More DJ Sound Leading To Deaths : సంగీతమంటే ఇష్టపడనివారు ఎవరుంటారు?. అయితే పరిమిత శబ్దంతో అది మనసును ఉర్రూతలూగించాలి. శృతిమించి అనర్థాలకు కారణం అవ్వకూడదు. విందులు, వినోదాలు, శుభకార్యాలు, గణేశ్ నవరాత్రుల నేపథ్యంలో డీజేల వినియోగం ఎక్కువవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసుశాఖ పలు నిషేధాజ్ఞలు జారీచేసింది.
- ఆదిలాబాద్ దిలావర్పూర్ మండలం కాల్వతండాలో కొద్దినెలల క్రితం నిర్వహించిన ఓ పెళ్లి బరాత్లో శబ్ద తీవ్రత విషయంలో తలెత్తిన వివాదం ముదిరి ఓ యువకుడి ప్రాణాలను బలిగొంది. శబ్దం తగ్గించమని చెప్పినందుకు బరాత్ బృందంలోని సభ్యులు ఆగ్రహించి అతడిపై దాడిచేయడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది.
- ముథోల్ మండలంలో ఓ యువకుడు డీజే ముందు నృత్యం చేసి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాడు. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా మరణించనట్లు చెందినట్లు నిర్ధారించారు.
- పెంబిలోనూ డీజే వివాదం ఏర్పడింది. రాత్రిపూట అతిధ్వని విషయంలో పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలు వారికి ఆగ్రహం కల్గించాయి. ఏకంగా పోలీస్స్టేషన్పైనే దాడికి దారితీసింది.
- దిలావర్పూర్ మండలం కాల్వతండాలో కొద్దినెలల క్రితం నిర్వహించిన ఓ పెళ్లి బరాత్లో శబ్ద తీవ్రత విషయంలో తలెత్తిన వివాదం వల్ల ఓ యువకుడి ప్రాణం పోయింది. శబ్దం తగ్గించమని చెప్పినందుకు బరాత్ బృందంలోని సభ్యులు ఆగ్రహించి అతడిపై దాడిచేయడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది.
పోలీసులు అనుమతి తప్పనిసరి : డీజేల నిర్వహణకు పోలీసుల అనుమతి తప్పనిసరి. వేడుకకు కనీసం 24 గంటల ముందు స్థానిక ఎస్సైకి అప్లై చేసుకోవాలి. దీని కోసం మీసేవ, ఈ-సేవ కేంద్రాల్లో రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. వచ్చిన దరఖాస్తులను ఎస్సై, సీఐలు పరిశీలించి ఎవరికీ అభ్యంతరం లేదనుకుంటే డీఎస్పీకి సిఫార్సు చేస్తారు. అప్పుడు అనుమతి జారీచేస్తారు.
60 డెసిబెల్స్ తీవ్రత వరకు మన చెవులు తట్టుకోగలుగుతాయి. 85 డెసిబెల్స్ దాటితే ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. ఏ కార్యక్రమంలోనైనా సౌండ్బాక్స్లు, డీజే బాక్సులకు దగ్గరగా ఉంటే శబ్దతీవ్రత మరింత విస్తరించి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పగటివేళల్లో నివాస ప్రాంతాల్లో 55 డెసిబెల్స్, వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో 65 డెసిబెల్స్ వరకు అనుమతిస్తామని పోలీసులు ప్రకటించారు. రాత్రి 10 నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు డీజేలు, లౌడ్ స్పీకర్లు వాడొద్దని సూచిస్తున్నారు. ఆసుపత్రులు, విద్యాలయాలు, శిక్షణకేంద్రాలు, న్యాయస్థానాలు, ప్రార్థనామందిరాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో డీజేల వినియోగానికి అనుమతి లేదు.
"డీజేల వినియోగంలో పోలీసుల అనుమతి తప్పనిసరి. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తాం. మహారాష్ట్ర నుంచి డీజేలు తీసుకొచ్చి వాడొద్దు. ఎక్కడైనా అతిక్రమణలు గుర్తిస్తే డయల్ 100కి కాల్చేసి సమాచారమివ్వాలి." - జానకిషర్మిల, ఎస్పీ
నగరంలో డ్రగ్స్ కేసులు - ఆరా తీస్తే వెనకాల డీజేల పాత్ర
కొత్త బైక్ రూ.90వేలు- ఊరేగింపుగా ఇంటికి తెచ్చేందుకు ఎక్స్ట్రా రూ.60వేలు ఖర్చు