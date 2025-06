ETV Bharat / state

విశాఖ నగరంలో రోడ్లే పార్కింగ్​ స్థలాలు - ప్రయాణమే చదరంగం - PARKING SPACES PROBLEM IN VISAKHA

Published : June 6, 2025 at 2:22 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

People Facing Difficulties Due to Lack of Parking Spaces in Visakhapatnam City: విశాఖ నగరంలో ఎక్కడ చూసినా రోడ్లపైనే వాహనాలు అడ్డదిడ్డంగా నిలిపేస్తుంటారు. వాస్తవానికి ఆ వాహనాలు ఉంచాల్సిన సెల్లార్లలో వ్యాపార దుకాణాలుంటాయి. జీవీఎంసీ, ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల సమన్వయలోపం, నిర్లక్ష్యం కారణంగా మహా నగరంలో ట్రాఫిక్‌ రద్దీ తీవ్రంగా పెరిగిపోతుంది. మరోవైపు ఫుట్‌పాత్‌లు ఆక్రమించేస్తున్నా కళ్లప్పగించి చూస్తున్నారని పలువురు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నిత్యం రద్దీనే: డాబాగార్డెన్స్, ద్వారకానగర్, ఆశీలుమెట్ట, జగదాంబ నుంచి కలెక్టర్‌ కార్యాలయం రహదారులు, కేజీహెచ్, జిల్లా పరిషత్, బీచ్‌రోడ్డు, గోపాలపట్నం, గాజువాక ప్రధాన రహదారి, తగరపువలస, భీమిలి ప్రధాన రహదారులు అత్యంత కీలకమైన ప్రాంతాలు. ఆ ప్రాంతాల్లోనే అత్యధికంగా వ్యాపార సముదాయాలున్నాయి. దీంతో రహదారులన్నీ రద్దీగా ఉంటాయి. నగరంలో వాణిజ్య భవనాలు దాదాపు 14 వేలకుపైగా ఉన్నాయి. ఇక్కడకు వెళ్లే ద్విచక్ర వాహనదారులు, కార్లు రహదారిపైనే పార్కింగ్‌ చేస్తున్నారు. జాతీయ రహదారికి ఇరువైపులా మధురవాడ వరకు వాణిజ్య సముదాయాల్లోని సెల్లార్లను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు.

కొన్ని ప్రైవేటు పాఠశాలల తరగతులు సెల్లార్లలోనే నిర్వహిస్తున్నారు. మరికొన్నింటి వ్యాయామ, యోగా కేంద్రాలుగా మార్చేశారు. హోటళ్లు, వస్త్ర దుకాణాలు, సూపర్‌మార్కెట్‌లు, స్టోర్లు ఇలా ఎన్నో సెల్లార్లలోనే సాగుతున్నాయి. మరికొన్ని చోట్ల వాణిజ్య భవనాల ముందు జీవీఎంసీ నిర్మించిన నడక మార్గాలు అడ్డుగా ఉండటంతో రోడ్లపైనే వాహనాలు పెట్టేస్తున్నారు.