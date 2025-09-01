People Dissatisfaction on Free Sand Policy: కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన ఉచిత ఇసుక సరఫరా విధానంపై ప్రజల నుంచి అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. ఇసుక సరఫరా పట్ల వినియోగదారుల్లో 60 శాతమే సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వారానికి ఒక్కటే లోడు, ఓటీపీ తప్పనిసరి వంటి నిబంధనలే సమస్యగా మారినట్లు తెలుస్తోంది. కొన్నిచోట్ల టన్నుకు అదనంగా వందరూపాయలు వరకూ వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
60 శాతం మంది మాత్రమే సంతృప్తి: రాష్ట్రమంతటా ప్రభుత్వం ఇసుక ఉచితంగా అందజేస్తోంది. గుత్తేదారు తవ్వకాలు, లోడింగ్కు అయిన ఖర్చు మాత్రమే వినియోగదారు చెల్లించాలి. అయినా సరే ఇసుక సరఫరాపై ప్రజలు పూర్తిస్థాయిలో సంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం లేదు. రీచ్లు, స్టాక్ పాయింట్ల నుంచి ఇసుక తీసుకెళ్లిన వారికి ఫోన్లు చేస్తే 60% మంది మాత్రమే బాగుందని చెబుతున్నారు. మిగిలినవారు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇతర పథకాలపై ప్రజల నుంచి 80 నుంచి 90% వరకు సంతృప్తి స్థాయి వ్యక్తమవుతోంది. ఉచిత ఇసుకపై ఇటీవల జరిపిన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సగటున 40% మంది అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దీంతో గనులశాఖ సంచాలకుల కార్యాలయం నుంచి ఉన్నతాధికారులను శుక్రవారం నుంచి వివిధ జిల్లాలకు పంపించి క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరుగుతుందని పరిశీలన చేయిస్తున్నారు.
ఇటీవల కొత్త నిబంధనలు తెచ్చిన గనులశాఖ: ఇసుక సరఫరాలో కొన్ని అంశాల పట్ల ప్రజలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు పరిశీలనలో తేలింది. మొన్నటి వరకు ఓ వ్యక్తి ఎన్ని లోడ్లు అయినా ఇసుక తీసుకెళ్లేందుకు అవకాశం ఉండేది. ఆధార్ నంబరు చెబితే సరిపోయేది. ఇటీవల గనులశాఖ కొత్త నిబంధన తెచ్చింది. ఓ వ్యక్తి నెలకు ఒక్క లోడు ఇసుక మాత్రమే తీసుకెళ్లాలంటూ రూల్ పెట్టింది. ఆధార్ లింక్ ఉన్న ఫోన్ నంబరుకు ఓటీపీ వస్తుంది. అది చెబితేనే ఇసుక లోడ్ చేస్తారు. అంటే ఓ లారీ ఇసుక తీసుకెళ్లిన వినియోగదారు మరో లారీ ఇసుక కావాలంటే నెల రోజులు ఆగాల్సి వస్తోంది. దీనిపై అభ్యంతరాలు రావడంతో వారానికి ఒక లోడు తీసుకెళ్లొచ్చు అని మార్చారు. ఇందులోనూ ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.
సాధారణంగా వినియోగదారుడు చెబితే లారీ డ్రైవర్ రీచ్కు వెళ్లి ఇసుక లోడ్ చేసి తీసుకొస్తారు. ఆ సమయంలో లారీడ్రైవర్ది లేదా అతని కుటుంబసభ్యుల ఆధార్ నంబరు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ఆ డ్రైవర్ 3, 4 ట్రిప్పుల ఇసుక తీసుకెళ్లాక మళ్లీ వారం ఆగాల్సి వస్తోంది. కొందరు వినియోగదారులు IVRS కాల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆప్షన్లు సక్రమంగా ఇవ్వకపోవడం వల్ల కూడా అసంతృప్తిగా ఉన్నవారు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు నమోదవుతోంది.
కొన్ని జిల్లాల్లో పడవ ర్యాంపుల రీచ్లు, స్టాక్ పాయింట్ల వద్ద ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ధర కంటే ఎక్కువ వసూళ్లు చేస్తున్నారనే అభియోగాలు ఉన్నాయి.తవ్వకాలు, నిర్వహణ ఖర్చు, స్టాక్ పాయింట్కు ఇసుక తెచ్చినందుకు అయిన రవాణా ఖర్చు కలిపి టన్ను 340 రూపాయలకు విక్రయించాలని అధికారులు ప్రకటిస్తే గుత్తేదారు మాత్రం 400 రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు. గోదావరి జిల్లాల్లో టన్నుకు వంద రూపాయలు వరకు అదనంగా తీసుకుంటున్నారు.
దీంతో గుత్తేదార్లు అధిక ధరలకు ఇసుక విక్రయిస్తున్నారనే ఫిర్యాదులు వెల్లవెత్తుతున్నాయి. వర్షాకాలం అవసరాల దృష్ట్యా పలు ప్రాంతాల్లో ఇసుకను నిల్వ చేశారు. రీచ్ నుంచి అక్కడికి ఇసుక రవాణా చేసినందుకు అయిన ఖర్చును కూడా వినియోగదారుల నుంచే వసూలు చేస్తున్నారు. అయితే వినియోగదారులు మాత్రం ఉచిత ఇసుకే కదా ఇంత ధర ఏంటని, అదనంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రూ.66కు బదులు రూ.215 - ఇసుకను అడ్డగోలుగా తవ్వేసి అమ్ముకుంటున్నారు