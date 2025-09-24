ETV Bharat / state

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్​ - ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.1.25కోట్ల ప్రమాద బీమా!

తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమాద బీమా - బ్యాంకులతో చర్చలు జరుపుతున్న సర్కార్​ - అత్యుత్తమ స్థాయిలో బీమా అమలు చేయాలని గట్టి ప్రయత్నాలు

Personal Accident Insurance Govt Employees in Telangana
Personal Accident Insurance Govt Employees in Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 8:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Personal Accident Insurance Govt Employees in Telangana : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సర్కార్​ త్వరలో తీపి కబురు చెప్పనుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు తొలగించడానికి, వారికి భరోసాను కల్పించడానికి కీలక నిర్ణయం తీసుకోనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమాద బీమా సదుపాయానికి అడుగులు ముందుకెస్తోంది. రికార్డు స్థాయిలో రూ.1.25 కోట్ల నుంచి రూ.1.50 కోట్ల వరకు ప్రమాద జీమా పథకం అమలు చేయాలని అనుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర ఆర్థికశాఖ వివిధ బ్యాంకుల యాజమాన్యాలతో అంతర్గత చర్చలు జరుపుతోంది. బ్యాంకులో శాలరీ ఎకౌంట్‌ ఉన్న ప్రభుత్వోద్యోగులు అందరికీ దేశంలోనే అత్యుత్తమ స్థాయిలో ప్రమాద, ఆరోగ్య బీమా అమలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

కేంద్రం కూడా అమలు : సింగరేణి ఉద్యోగులు, కార్మికులు ఏదైనా ప్రమాదంలో మరణిస్తే బాధిత కుటుంబానికి రూ.కోటి బీమా ఇచ్చేలా సంస్థ పలు బ్యాంకులతో ఒప్పందాలు చేసుకుంది. శాలరీ ఎకౌంట్‌ ఉన్న ప్రతి కార్మికునికి రూ.కోటి ప్రమాద బీమా పథకాన్ని స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా(ఎస్‌బీఐ) సహా పలు బ్యాంకులు అమలుజేస్తున్నాయి. సింగరేణి అమలు చేస్తున్న ఈ పథకాన్ని చూసి కేంద్ర బొగ్గు శాఖ స్పందించి దేశంలోనే అతిపెద్ద బొగ్గు కంపెనీ కోల్‌ ఇండియాలో సైతం అమలుకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటికే శాలరీ ఎకౌంట్‌ ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బ్యాంకులు పలు సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాయి.

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బ్యాంకులు కల్పిస్తున్న సదుపాయాల్లో ముఖ్యమైనవి ఇలా ఎస్‌బీఐలో శాలరీ ఎకౌంట్‌ ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఏదైనా ప్రమాదంలో మరణిస్తే కుటుంబానికి బ్యాంకు రూ.కోటి బీమా చెల్లిస్తోంది. విమాన ప్రమాదంలో మరణిస్తే రూ.1.60 కోట్లు, రూపే డెబిట్‌ కార్డు ఉంటే మరో రూ.కోటి ఇస్తోంది.

  • శాశ్వత వైకల్యం సంభవిస్తే రూ.కోటి, సహజ మరణం అయితే రూ.10 లక్షలు అందజేస్తోంది.
  • నెలకు రూ.2,495 ప్రీమియం చెల్లిస్తే గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల వరకూ ఆరోగ్యబీమా సౌకర్యం కల్పిస్తోంది.
  • ఏడాదికి ఒకసారి ఆరోగ్య పరీక్షలు ఉచితం

ఇంతకన్నా మెరుగ్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమాద బీమా, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు బ్యాంకులతో చర్చిస్తున్నామని సీఎస్‌ కె.రామకృష్ణారావు ‘ఈటీవీ భారత్​’కు తెలిపారు. ఇప్పటికే కొన్ని బ్యాంకులు అనేక సౌకర్యాలు, రాయితీల అమలుకు ముందుకొచ్చాయని, ఇంకా ఎక్కువ బీమా ఇచ్చేలా ఒప్పించేందుకు చర్చిస్తున్నామని ఆర్థికశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి సందీప్‌కుమార్‌ సుల్తానియా వివరించారు.

సింగరేణి కార్మికులకు వర్తిస్తున్న ప్రమాద బీమా : ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో కార్మికులు ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందితే రూ.1.25 కోట్ల పరిహారం చెల్లించేలా ప్రమాద బీమా పథకం(ఇన్సూరెన్స్​ స్కీమ్​) అమలుకు పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంకు (పీఎన్‌బీ)తో సింగరేణి సంస్థ ఒప్పందం చేసుకుంది. పీఎన్​బీ మిగిలిన బ్యాంకులకన్నా ఎక్కువగా రూ.1.25 కోట్ల బీమా(ఇన్సూరెన్స్​) పథకాన్ని అమలు చేయడానికి ముందుకొచ్చింది. ఉద్యోగి సాధారణ మరణం పొందితే రూ.10 లక్షల జీవిత బీమా పరిహారమూ ఇచ్చేందుకు అంగీకరించింది. సింగరేణి పొరుగు సేవల ఉద్యోగుల కోసం రూ.40 లక్షల యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్​ ఒప్పందాన్ని కూడా అమలు చేస్తున్నారు.

కేవలం రూ.2 ప్రీమియంతో రూ.20 లక్షల ప్రమాద బీమా : ఉపాధి కూలీలూ తెలుసుకోండి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCIDENT INSURANCE TO EMPLOYEESGOVT ON ACCIDENT INSURANCEప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బీమాACCIDENT INSURANCE TO EMPLOYEES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.