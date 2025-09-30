ఇష్టారాజ్యంగా బ్రౌజింగ్ చేస్తే చిక్కుల్లో పడ్డట్టే - డిజిటల్ చరిత్ర చెరిగిపోదు
అశ్లీల వీడియోల బ్రౌజింగ్ హిస్టరీతో సైబర్ నేరగాళ్ల ముప్పు - పోర్న్ వీడియోలకు అలవాటు పిల్లలు - గూగుల్ ఉందని ఇష్టమొచ్చినట్లు బ్రౌజింగ్ చేస్తే చిక్కుల్లో పడతారని సూచన
Published : September 30, 2025 at 11:00 PM IST
Google Browsing History Vulnerable To Cyber Attacks : ఓ పన్నెండేళ్ల బాలుడు ఆడుకుంటానంటూ తన తండ్రి ఫోన్ తీసుకుని ఇష్టారాజ్యంగా పోర్న్ వీడియోలు చూసేవాడు. ఈ విషయాన్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత గ్రహించిన తండ్రి ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ అలవాటును దూరం చేయలేకపోయాడు. ఫోన్ ఇవ్వకపోతే బాలుడు ఏకంగా తిండి మానేసేవాడు. దీంతో భయాందోళనకు గురైన తల్లిదండ్రులు మానసిక వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లారు.
అశ్లీల చిత్రాలు చూసే అలవాటు : విచారించిన ఆ వైద్యుడు అసలు విషయం తెలుసుకొని ఆశ్చర్యపోయాడు. పోర్న్ వీడియోలు చూసే అలవాటు ఆ బాలుడి తండ్రికి ఉండేది. ఇంటికి వచ్చి ఫోన్ పక్కన పెట్టగానే ఆటలాడుకునేందుకు అతని కుమారుడు ప్రతి రోజు మొబైల్ ఫోన్ తీసుకునేవాడు. ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేయగానే పోర్న్ వీడియోల తాలూకూ చిత్రాలు కనిపించేవి. దీంతో బాలుడు వాటిని చూడ్డానికి అలవాటు పడ్డాడు.
- ఓ మధ్య వయసు వ్యక్తికి మొబైల్లో అశ్లీల చిత్రాలు చూసే అలవాటు ఉంది. వాటినే ఎరగా వేసిన నేరగాళ్లు ఆయన ఫోన్ నంబర్ దొంగిలించారు. దాని ద్వారా ఓ మహిళను రంగంలోకి దింపి, అసభ్యకర సంభాషణ చేయించి, దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని బ్లాక్మెయిల్ చేసి భయపెట్టడం మొదలుపెట్టారు.
చేతిలో ఫోన్ ఉంది కాదా అని అందులో ఇంటర్నెట్ ఉందని తోచిందల్లా చేస్తే గూగుల్ ఉందని ఇష్టారాజ్యంగా బ్రౌజింగ్ చేసేస్తే చిక్కుల్లో పడ్డట్టే అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వినియోగదారుల డిజిటల్ చరిత్ర చెరిగిపోయేది కాదు.
- మన బ్రౌజింగ్ చరిత్ర మనల్నీ తప్పకుండ వెంటాడుతుందన్న విషయం మరవకూడదు. బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని దేశంలోని దర్యాప్తు సంస్థలు ఎప్పటికప్పుడు పసిగడుతూనే ఉంటాయి. చిన్నారులకు సంబంధించిన అశ్లీల చిత్రాలు చూడడం, పంచుకోవడం నేరం కాబట్టి ఎవరైనా ఇలాంటి పనులు చేస్తే పోలీసులు వారిని కనిపెట్టి పట్టేస్తారు. ఉగ్రవాదులకు సంబంధ సమాచారం వెతికినా దర్యాప్తు సంస్థల కంట్లో కూడా పడతారు.
- ఇంటర్నెట్ సంస్థలు కూడా మనం వేటి గురించి వెతుకుతున్నామన్న విషయాన్ని గుర్తిస్తాయి. వాటికి సంబంధించిన యాడ్స్ మనకు కనిపించేలా చేస్తుంటాయి. ఇదంతా మార్కెటింగ్లో భాగంగా వ్యూహం. అయితే అడ్డగోలుగా బ్రౌజింగ్ చేయడం వల్ల వ్యక్తిగతంగా తీవ్రమైన నష్టాలు జరుగుతున్నాయి.
ఇలా చేస్తే కొంత ఉపశమనం కలుగుతోంది..
- చేతిలో ఫోన్ ఉంది కదా అని ఏదిపడితే అది నొక్కి సెర్చ్ చేసి చూడకపోవడమే ఉత్తమమైన పనిగా పరిగణించాలి. మనకి ఏది అవసరమో దానినే పరిమితంగా చూడాలి.
- ఎప్పటికప్పుడు బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ డిలీట్ చేయడం వల్ల యూజర్స్కు కొంత ప్రయోజనం ఉంటుంది. దీనివల్ల మన ఉపకరణం మరొకరు వాడినప్పుడు ముందు వాడిన వ్యక్తి బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ కనిపించదు.
- అశ్లీల చిత్రాల మాటున సైబర్ నేరగాళ్లు పొంచి ఉంటారు. సంగతిని ఈ తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి. హనీట్రాప్ మాదిరిగా పాపప్ మెనూలతో అమాయకులను కవ్విస్తారు. వాటిని క్లిక్ చేయగానే ఉపకరణంలో పాగా వేసి మోసం చేస్తారు.
- నమ్మకమైన వెబ్సైట్లలో మాత్రమే వెతికి చూడాలి. తెలియని లింకులు వస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్ చెయ్యొద్దు. వ్యక్తిగత వివరాలు అడిగితే అస్సలు ఇవ్వొద్దు.
