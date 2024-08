ETV Bharat / state

ప్రజలకు ప్రయాణ కష్టాలు-గుత్తేదారుకు ఆర్ధిక నష్టాలు- ఇది బలసల రేవు వంతెన కథ - Incomplete Bridge in Nagavali River

People Suffering Due to Lack of Bridge Over Nagavali River: శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస మండలం బలసల రేవు వద్ద నాగావళి నదిపై వంతెన నిర్మాణం అసంపూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో స్థానికులకు రాకపోకలు కష్టంగా మారింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో బలసల రేవు వంతెన నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించారు. గుత్తేదారుకు బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో పనులు మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి. వర్షాకాలంలో నది ఉద్ధృతి పెరగడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయి స్థానికులు అవస్థలు పడుతున్నారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస, విజయనగరం జిల్లా రాజాం నియోజకవర్గాలను కలుపుతూ ఇసుకలపేట- వాల్తేరు గ్రామాల మధ్య బలసల రేవు వద్ద నాగావళి నదిపై వంతెన నిర్మాణం కోసం 2018లో టీడీపీ ప్రభుత్వం 60 కోట్ల రూపాయలు నిధులు మంజూరు చేసింది. పనులు ప్రారంభించే సమయంలో ప్రభుత్వం మారిపోయింది. 2019లో 80 కోట్ల రూపాయలతో వంతెన నిర్మాణ పనులు వైసీపీ ప్రభుత్వం చేపట్టింది. 50శాతం నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయి. గుత్తేదారుకు వైసీపీ ప్రభుత్వం బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో పనులు అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోయాయి.

దీంతో ఏళ్లుగా ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూసిన రెండు నియోజకవర్గాల ప్రజలుకు నిరాశే ఎదురయ్యింది. అటువైపు నుంచి ఇటువైపు రావాలంటే పూర్వం నాటు పడవలను ఉపయోగించేవారు. ప్రస్తుతం పడవ ప్రమాదాలు కారణంగా ఎవరిని అనుమతించడం లేదు. దీంతో అటువైపు వెళ్లాలంటే దాదాపు 50 కిలోమీటర్లు మేర ఆటోల్లో ప్రయాణించి వెళ్లాల్సి వస్తుందని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. నది అవతల వైపు ఇవతల వైపు గ్రామస్థులకు ఎక్కువగా కుటుంబ సంబంధాలు ఉన్నాయి. పండగలు, పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు జరిగినప్పుడు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ప్రజలు చెబుతున్నారు.