ETV Bharat / state

సైరన్​తో దూసుకెళ్తున్న అంబులెన్స్ - లోపల ఎవరున్నారో చూసి అవాక్కైన ట్రాఫిక్ పోలీసులు - PET DOGS TRANSPORTED IN AMBULANCE

Pet Dogs Transported In Ambulance ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

Pet Dogs Transported In Ambulance For Family planning Operation In Panjagutta : అది హైదరాబాద్ పంజాగుట్ట కూడలి. రద్దీ సమయం. ఓ అంబులెన్స్ సైరన్ వేసుకుంటూ వేగంగా వస్తోంది. అప్పటికే ఆ ఏరియాలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నారు. పైగా ఇటీవల అంబులెన్స్ డ్రైవర్లు రూల్స్ పాటించడం లేదని కూడా ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. డ్రైవర్ల సైరన్ దుర్వినియోగంపై ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహంచాలని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు.

అంబులెన్స్​లో రెండు కుక్కలు : ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎదురుగా అతి వేగంగా వస్తున్న అంబులెన్స్​ను ఆపారు. అంత వేగంగా వస్తుండటంతో అందులో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆసుపత్రికి వెళ్తున్న మనుషులు ఉంటారని వారు భావించారు. కానీ అందులో ఉన్న వాటిని చూసి పోలీసులు ఆశ్చర్యపోయారు. అందులో ఉన్నవి రెండు శునకాలు.