వైఎస్సార్సీపీ ఇసుక దందాకు గట్టు గల్లంతు- బిక్కుబిక్కుమంటున్న గోదావరి లంక గ్రామాల ప్రజలు - Lanka Villages Problems in ycp govt

Published : Jul 17, 2024, 10:48 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

People of Lanka Villages Facing Severe Problems During Rule of YSRCP : ఒకప్పుడు గోదారి గలగలా పారుతుంటే 'గోదారి గట్టుంది గట్టుమీద చెట్టుంది" అని పాట పాడుకునేవారు ! ఇప్పుడు గోదారి అక్కడే ఉన్నా గట్లు, గట్టు మీద చెట్లు మాయమయ్యాయి! ఏడికేడు వరదలు వందల ఎకరాల్ని నదిలో కలిపేస్తున్నాయి. లంక గ్రామాలకు రక్షణ కల్పిస్తామని ఒట్టేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఒట్టుతీసిన గట్టునపెట్టి అడ్డగోలు ఇసుక తవ్వకాలతో మరింత ముప్పు తెచ్చారు.! కొన్నాళ్లకు లంకలే కనుమరుగవుతాయేమోనని ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు.