Matrimonial Frauds Cases in Hyd : నగరంలోని పాతబస్తీకి చెందిన 25 ఏళ్ల యువకుడు ఓ మ్యాట్రిమోనీ గ్రూపులో అందమైన అమ్మాయి ఫొటో చూసి తనకు సరైన జోడి అని ఎంపిక చేసుకున్నాడు. అవతలి నుంచి కూడా సానుకూల స్పందన రావటంతో ఆనందంలో మునిగిపోయాడు. కొద్దిరోజులకు ఆ యువతి తన తల్లి హాస్పిటల్లో ఉందని ఫోన్చేసి డబ్బులు అవసరమని చెప్పి రూ.21లక్షలు కాజేసింది. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి యువతి ఫొటో పాకిస్తాన్ నటిదని, సైబర్ మోసమని తేల్చారు.
మరో ఘటనలో : చిక్కడపల్లికి చెందిన రిటైర్డ్ ఉద్యోగి(68) భార్య మూడేళ్ల క్రితం మరణించారు. ఆయన వివాహ పరిచయ వేదికలో ప్రొఫైల్ ఉంచాడు. తనను సంప్రదించిన కరీంనగర్కు చెందిన మహిళను వివాహమాడేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. వివిధ రకాల అవసరాలున్నాయని చెప్పి పలు విడతలుగా రూ.7.75లక్షలు వసూలు చేసింది. మరో రూ.లక్ష కావాలని కోరటంతో బాధితుడు మోసపోయినట్టు గ్రహించాడు.
వివాహ పరిచయ వేదికల అడ్డాగా : వివాహ పరిచయ వేదికలను(మ్యాట్రిమోనియల్) అడ్డాగా చేసుకుని మోసాలు అనేకం జరుగుతున్నాయి. ముఠాగా ఏర్పడి మ్యాట్రిమోనీ వెబ్సైట్లలో నకిలీ పేర్లతో చేరుతున్నారు. అక్కడ తమ వలకు చిక్కిన వారి నుంచి అందిన కాడికి డబ్బులు కొట్టేసి ముఖం చాటేస్తున్నారు. బాధితుల్లో అత్యధికులు జీవిత భాగస్వామి కోల్పోయిన, దూరమైనవారే ఉండటం గమనార్హం. సెకండ్ మ్యారేజ్కు సిద్ధమైన మహిళలు, పురుషులను లక్ష్యంగా చేసుకుని అందినంత వసూలు చేస్తున్నారు. జోడి కోసం వెతికే వారిని ఎంపిక చేసుకుని పురుషులైతే దేశ, విదేశాలకు చెందిన మోడల్స్, సినీనటులు, మహిళలైతే వ్యాపారులు, డాక్టర్లు, ఐటీ నిపుణుల ఫొటోలతో నకిలీ ప్రొఫైల్స్ను తయారు చేస్తారు. ఇవన్నీ నిజమే అని భావించి సంప్రదించిన వారి ఫోన్ నంబర్లు, వ్యక్తిగత, కుటుంబ నేపథ్యం తెలుసుకుంటారు.
ఆర్థికంగా బాగానే ఉన్నట్టు గుర్తిస్తే అందినంత కాజేసేంత వరకూ మాయమాటలతో వారిని మురిపిస్తారు. విదేశాల్లో ఉన్నట్టుగా మాయమాటలు చెప్పి నమ్మించేందుకు ఆయా దేశాల ఫోన్ నంబర్లు వాడుతూ, యాప్ల సాయంతో గొంతుమార్చి ఏమార్చుతారు. ఇటీవల పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన ఇద్దరు మహిళల వలలో 120 మంది విశ్రాంత ఉద్యోగులు మోసపోయారంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. వారిలో అత్యధికులు తమ పిల్లలకు తెలిస్తే ఇంటి నుంచి ఎక్కడ గెంటేస్తారోనని మౌనంగా ఉండిపోయారు.
కట్టుకథలతో మురిపించి : పలు కారణాలతో భర్తకు దూరమైన, ముప్పై ఏళ్లు వయసు దాటిన మహిళలు భాగస్వామి కోసం మ్యాట్రిమోనీ సైట్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వీరి కోసమే కాచుకున్న మాయగాళ్లు ఫేక్ ప్రొఫైల్తో ఆకట్టుకుంటారు. తాము విదేశాల్లో స్ధిరపడిన ప్రవాసులమంటూ వారిని బోల్తా కొట్టిస్తారు. వారి కోసం ఇక్కడికే వచ్చి కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించి స్థిరపడతామని మాయమాటలు చెప్పి ఆశ చూపుతారు. వాట్సాప్లో గంటల కొద్దీ చాటింగ్ చేసి నిజమేననే నమ్మకం కలిగిస్తారు. బ్యాంకు అకౌంట్, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులు బ్లాక్ అయ్యాయని, కుటుంబ సభ్యులు హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారని కట్టుకథలు చెప్పి రూ.లక్షలు వసూలు చేస్తారు. ఇటీవల బంజారాహిల్స్కు చెందిన ఒక మహిళా డాక్టర్ నుంచి రూ.40 లక్షలు ఇలాగే కాజేశారు. ఇలాంటివి జరిగితే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో లేదా టోల్ఫ్రీ 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలి.
పెళ్లి పేరుతో ఘరానా మోసం - ఏకంగా 26 మంది యువతులను!
Fake profiles in matrimonial websites : మ్యాట్రిమోనీ సంబంధమా.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..!