుకోవడం లేదు. పింఛను అనేది పెద్ద ప్రణాళిక అని, దీర్ఘకాలం నిధి లాక్‌ అవుతుందని మాత్రమే భావిస్తున్నారు. సత్వర అవకాశాల(ఇన్​స్టంట్) కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. వారందరికీ పింఛను ఉపయోగాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. యువతను పెద్దఎత్తున ఎన్‌పీఎస్‌లో చేర్చేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నామని పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ మమత రోహిత్‌ తెలిపారు.

