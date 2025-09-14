ETV Bharat / state

మినీ భారత్‌గా 'పుట్టపర్తి' - వివిధ రాష్ట్రాల భక్తులు నివాసం, వ్యాపారం

దశాబ్దాలుగా ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంలో నివసిస్తుండటంతో ఓటు హక్కు కూడా ఇక్కడే - రేషన్, ఆధార్‌కార్డులూ పొందారు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 8:47 PM IST

People From 15 States of The Country Stays in Puttaparthi : ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైన పుట్టపర్తిలో దేశంలోని 15 రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రజలు నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా దాదాపు ఐదు దశాబ్దాలుగా ఇక్కడే వ్యాపారం నిర్వహిస్తుండటం విశేషం అని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు. ఇది చూసిన భక్తులు, పర్యాటకులు పుట్టపర్తిని మినీ భారత్‌గా అభివర్ణిస్తున్నారు.

  • సకల జనులకు సేవ, ప్రేమతత్వాన్ని అందించిన సత్యసాయి కొలువైన పుట్టపర్తికి దేశ, విదేశాల నుంచి భక్తులు వస్తుంటారు. అలా వచ్చిన భక్తులు కొందరు ఇక్కడే నివాసాలు ఏర్పరచుకొని వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు.
  • కేరళ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, రాజస్థాన్, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, కశ్మీర్, పశ్చిమ బెంగాల్, దిల్లీ, మధ్యప్రదేశ్, హిమాచల్‌ప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన వేలాది మంది భక్తులు సాయి సన్నిధి పుట్టపర్తిలో స్థిరపడ్డారు. అంతేకాకుండా పర్యాటకులు, భక్తుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఇక్కడే వ్యాపారాలు, హోటళ్లు నిర్వహిస్తున్నారు.
  • పట్టణ ప్రధాన రహదారికి ఇరు వైపులా స్థానికుల కంటే ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందినవారి దుకాణాలే అధికంగా దర్శనమిస్తుంటాయి.

45 ఏళ్లుగా పుట్టపర్తిలోనే : కేరళకు చెందిన మణిదాస్‌ వాళ్ల నాన్న షణ్ముఖం 45 ఏళ్ల కిందట పుట్టపర్తికి వచ్చి స్థిరపడ్డారు. మణిదాస్‌ ఇక్కడే జన్మించారు. సత్యసాయి చిత్ర పటాలు, ట్రావెల్స్‌ నిర్వహణతో జీవనం సాగిస్తున్నారు. పుట్టపర్తిని సొంత గడ్డగా భావిస్తారు. అందరితో కలిసి మెలిసి వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తూ శాంతియుతంగా జీవిస్తున్నానని ఆయన తెలుపుతున్నారు.

ఇక్కడే స్థిరపడ్డారు - పుట్టపర్తిని స్వస్థలంగా : కశ్మీరుకు చెందిన నిసార్‌ అహమ్మద్‌ 35 ఏళ్లుగా పుట్టపర్తిలో వస్త్ర దుకాణం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడే స్థిరపడ్డారు. ఏడాదికి ఒకసారి సొంతూరుకు వెళ్లొస్తారు. వస్త్రాలతోపాటు బంగారు ఆభరణాలు, వివిధ రకాల విగ్రహాలు, మెడలో ధరించే పూసలు విక్రయిస్తుంటారు. పుట్టపర్తిని స్వస్థలంగా భావిస్తారు.

తెలుగు భాష అంటే ఇష్టం : తమిళనాడుకు చెందిన పద్మనాభం 40 ఏళ్ల కిందట పుట్టపర్తికి వచ్చారు. చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ హోటల్‌ వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టారు. సాయిటవర్‌ హోటళ్లు నిర్వహిస్తూ దాదాపు వంద మందికి ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి ఎదిగారు. తెలుగు భాష అంటే ఇష్టమని చెబుతున్నారీయన.

ఇక్కడే ఓటు హక్కు : ఎవరి నోట విన్నా ఓం సాయిరాం అన్న పలుకే వినిపిస్తుంటుంది. అధికశాతం మంది తెల్లదుస్తులే ధరిస్తుండటం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. వ్యాపారాలతోపాటు కొందరు ప్రైవేట్‌ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులు, ఆసుపత్రుల్లో నర్సులుగా పని చేస్తున్నారు. ఆయుర్వేద కేంద్రాలు నిర్వహిస్తున్నారు. మళయాలంతో పాటు, తెలుగు, ఆంగ్లం, హిందీ భాషలు నేర్చుకుని వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. కొందరు సొంతంగా సంస్థలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఎవరికి ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా అండగా ఉంటున్నారు. వీరంతా దశాబ్దాలుగా నివసిస్తుండటంతో ఓటు హక్కు ఇక్కడే ఉంది. రేషన్, ఆధార్‌కార్డులు పొందారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో గెలుపోటములపై ప్రభావం చూపుతుండటం కొసమెరుపు.

