People From Flooded Villages Vote In Local Elections After 30 Years In Vontimitta: భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన గొప్ప వరం ఓటు హక్కు. ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించే ప్రధాన ఆయుధం. ప్రజాస్వామ్యంలో వజ్రాయుధం ఓటు. పేద, ధనిక తేడా లేకుండా అందరికీ హక్కు ఓటు ఉండాల్సిందే. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ ఓటరుగా నమోదు చేసుకుంటుంటారు. సోమశిల ముంపు గ్రామాలైన కుడమలూరు, బేస్తపల్లి నిర్వాసితులకు మాత్రం ఓటు హక్కు లేదు. ముంపు గ్రామాలు, అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో నిలిచిపోయిన ఆవాసాలు. పరిపాలన అంటే ఏమిటో తెలియని పల్లెటూళ్లు. జిల్లాలో నూతన పంచాయతీలుగా ఉన్నతీకరించిన ముంపు గ్రామాల పరిస్థితి ఇది. 30 సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు ఆ ప్రాంత ప్రజలు. ఇన్ని సంవత్సరాలకు అధికారులు అవకాశం కల్పించారని చెబుతున్నారు. మొదటి సారిగా స్థానిక ఎన్నికల్లో ఓటును వేసినందుకు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సుమారు 115 కుటుంబాలు - 200 మందికి పైగా ఓటు హక్కు: ఆ గ్రామాల్లో ఉన్న ఓటర్లకు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే భాగ్యం చివరకు దక్కింది! వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట మండలంలోని కుడమలూరు, బేస్తపల్లి గ్రామాలను సోమశిల జలాశయం నిర్మాణం తర్వాత ముంపు గ్రామాల కింద జమ కట్టారు. దాంతో చాలామంది ఈ గ్రామాలను ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయారు. సుమారు 115 కుటుంబాలు జలాశయం సమీపంలో నీరు రాని మిట్ట ప్రాంతంలో తాత్కాలిక ఆవాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఉంటున్నారు. అక్కడ ఉన్నవారిలో 240 మందికి ఓటు హక్కు ఉంది. వీరికి కేవలం శాసనసభ, లోక్సభ ఎన్నికల్లో మాత్రమే ఓటు వేసేలా అధికారులు అనుమతిస్తున్నారు.
మూడు దశాబ్దాలుగా పోరాటం: స్థానిక సంస్థలైన పంచాయతీ, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు మాత్రం అక్కడ వారికి ఓటు హక్కు కల్పించడం లేదు. దీనిపై వీరు 30 సంవత్సరాలుగా పోరాడుతున్నారు. ఈసారి అధికారులు ఈ ఓటర్ల మొర ఆలకించి ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలో ఓటు వేసే అవకాశాన్ని కల్పించారు. వీరి ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ప్రత్యేక వాహనాలు ఏర్పాటు చేశారు. మంగళవారం నాడు రాచపల్లె జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలోని పోలింగ్ కేంద్రం-10లో అక్కడి ఓటర్లలో 220 మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
'మా ఊరిని ముంపు కింద చూపించి, 30 సంవత్సరాలుగా మాకు ఓటు హక్కు దూరం చేశారు. మేం చేపల వేటపై ఆధారపడి జీవనం కొనసాగిస్తునమన్నారు. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మాకు స్థానిక ఎన్నికల్లో ఓటేసే అవకాశమిచ్చారని' కుడమలూరు వాసి పెంచలయ్య తెలిపారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో ఓటు వేయాలన్న మా ఎన్నో యేళ్ల కల ఇన్నాళ్లకు నెరవేరిందని' బేస్తపల్లి వాసి గుడి బాలయ్య హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఓటు వేశాక వేలిపై సిరా గుర్తు చూపిస్తూ ఓటర్లు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
గాజులపల్లిలో 80 కుటుంబాలు - ఇంటికో ప్రభుత్వ ఉద్యోగి