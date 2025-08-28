ETV Bharat / state

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 1:34 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 1:52 PM IST

Kamareddy Flood Victims Are Moving to Other Areas : భారీ వర్షాల కారణంగా కామారెడ్డి జిల్లాలోని పలు గ్రామాలను వరద ముంచెత్తుతోంది. ఈ క్రమంలో డోంగ్లి మండలంలోని సిర్పూర్​, పెద్దటాక్లీ గ్రామాల్లోని ప్రజలు ఇళ్లు ఖాళీ చేసి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోతున్నారు. పొరుగు గ్రామాల్లోని తమ బంధువుల ఇళ్లలో తలదాచుకుంటున్నారు. చిన్నారులు, వృద్ధులు మద్నూర్ మండలంలోని మిర్జాపూర్​ (సలాబత్​ పూర్​) ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వద్ద ఉంటున్నారు. పెద్ద టాక్లీలోని కొన్ని కుటుంబాలు డోంగ్లి మండల కేంద్రాల్లో తలదాచుకుంటున్నారు.

పిట్లం మండలం కుర్తి గ్రామం పూర్తిగా జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. నియోజకవర్గంలోని నిజాంసాగర్, కౌలాస్ నాలా జలాశయాల గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువ మంజీరాలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో ముంపు గ్రామాల ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు బాధితులకు పునరావాస కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను కోరారు. ఇళ్లు వదిలి ఆలయాల్లో తలదాచుకున్న వాళ్లతో ఆయన మాట్లాడి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.

కొట్టుకుపోతున్న వంతెనలు : బీబీపేట నుంచి కామారెడ్డి వెళ్లే మార్గంలో వరద దాటికి వంతెన కొట్టుకుపోయింది. దీంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అలాగే క్యాసంపల్లి శివారులో వరద తీవ్రతకు జాతీయ రహదారి బైపాస్​ రోడ్డుపై భారీ గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో నిజామాబాద్​ వైపు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి.

పోచారం జలాశయానికి భారీగా వరద పోటెత్తడంతో మెదక్​, బోధన్​ ప్రధాన రహదారిపై హై లెవెల్​ వంతెన కొట్టుకుపోయింది. దీంతో ఈ మార్గంలో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఇరువైపుల వాహనాలు రాకుండా పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. మరోమార్గం నుంచి వాహనాలు రాకపోకలు సాగించేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.

నిజాంసాగర్​కు భారీ వరద : జిల్లాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా నిజాంసాగర్​ జలాశయంలోని ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో గురువారం ఉదయం ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి 2,31,363 క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరడంతో 24గేట్లను ఎత్తి 1,99,244 క్యూసెక్కుల నీటిని మంజీరా నదిలోకి విడుదల చేసినట్లు కామారెడ్డి సీఈ శ్రీనివాస్‌ వెల్లడించారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 17,802 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 6.472 టీఎంసీలు ఉందని పేర్కొన్నారు. నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు, రైతులు, పశువుల కాపరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. మంజీరా నదిలోకి దిగవద్దని సూచించారు. నిజాంసాగర్ జలాశయం దిగువన మంజీరా నది పరివాహక మండలాలైన నిజాంసాగర్, మహమ్మద్ నగర్, బాన్సువాడ మండలంలోని ఆయా గ్రామాల్లో వందల ఎకరాల్లో వరిపంటలు నీట మునగడంతో రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. దీంతో అన్నదాతలు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మరోవైపు జుక్కల్‌ పరిధిలోని కౌలాస్ నాలా జలాశయంలో కూడా వరద ప్రవాహం భారీగా పెరిగింది. ఆరు గేట్లు ఎత్తి వరద నీటిని దిగువ మంజీరాలోకి విడుదల చేస్తున్నట్లు ఏఈ సుకుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. జలాశయం ఎగువన కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురవడంతో 30,682 క్యూసెక్కుల మేర ఇన్‌ఫ్లో వస్తోందని చెప్పారు. ఆరు గేట్ల ద్వారా నీటిని దిగువ మంజీరాలోకి విడుదల చేస్తున్నామన్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 458 మీటర్లతో 1.237 టీఎంసీల నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండగా ప్రస్తుతం 457.80 మీటర్ల నీటిమట్టం, 1.188 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉన్నట్లు వివరించారు.

