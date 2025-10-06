నరకానికి దగ్గరి'దారులు' : గుంతలమయంగా మారిన ఆర్ అండ్ బీ రోడ్లు
హైదరాబాద్లోని రహదారులపై 30 వేల గుంతలు! - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,009 కి.మీ దెబ్బతిన్న ఆర్ అండ్ బీ రోడ్లు - మరమ్మతులకూ అధికారుల మీనమేషాలు - భారీ వర్షాలు, నిర్మాణంలో లోపాలే కారణం
Published : October 6, 2025 at 11:45 AM IST
Roads Riddled With Potholes In Telangana : రహదారులపై అడుగడుగునా గుంతలు. ప్రమాదకరంగా మారుతున్న ప్రయాణాలు. ఇదీ రాష్ట్రంలో పలు రోడ్ల దుస్థితి. మారుమూల జిల్లాల్లో మాత్రమే కాదు రాజధాని నగరంలోనూ రహదారులు వాహనదారులకు పట్టపగలే చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఇటీవల ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షాలు రహదారులు దెబ్బతినడానికి ఒక కారణమైతే, నాసిరకం నిర్మాణాలు, ఇష్టానుసారంగా తవ్వేయడం లాంటివి ఇతర కారణాలని స్పష్టమవుతోంది. అయినప్పటికీ కనీస మరమ్మతులు చేపట్టకపోవడంతో వాహనదారుల రాకపోకలకు నిత్యం ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు.
సీసీ రోడ్డు కొట్టుకుపోయి ప్రమాదకర స్థితిలో : వనపర్తి జిల్లాలో కొత్తకోట నుంచి ఆత్మకూరుకు వెళ్లే రూట్లో మదనాపురం సమీపంలో ఊకచెట్టి వాగుపై హైలెవల్ బ్రిడ్జి నిర్మించినా అప్రోచ్ రోడ్డు ఏర్పాటు చేయలేదు. గత 20 రోజులుగా సరళాసాగర్, శంకర సముద్రం వరద నీరు పొంగి నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెన పక్కన ఉన్న సిమెంట్ రోడ్డు(సీసీరోడ్డు) కొట్టుకుపోయి ప్రమాదకరంగా మారింది. వాహనాల రాకపోకల సమయంలో ప్రమాదాల నివారణకు పోలీసులు, స్థానికులు కలిసి గుంతలు ఏర్పడిన ప్రాంతాల్లో తాత్కాలికంగా కర్రలను ఏర్పాటు చేశారు.
ఆధునిక సాంకేతికతతో నిర్మించినా : ఒక్క కి.మీ దూరమైనా సవ్యంగా ఉన్న రహదారి హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక్కటీ కనిపించటం లేదు. సాధారణ తారు రోడ్ల నుంచి జపాన్ సాంకేతికతతో, ప్లాస్టిక్తో నిర్మించిన రహదారుల వరకు ఇదే పరిస్థితి. సిమెంట్ రోడ్లూ ధ్వంసమయ్యాయి. శనివారం నగరంలోని షేక్పేట్ పైవంతెన సమీపంలో ఆర్టీసీ బస్సు ముందుచక్రాలు గుంతలో చిక్కుకుపోవడం రహదారుల పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. గడిచిన 3 నెలల్లో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో 15 వేల గుంతలు ఏర్పడినట్లుగా ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. అధికారులు లెక్కల్లో చూపనివి వాటికి రెట్టింపు సంఖ్యలోనే ఉంటాయని, మొత్తం 30 వేల గోతులు ఏర్పడినట్లుగా అంచనా.
సిద్దిపేట నుంచి తొగుటకు వెళ్లే రూట్లో తడకపల్లి వద్ద ఆర్అండ్బీ రోడ్డు దుస్థితి ఇది. ఈ రోడ్డుపై నిత్యం వందలాది వాహనదారులు రాకపోకలు సాగిస్తారు. ఆర్టీసీ బస్సులు కూడా ఇదే దారి మీదుగా వెళ్తాయి. సుమారు 20 కిలోమీటర్ల రోడ్డుపై పలుచోట్ల కంకర తేలి, గుంతలమయంగా మారింది. అయినా కనీసం ప్యాచ్వర్క్ కూడా చేయడం లేదని వాహనదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నివేదికలతో సరి : ఇటీవలి కుండపోత వర్షాలతో ఆర్ అండ్ బీ రోడ్లు చాలాచోట్ల దెబ్బతిన్నాయి. పలుచోట్ల రహదారులు కొట్టుకుపోయాయి. కంకర తేలి గుంతలు ఏర్పడిన పరిస్థితి నెలకొంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 961 ప్రాంతాల్లో 1,009 కి.మీ మేర ఈ రోడ్లు దెబ్బ తిన్నాయని అంచనా. 235 చోట్ల వంతెనలు, కల్వర్టులు పాడయ్యాయి. మరోవైపు పలుచోట్ల రహదారులకు బుంగలు ఏర్పడ్డాయి. వీటి తాత్కాలిక మరమ్మతులకు రూ.64 కోట్లు, పూర్తి స్థాయి మరమ్మతులకు రూ.720 కోట్లు ఖర్చవుతాయని అధికారులు లెక్కలు వేశారు. దెబ్బతిన్న రహదారులు, వంతెనలు, కల్వర్టులపై ఇప్పటికే మూడుసార్లు రిపోర్ట్లను తయారు చేశారు. అయినా కనీసం ప్యాచ్వర్క్లూ చేపట్టడం లేదు. దీంతో పలు వంతెనలు, కల్వర్టుల వద్ద వాహనదారులు ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తోంది.
జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) పరిధిలో వ్యయం ఇలా
- గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రధాన రహదారుల మరమ్మతులకు: 17.41 కోట్లు ఖర్చు చేశారు
- గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంతర్గత రోడ్ల మరమ్మతులకు : 31.91 కోట్లు ఖర్చు చేశారు.
- ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు రోడ్ల నిర్వహణకు: 50 కోట్లు ఖర్చు చేశారు.
రాత్రిళ్లు ప్రయాణించాలంటే భయం : ములుగు జిల్లాలోని ఏటూరు నాగారం-కమలాపురం రహదారి ఇది. భద్రాచలానికి వెళ్లే ప్రధాన మార్గం కూడా కావడంతో నిత్యం వందలాది వాహనాలు తిరుగుతుంటాయి. ఈ రోడ్డుపై సుమారు 12 కి.మీ మేర పలుచోట్ల గుంతలు పడ్డాయి. రాత్రిళ్లు ప్రయాణించాలంటే వాహనదారులు జంకుతున్నారు.
ఈ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణమంటే - ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకోవడమే!