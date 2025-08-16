People Faces Trouble For Aadhaar Registration in Kurnool District: భారతదేశంలో ఆధార్ కార్డుకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి మనందరికీ తెలిసిందే. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు పొందడం నుంచి స్కూల్, కాలేజీ అడ్మిషన్లు, సిమ్ కార్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ వరకు ఇలా ఎన్నో పనులకు ఆధార్ కార్డ్ అనివార్యం అయిపోయింది. ఆధార్ నేడు అన్నింటికీ ప్రామాణికంగా మారిందనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. పుట్టిన బిడ్డ నుంచి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ గుర్తింపు పత్రం తప్పనిసరిగా మారింది.
ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ఫలాలు అందరికీ అందాలన్నా, ఆసుపత్రుల్లో ఓపీ కావాలన్నా ఇదే కీలకమైంది. అంతేకాకుండా పిల్లలు బడిలో చేరాలన్నా ఆధార్పత్రం కావాల్సిందే. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆరేళ్లలోపు చిన్నారుల ఆధార్ నమోదు చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. అందుకుగాను సచివాలయాలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో కూడా నమోదు చేయాల్సిందిగా అధికారులను ఆదేశించింది. కానీ ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ఎక్కడా ఇది అమలు కాకపోవడం గమనార్హం. చివరకు ప్రజలు ప్రైవేటు కేంద్రాలను ఆశ్రయించాల్సి పరిస్థితి వస్తోంది.
1.19 లక్షల మంది ఎదురుచూపులు: చిన్నారులకు 6 నుంచి 15 ఏళ్ల వయసు దాటగానే ఆధార్ అప్డేషన్ చేసుకోవాలి. వీటితోపాటు బయోమెట్రిక్ వివరాలను సైతం ఇందులో నవీకరించుకోవాలి. ఇలాంటి పిల్లలు కర్నూలు జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు 5.55 లక్షలు, నంద్యాల జిల్లాలో 2.76 లక్షల మంది ఉన్నారు. వీరిలో లక్షమంది సైతం ఆధార్ నవీకరణ చేయించుకోలేని పరిస్థితి తలెత్తింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో గత సంవత్సరం డిసెంబరు వరకు ఆధార్ నమోదు చేసుకోని ఆరేళ్లలోపు చిన్నారులు మొత్తం 1,37,272 మంది ఉన్నారు.
గడిచిన 7 నెలల కాలంలో 17,542 మంది చిన్నారులకు మాత్రమే ఆధార్ నమోదు చేశారు. ఈ నెల 14వ తేదీ నాటికి ఇంకా 1.19 లక్షల మంది చిన్నారులకు ఆధార్ కార్డు లేదు. వీరిలో దాదాపు 29,493 మందికి ఇది వరకే ఆధార్ నమోదు చేసినట్లు అధికారుల లెక్కలు చెబుతున్నాయి. కానీ ఇంకా 96,565 మంది పిల్లల వివరాలను నమోదు చేయించాల్సి ఉంది.
నత్తనడకన ఆధార్ ప్రక్రియ: జిల్లా వ్యాప్తంగా చిన్నారుల ఆధార్ నమోదు ప్రక్రియ నత్తనడకన సాగుతోంది. ఈ సంవత్సరం చివరికి సైతం ఇది పూర్తయ్యే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో ప్రత్యేక శిబిరాలను నిర్వహించాలని గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల సంచాలకులు ఎం. శివప్రసాద్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కానీ అందుకు అనుగుణంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఆధార్ నమోదు ప్రక్రియ జరగడం లేదు. ఉమ్మడి జిల్లాలో 1,188 గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 234 ఆధార్ నమోదు కేంద్రాలున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ వీటిలో 78 కేంద్రాలు పని చేయడం లేదు.
ప్రస్తుతం సచివాలయాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని చెబుతున్న 156 కేంద్రాల్లో ఆధార్ కేంద్రాల్లో కూడా 80 కేంద్రాలు సర్వర్ సమస్యలతో పని చేయడం లేదు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లో ఆధార్ నమోదు కిట్లు పని చేయకపోవడంతో చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు వ్యయ ప్రయాసలకోర్చి ప్రైవేటు కేంద్రాలను ఆశ్రయించి అధిక మొత్తంలో చెల్లించి ఆధార్ నమోదు చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
|జిల్లా
ఆధార్ లేని
6 ఏళ్లలోపు
చిన్నారులు
ఆధార్
జనరేట్
చేసింది
|కర్నూలు
|91,388
|18,352
|నంద్యాల
|28,342
|4,813
ఆధార్ కేంద్రాల కుదింపుతో ప్రజల అవస్థలు