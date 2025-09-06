ETV Bharat / state

కోక్​తో ఛీర్స్​ కొడతారు - బిల్లుతో ఉన్నది ఊడ్చేస్తారు : నగరంలో కొత్త స్కామ్

అడ్డదారిలో డబ్బు సంపాదించేందుకు వ్యాపారం లేని పబ్బుల కొత్త పన్నాగం - అమ్మాయిలను ఎరగా వేసి బార్​కు రప్పించుకుంటున్న వైనం - ఖరీదైన మద్యం, ఆహారం పేరుతో రూ.వేలల్లో బిల్లు కట్టించి మోసాలు

Beware Of Dating App scams in Telangana
Beware Of Dating App scams in Telangana (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 1:05 PM IST

2 Min Read

Beware Of Dating App scams in Telangana : డేటింగ్‌ యాప్‌లు, సోషల్ మీడియాల్లో పరిచయమవుతారు. ఆకట్టుకునే మాయమాటలతో దగ్గరై పబ్బుకు రప్పిస్తారు. ఇంతవరకూ బాగున్నప్పటికీ చివరకు బిల్లులు కట్టేటప్పుడు గుండె గుబేల్‌మనడం ఖాయం. హైదరాబాద్​ నగరంలో కొత్తగా డేటింగ్‌ స్కామ్‌ మొదలైంది. డేటింగ్‌ యాప్‌లను వినియోగించే పురుషులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసాలు జరుగుతున్నాయి. యాప్‌లలో ఫేక్ ప్రొఫైళ్లు సృష్టిస్తున్న యువతులు, వలపు వల విసురుతూ దగ్గరవుతున్నారు. పరిచయం పెంచుకుని ఫలానా పబ్బులో కలుద్దామంటూ రప్పించి ఖరీదైన మద్యం, ఆహారం పేరుతో రూ.వేలల్లో బిల్లులు కట్టించి పత్తా లేకుండా పోతున్నారు.

అక్కడికెళ్లాక : వ్యాపారం లేని పబ్బులు అడ్డదారిలో డబ్బు సంపాదించేందుకు ఈ పని చేస్తున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. నిమిషాల వ్యవధిలో ఖరీదైన మద్యాన్ని ఆర్డర్‌ పెట్టడం, వేగంగా తాగి యువతి వెళ్లిపోయాక సిబ్బంది గందరగోళానికి గురి చేసి బిల్లును వసూలు చేయడం అంతా చకచకా జరిగిపోతాయి. ఖరీదైన మద్యం ఆర్డర్‌ పెట్టినప్పటికీ, తక్కువ ధర ఉండేవి, కూల్‌డ్రింకుల్ని పబ్బు సిబ్బంది ఇస్తారు. యువతి మాటలతో మభ్యపెట్టి వేగంగా ఆర్డర్‌ ఇస్తూ బిల్లు ఎక్కువైందని గుర్తించాక వేర్వేరు కారణాలు చెప్పి వెళ్లిపోతే సిబ్బంది ముక్కుపిండి బిల్లును వసూలు చేస్తుంటారు. యాప్‌లో బోల్తా కొట్టించే వారు కొంతమందైతే, పబ్బులో అప్పటికప్పుడు పరిచయం చేసుకుని మోసగిస్తున్న ఉదంతాలు మరికొన్ని. ఒంటరిగా మద్యం తాగే పురుషులను గుర్తించి ఛీర్స్‌ అంటూ పరిచయం చేసుకుని ముగ్గులోకి దింపి జేబులు ఖాళీ చేయిస్తారు. ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాలకు చెందిన యువతులతో అర్ధనగ్నంగా డ్యాన్సులు చేయిస్తూ ట్రాప్‌ చేస్తారు.

కమీషన్‌ కోసం : ఉద్యోగాల కోసం ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాలకు చెందిన ఎంతోమంది యువతులు, వివాహితలు నగరానికి వస్తుంటారు. ఎంత ప్రయత్నించినా అవకాశాల్లేక నిస్సహాయంగా ఎదురుచూస్తుంటారు. పబ్బుల నిర్వాహకులు, సిబ్బంది వీరినే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. ఆర్థికంగా ఇబ్బందిపడుతున్న వీరికి కమీషన్ల ఆశ చూపి పావులుగా వాడుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వాటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఇవీ ఉదంతాలు :

  • ఇటీవల హైదరాబాద్​ నగరంలోని చైతన్యపురిలోని ఓ పబ్బుకు ఒంటరిగా వచ్చే పురుషులతో పరిచయం పెంచుకుని మద్యం, ఆహారం ఆర్డర్‌ పెడుతూ అధికంగా బిల్లులు వచ్చేలా చేస్తుండగా, డీజే సహా 16 మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరంతా బ్యూటీషియన్, జూనియర్‌ ఆర్టిస్టులుగా పని చేస్తూ డబ్బు కోసం ఈ విధంగా చేస్తున్నట్లు బయటపడింది.
  • నగరంలోని ఒక పబ్బులో పని చేసే కొంతమంది డేటింగ్‌ యాప్‌లో యువతులతో నకిలీ ప్రొఫైళ్లు (ఫేక్ ప్రొఫైళ్లను) సృష్టించారు. వారిని పబ్బుకు రప్పించి అధిక బిల్లులను చేయించి ఉడాయించేవారు. 40 రోజుల్లో కొందరి దగ్గర రూ.40 లక్షలు వసూలు చేసినట్లుగా పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.
  • నగర వ్యాపారికి రితిక అనే ఓ యువతి డేటింగ్‌ యాప్‌లో పరిచయమైంది. హైటెక్‌ సిటీ మెట్రోస్టేషన్‌ దగ్గర కలుద్దామని అతడిని పిలిపించి పబ్బుకు తీసుకెళ్లింది. మాటల్లో పెట్టి ఖరీదైన మద్యం ఆర్డర్‌ చేసి, తాగి మళ్లీ వస్తానంటూ వెళ్లిపోయింది. అనంతరం రూ.40 వేలకు పైగా బిల్లు చూశాక వ్యాపారికి అసలు విషయం అర్థమైంది. ఖరీదైన మద్యం పేరుతో యువతి కోక్ సేవించిందని, అంతా మోసమని తెలుసుకున్నాడు.

