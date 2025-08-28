Heavy Rains Affect on Adilabad District : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బుధవారం రాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు కురిసిన భారీ వర్షానికి జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించింది. నిర్మల్, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కావడంతో పంట చేలు నీటమునిగాయి. పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి సైతం మరింత దయనీయంగా మారింది.
అతలాకుతలమైన ఆదిలాబాద్ జిల్లా : దక్షిణాన గోదావరి, ఉత్తరాన పెన్గంగ, ప్రాణహిత పొంగిపొర్లటంతోపాటు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అతలాకుతమైంది. ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షాలతో పల్లె, పట్టణం అనే తేడాలేకుండా తడిసి ముద్దైంది. నిర్మల్ జిల్లా కుంటాల మండలంలో అందకూర్ చెరువు అలుగు పారడంతో ప్రధాన రహదారి కోతకు గురైంది. కుంటాల-కల్లూరు ప్రధాన రహదారి గుండా వెళ్లే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పంట పొలాల్లో ఇసుక మేటలు వేయడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వర్షాల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర సరిహద్దు పెన్ గంగ నది వద్ద వరద ఉద్ధృతి, జాతీయ రహదారిపై రాకపోకలను పరిశీలించేందుకు వెళ్లిన జైనథ్ సీఐతో పాటు మరొకరు ప్రమాదం బారిన పడ్డారు.
పశువుల కాపరిని కాపాడిన ఎన్డీఆర్ఎఫ్ : నిర్మల్ జిల్లా ముథోల్లో బస్టాండ్ నుంచి గ్రామంలోకి వెళ్లే ప్రధాన రహదారి చెరువును తలపిస్తుంది. మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే బాలికల పాఠశాల వసతి గృహం మహాలక్ష్మీ ఆలయాన్ని వరద చుట్టేసింది. వసతి గృహం నుంచి బాలికలను ఇంటికి తీసుకువెళ్తున్న క్రమంలో కుటుంబసభ్యులు తమ పిల్లలను ఎత్తుకొని వరద నీటిని దాటారు. లక్ష్మణచందా మండలం మునిపల్లిలో గోదావరి ప్రవాహంలో చిక్కుకున్న పశువుల కాపరిని N.D.R.F బృందాలు రక్షించాయి.
ఆదిలాబాద్ జిల్లా తలమడుగు మండలంలోని ఖోడద్ గ్రామస్థులు ఇళ్లలోకి నీరు చేరిందని రోడ్డెక్కారు. ఎంత చెప్పినా అధికారులు పట్టించుకోవట్లేదని ధర్నా చేశారు. గంటల తరబడి సాగిన ఆందోళనతో కిలోమీటర్ల పొడవునా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. పోలీసులు ఆందోళనకారులను సముదాయించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వారు వినిపించుకోలేదు. అండర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ కోసం స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చేవరకు కదిలేది లేదని స్పష్టం చేశారు.
పంటనీట మునిగడంతో అన్నదాతల ఆవేదన : వరద ఉద్ధృతి అన్నదాతల్లో అలజడి రేకెత్తిస్తోంది. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంట నీటమునగడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఆదిలాబాద్ గ్రామీణ మండలం అంకోలి-చించుఘాట్ మధ్యలో వంతెన నీటమునగటంతో వేలాది ఎకరాల పంట నీటమునిగింది. మెట్టవాగు ప్రాజెక్టుకు కట్టకు శాశ్వత నిర్మాణ పనులు చేపడితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందంటుని చెబుతున్నారు. వర్షాలపై అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైనప్పటికీ వరద ముందు వారు చేయగలిగిన సాయమేమీ లేదని స్థానిక ప్రజలు అంటున్నారు. ఇప్పటికైనా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు.
"ఈ వారం రోజులుగా కురిసిన వర్షాలకు వంతెన కొట్టుకుపోయింది. అంకోలి నుంచి సుంచాడ వరకు పోవాలంటే సుమారు 25-30 గ్రామాలు ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి వచ్చి వెళ్లేందుకు తీవ్ర ఇబ్బంది కలుగుతోంది. సైడ్వాల్ నిర్మించాలని కోరుతున్నాం. అధికారులు చూడటానికి వచ్చి వెళ్లడం కాకుండా పరిహారం జీవో విడుదల చేయాలని మా రైతులం కోరుతున్నాం"- స్థానికులు
వరదలో చిక్కుకున్న 108 వాహనం : ఉమ్మడి జిల్లాలోని బాసర మండలంలో వరదలో అంబులెన్స్ చిక్కుకున్న ఘటన చోటుచేసుకుంది. గర్భిణిని తీసుకువచ్చేందుకు గ్రామంలోకి వెళ్లిన క్రమంలో గ్రామాన్ని అకస్మాత్తుగా టాక్లీ వాగు వరద ముంచెత్తింది. వరద ప్రవాహం పెరగడంతో గ్రామంలోనే 108 వాహనం చిక్కుకుంది.
వరద బాధిత ప్రాంతాల్లో సీఎం ఏరియల్ సర్వే - సహాయకచర్యలు వేగవంతం చేయాలని ఆదేశం