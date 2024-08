ETV Bharat / state

ఊరు దాటాలంటే వాగు ఈదాల్సిందే- 'ఇకనైనా రహదారి నిర్మించరూ' - no Road Facility In Alluri district

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

People Facing Problems Due to No Road Facility In Alluri District : మెరుపు వేగంతో నడిచే యంత్రాలు, డ్రైవర్​ లేకుండా నడిచే వాహనాలు, ఏఐ, అధునాతన టెక్నాలజీ, స్పర్శతో, కంటి చూపుతో నియంత్రించగలిగే ఆవిష్కరణలు. సముద్రాలలో మెట్రోలు, నీటి మీద రాచ మార్గాలు, గాల్లో మెట్రో స్టేషన్లు​ ఇవన్నీ నాణానికి ఒకవైపు అయితే, కనీసం ఊరు దాటి వెళ్లడానికి కాలినడక కూడా లేని గ్రామాలూ ఉన్నాయి.

ప్రాణాలు పోతున్నా అరణ్య రోదనే తప్ప అంబులెన్స్ శబ్దం వినిపించని పల్లెలు. పురిటి నొప్పులు తెలియకుండా బిడ్డను కనేంత వెసులుబాటు కల్పించే సామర్థం ఉన్నా, గిరిజన ప్రాంతాల్లో తల్లులు కనీసం ఆస్పత్రికి వెళ్లడానికి ప్రాణాలకు తెగించాల్సిన పరిస్థితులున్నాయి. ఐదేళ్లకోసారి మారే రాజకీయనాయకులకు తరాతరాలుగా వాళ్ల బాధలు పట్టడం లేదని ప్రజలు వాపోతున్నారు. అల్లూరి, మన్యం జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనీసం రోడ్డు సదుపాయం లేక జనాలు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కుంటున్నారు.