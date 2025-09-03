ETV Bharat / state

ఆ గ్రామానికి ఏమైంది? - వరుస మరణాలతో తీవ్ర కలకలం - PEOPLE DYING IN THURAKAPALEM

గ్రామంలో వరుస మరణాలతో తీవ్ర కలకలం - నాలుగైదు నెలల్లో 28 మంది మృత్యువాత - జ్వరం, కీళ్లనొప్పులతో ఆసుపత్రికి వెళ్తున్న జనం - ఆసుపత్రిలోనే ప్రాణాలు విడుస్తున్న వైనం

People Dying Mystery in Thurakapalem of Guntur District
People Dying Mystery in Thurakapalem of Guntur District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 9:16 AM IST

3 Min Read

People Dying Mystery in Thurakapalem of Guntur District : అప్పటివరకు చలాకీగా ఉంటున్నారు!. ఎవరి పని వాళ్లు చేసుకుంటూ ఆహ్లాదంగా గడుపుతున్నారు!. కానీ జ్వరం, కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర సమస్యలతో చనిపోతున్నారు!. వైద్యం కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లినవారు ఇంటికి శవమై తిరిగిస్తున్నారు.! ప్రాణాలతో తిరిగొచ్చినవారు కొన్ని రోజులకు అనంత లోకాలకు వెళ్లిపోతున్నారు!. ఇదీ గుంటూరుకు కూతవేటు దూరంలో ఉన్న తురకపాలెం గ్రామస్థుల పరిస్థితి.! గత నాలుగైదు నెలల్లో గ్రామంలో 28 మంది చనిపోవడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. అప్రమత్తమైన అధికారులు మరణాల వెనుక మిస్టరీని తేల్చే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.

ఆ గ్రామానికి ఏమైంది? - వరుస మరణాలతో తీవ్ర కలకలం (ETV)

ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో : జ్వరమొస్తే ఆసుపత్రికి వెళ్లి చెకప్‌ చేయించుకుని మందులు వాడితే తగ్గిపోతుంది. కానీ గుంటూరు గ్రామీణ మండలం తురకపాలెంలో మాత్రం జ్వరం బారిన పడిన వాళ్లు ప్రాణాలు వదిలేస్తున్నారు. ఇలా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు నాలుగైదు నెలల్లో పదుల సంఖ్యలో జనం జ్వరం, కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర సమస్యలతో ఆసుపత్రి బాట పట్టి అక్కడి నుంచి అనంత లోకాలకు వెళ్లిపోయారు. ఇటీవల కాలంలో గ్రామంలోని ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన పలువురు వరుసగా మరణించడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. గ్రామంలో అకాల మరణాలు సంభవించడంతో స్థానికులు వణికిపోతున్నారు. గ్రామానికేదో కొత్త వైరస్‌ సోకిందా? లేదా ఇంకేమైనా కారణాలు ఉన్నాయా అని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోనని తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

" మా ఊరిలో మరణాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఎందుకు మృతి చెందుతున్నారో తెలియటం లేదు. జ్వరం, కీళ్లనొప్పులు అని ఆసుపత్రికి వెళ్తున్న వారు అక్కడే చనిపోతున్నారు. మృతి చెందుతున్న వారంతా 50 సంవత్సరాలు కన్నా తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారే." - స్థానిక ప్రజలు

చనిపోయిన వారిలో సమస్యలు : గుంటూరు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఎపిడిమిక్‌ సెల్‌ ద్వారా గ్రామంలో సర్వే నిర్వహించింది. మృతి చెందిన వ్యక్తులను గుర్తించి వారి కుటుంబాలతో అధికారులు మాట్లాడి మరణానికి గల కారణాలు తెలుసుకున్నారు. మృతుల్లో 36 శాతం మంది మద్యం తాగేవారని, 24 శాతం మంది పొగ తాగేవారని, 20 శాతం మంది రెండూ తాగేవారని తేల్చారు. మృతుల్లో 16 శాతం మందికి మధుమేహం, 8 శాతం మందికి బీపీ, 4 శాతం మందికి HIV, టీబీ, క్యాన్సర్‌, గుండె జబ్బులు ఉన్నాయని గుర్తించారు. ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతూ 76 శాతం మంది మరణించగా మిగిలిన వారు ఇంటి వద్దే చనిపోయారని నివేదికలో పేర్కొన్నారు.

పరీక్షకు మట్టి, తాగునీరు : ఎపిడిమిక్‌ బృందంతో పాటు గుంటూరు వైద్య కళాశాలకు చెందిన ఎస్‌పీఎం, మైక్రోబయాలజీ, బయో కెమిస్ట్రీ నిపుణులు, జనరల్‌ మెడిసిన్‌ వైద్య బృదం గ్రామంలో వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తోంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ శిబిరంలో పరీక్షలు చేయించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు గ్రామంలో మట్టి, తాగునీటి నమూనాలను కూడా సేకరించి పరీక్షిస్తున్నారు. జనంలో తీవ్ర భయాందోళన ఉన్న నేపథ్యంలో మానసిక వైద్యులను సైతం అందుబాటులో ఉంచారు.

" గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి సర్వే చేస్తున్నాం. అందులో ఎవరైనా జ్వరంతో బాధ పడుతుంటే వారిని మెడికల్ క్యాంప్​కు తరలించి శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ప్రజలు ఎవరికీ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా ఇక్కడ టెస్టులు చేస్తున్నాం. మరణాలకు గల కారణాలు తెలుసుకునేందుకు బ్లడ్ శ్యాంపిల్స్​ను సేకరిస్తున్నాం. గ్రామంలో పరిస్థితి మెరుగుపడే వరకు మా టీంలు ఇక్కడే ఉంటుంది." - విజయలక్ష్మీ, డీఎంహెచ్‌వో గుంటూరు

బలభద్రపురంలో ఏళ్లుగా క్యాన్సర్‌ జాడలు- కాలుష్యమే కారణమా!

వరుస హత్యలు- కొబ్బరి తోటలో రక్తపు మరకలు- ఆ గోస్ట్ విలేజ్​ ఎంత భయానకంగా ఉందంటే?

People Dying Mystery in Thurakapalem of Guntur District : అప్పటివరకు చలాకీగా ఉంటున్నారు!. ఎవరి పని వాళ్లు చేసుకుంటూ ఆహ్లాదంగా గడుపుతున్నారు!. కానీ జ్వరం, కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర సమస్యలతో చనిపోతున్నారు!. వైద్యం కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లినవారు ఇంటికి శవమై తిరిగిస్తున్నారు.! ప్రాణాలతో తిరిగొచ్చినవారు కొన్ని రోజులకు అనంత లోకాలకు వెళ్లిపోతున్నారు!. ఇదీ గుంటూరుకు కూతవేటు దూరంలో ఉన్న తురకపాలెం గ్రామస్థుల పరిస్థితి.! గత నాలుగైదు నెలల్లో గ్రామంలో 28 మంది చనిపోవడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. అప్రమత్తమైన అధికారులు మరణాల వెనుక మిస్టరీని తేల్చే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.

ఆ గ్రామానికి ఏమైంది? - వరుస మరణాలతో తీవ్ర కలకలం (ETV)

ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో : జ్వరమొస్తే ఆసుపత్రికి వెళ్లి చెకప్‌ చేయించుకుని మందులు వాడితే తగ్గిపోతుంది. కానీ గుంటూరు గ్రామీణ మండలం తురకపాలెంలో మాత్రం జ్వరం బారిన పడిన వాళ్లు ప్రాణాలు వదిలేస్తున్నారు. ఇలా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు నాలుగైదు నెలల్లో పదుల సంఖ్యలో జనం జ్వరం, కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర సమస్యలతో ఆసుపత్రి బాట పట్టి అక్కడి నుంచి అనంత లోకాలకు వెళ్లిపోయారు. ఇటీవల కాలంలో గ్రామంలోని ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన పలువురు వరుసగా మరణించడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. గ్రామంలో అకాల మరణాలు సంభవించడంతో స్థానికులు వణికిపోతున్నారు. గ్రామానికేదో కొత్త వైరస్‌ సోకిందా? లేదా ఇంకేమైనా కారణాలు ఉన్నాయా అని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోనని తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

" మా ఊరిలో మరణాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఎందుకు మృతి చెందుతున్నారో తెలియటం లేదు. జ్వరం, కీళ్లనొప్పులు అని ఆసుపత్రికి వెళ్తున్న వారు అక్కడే చనిపోతున్నారు. మృతి చెందుతున్న వారంతా 50 సంవత్సరాలు కన్నా తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారే." - స్థానిక ప్రజలు

చనిపోయిన వారిలో సమస్యలు : గుంటూరు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఎపిడిమిక్‌ సెల్‌ ద్వారా గ్రామంలో సర్వే నిర్వహించింది. మృతి చెందిన వ్యక్తులను గుర్తించి వారి కుటుంబాలతో అధికారులు మాట్లాడి మరణానికి గల కారణాలు తెలుసుకున్నారు. మృతుల్లో 36 శాతం మంది మద్యం తాగేవారని, 24 శాతం మంది పొగ తాగేవారని, 20 శాతం మంది రెండూ తాగేవారని తేల్చారు. మృతుల్లో 16 శాతం మందికి మధుమేహం, 8 శాతం మందికి బీపీ, 4 శాతం మందికి HIV, టీబీ, క్యాన్సర్‌, గుండె జబ్బులు ఉన్నాయని గుర్తించారు. ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతూ 76 శాతం మంది మరణించగా మిగిలిన వారు ఇంటి వద్దే చనిపోయారని నివేదికలో పేర్కొన్నారు.

పరీక్షకు మట్టి, తాగునీరు : ఎపిడిమిక్‌ బృందంతో పాటు గుంటూరు వైద్య కళాశాలకు చెందిన ఎస్‌పీఎం, మైక్రోబయాలజీ, బయో కెమిస్ట్రీ నిపుణులు, జనరల్‌ మెడిసిన్‌ వైద్య బృదం గ్రామంలో వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తోంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ శిబిరంలో పరీక్షలు చేయించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు గ్రామంలో మట్టి, తాగునీటి నమూనాలను కూడా సేకరించి పరీక్షిస్తున్నారు. జనంలో తీవ్ర భయాందోళన ఉన్న నేపథ్యంలో మానసిక వైద్యులను సైతం అందుబాటులో ఉంచారు.

" గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి సర్వే చేస్తున్నాం. అందులో ఎవరైనా జ్వరంతో బాధ పడుతుంటే వారిని మెడికల్ క్యాంప్​కు తరలించి శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ప్రజలు ఎవరికీ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా ఇక్కడ టెస్టులు చేస్తున్నాం. మరణాలకు గల కారణాలు తెలుసుకునేందుకు బ్లడ్ శ్యాంపిల్స్​ను సేకరిస్తున్నాం. గ్రామంలో పరిస్థితి మెరుగుపడే వరకు మా టీంలు ఇక్కడే ఉంటుంది." - విజయలక్ష్మీ, డీఎంహెచ్‌వో గుంటూరు

బలభద్రపురంలో ఏళ్లుగా క్యాన్సర్‌ జాడలు- కాలుష్యమే కారణమా!

వరుస హత్యలు- కొబ్బరి తోటలో రక్తపు మరకలు- ఆ గోస్ట్ విలేజ్​ ఎంత భయానకంగా ఉందంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

THURAKAPALEM VILLAGE DIED MYSTERYTHURAKAPALEM PEOPLE DEATHSDEATH MYSTERY IN GUNTUR DISTRICTతురకపాలెంలో మరణాలుPEOPLE DYING IN THURAKAPALEM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.