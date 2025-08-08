Prohibited Lands Issue In Telangana : పైన చిత్రంలో ఉన్న రైతు పేరు శేఖరయ్య. వికారాబాద్ జిల్లా కుల్కచర్ల మండలం అనంతసాగర్ గ్రామంలో నివసిస్తున్నారు. తన కుమార్తెకు కొంత భూమిని రాసిచ్చేందుకు గాను మీ-సేవ కేంద్రంలో రిజిస్ట్రేషన్ కోసం స్లాట్ నమోదు చేసుకునేందుకు వెళ్లగా భూమి అంతా నిషేధిత జాబితాలో(22 ఏ) చూపడంతో ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యారు. ఈ రైతు పట్టా పాస్పుస్తకంలో 2.33 ఎకరాల భూమి ఉంది. ఒక సర్వే నంబరులో 1.07 ఎకరాల పట్టా భూమి, మరొక సర్వే నంబరులో 1.26 ఎకరాల లావుణి భూమి ఉంది. ఈ కారణం చేత శేఖరయ్య భూమిని అధికారులు నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారు. సమస్య ఉందని తమకు అసలు తెలియదని ఆ రైతు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
విక్రయం, తనఖా తదితర అవసరాలకు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిషేధిత జాబితాలో అకారణంగా నమోదైన పట్టా భూముల తొలగింపు సమస్య సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా తీరడం లేదు. పట్టా భూములు నిషేధిత జాబితాలో ఉండడంతో విక్రయం, తనఖా తదితర అవసరాలకు భూమి ఉపయోగపడటం లేదని రైతన్నలు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సర్కారు పంపిణీ చేసిన లేదా భూ సేకరణతో కొంత ప్రభుత్వం తీసుకోవడం, వక్ఫ్, అటవీ, దేవాదాయ తదితర భూములకు సరిహద్దుగా పట్టా భూములు ఉన్న కేసుల్లో ఆ విస్తీర్ణాన్ని నిషేధిత జాబితాలో రెవెన్యూ యంత్రాంగం చేర్చాల్సి ఉంటుంది.
కానీ, సహేతుక కారణం ఏదీ లేకుండానే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేల మంది రైతుల పట్టా భూములను నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారు. ఇటీవల నిర్వహించిన రెవెన్యూ సదస్సుల్లో నిషేధిత జాబితా నుంచి తమ భూములను తొలగించాలని ఏకంగా 12 వేల మంది దరఖాస్తు పెట్టారు. ఇంకా ఫిర్యాదు చేయకుండా ఉన్నవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు.
జాబితాను ఉన్నతీకరించేదెప్పుడో : భారత స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల చట్టం-1908 కింద అమలు చేయాల్సిన నిషేధిత జాబితాను ఎప్పటికప్పుడు రెవెన్యూ శాఖ అప్డేట్ చేయడం లేదు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చివరిసారి ఉన్నతీకరించినప్పుడు తెలంగాణలో కోటి 90 లక్షల ఎకరాల భూములు నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయి.
భూభారతి పోర్టల్ : 2015లో హైకోర్టు వీటిని అప్డేట్ చేయాలని ఆదేశించినా పూర్తి స్థాయిలో ఈ ప్రక్రియ జరగలేదు. 2017లో భూ దస్త్రాల ప్రక్షాళన జరినప్పుడూ అమలు కాలేదు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భూభారతి పోర్టల్తో కొత్త రెవెన్యూ చట్టం తెచ్చినా పాత జాబితానే కొనసాగిస్తుండటంతో రైతులు నిషేధిత జాబితా అంశంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేందుకు వెళ్లేదాకా చాలామందికి ఈ జాబితాలో భూమి ఉందని తెలియకపోవడం బాధాకరం.
ఈ సెక్షన్లలో ఉంటేనే నిషేధిత జాబితాలోకి భూమి మారుతుంది
ఎ) ఎసైన్డ్ భూములు, షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లోని భూముల బదలాయింపు జరిగడం
బి) ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని ఆస్తులు ప్రైవేటు వ్యక్తులు బదిలీ చేసిన పక్షంలో
సి) వక్ఫ్, దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించిన ఆస్తులు
డి) సీలింగ్ చట్టాల కింద మిగులిన సాగు భూములు
ఇ) సీలింగ్ చట్టం కింద కలెక్టర్ అనుమతి, ప్రకటనతో జప్తు చేసిన భూములు, ఆస్తులు
