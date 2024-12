ETV Bharat / state

తెలంగాణ యువకుడి ప్రతిభ- భారీ వేతనంతో ఆమెజాన్​లో కొలువు

Person From Vikarabad of Telangana Got Job With 2Cr Package in Amazon : తెలంగాణలోని వికారాబాద్ జిల్లా బొంరాస్ పేట మండలం తుంకిమెట్ల గ్రామానికి చెందిన యువకుడికి అరుదైన అవకాశం దక్కింది. అర్బాజ్ ఖురేషీ అనే యువకుడు ప్రఖ్యాత ఐటీ కంపెనీ అమెజాన్​లో రూ.2 కోట్ల వార్షిక వేతనంతో అప్లైడ్ సైంటిస్ట్ ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యారు. ఈ ఉద్యోగంలో ఆయన నేడు (సోమవారం) చేరుతున్నారు. 2019లో ఐఐటీ పట్నా నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్​లో బీటెక్ పూర్తి చేసిన ఆయన మూడో సంవత్సరంలో ఫ్రాన్స్​కు చెందిన మెషీన్ లెర్నింగ్ కోవిదుడు గేల్ డయాస్ దగ్గర మూడు నెలలు ఇంటర్న్‌షిప్‌ చేశారు.

అనంతరం బెంగళూరులోని మైక్రోసాఫ్ట్ రీసెర్చ్‌లో రెండు సంవత్సరాలు పని చేశారు. 2023లో అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మసాచుసెట్స్ నుంచి ఏఐ, మెషీన్​ లెర్నింగ్లో ఎంఎస్​ పట్టా పొందారు. ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ గూగుల్లోనూ ఇంటర్న్‌షిప్‌ చేసే అవ కాశం దక్కింది. అర్బాజ్ ఖురేషీ అమెజాన్​లో శాస్త్రవేత్తగా ఉద్యోగం పొందడం పట్ల గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. యువకుడి తండ్రి యాసిన్ ఖురేషీ ప్రస్తుతం ఎక్సైజ్ జాయింట్ కమిషనర్​గా పని చేస్తున్నారు.